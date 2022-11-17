https://uz.sputniknews.ru/20221117/kak-izbavitsya-ot-yachmenya-rasskazal-vrach-30070315.html
Как избавиться от ячменя рассказал врач
Как избавиться от ячменя рассказал врач
К самому распространенному заболеванию в офтальмологии приводит множество разных факторов, рассказал специалист.
2022-11-17T22:00+0500
2022-11-17T22:00+0500
2022-11-17T22:00+0500
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Ячмень – самое распространенное заболевание глаз. Привести к нему может целый ряд факторов, таких как хронические, инфекционные заболевания, ослабленный иммунитет, нарушение обмена веществ, авитаминозы, анемия, сахарный диабет, рассказал главный врач Республиканской клинической больницы глазных болезней, Отабек Икромов.Кроме того, вызвать заболевание могут также переохлаждение, несоблюдение правил гигиены, конъюнктивит и другие заболевания глаз, аллергия.В 9 из 10 случаев причиной появления ячменя является стафилококковая инфекция. Стафилококки обитают на коже, волосах, в носу, кишечнике, горле. Бактерии могут длительное время никак себя не проявлять, но при определенных состояниях, таких как общее истощение организма, снижение иммунитета, болезни глаз, они попадают в волосистую область ресниц или сальной железы и вызывают воспаление.Как подчеркнул Отабек Икромов, выдавливать ячмень нельзя – инфекция может попасть в сосуды окружающих тканей и вызвать более серьезное поражение глаза. Инфекция также может распространиться в мозг через кровоток и вызвать серьезные последствия, такие как менингит и сепсис.Методы лечения заболевания различаются в зависимости от его стадии. Вначале назначают противовоспалительное и антибактериальное лечение, а на поздних стадиях, после вскрытия капсулы, врачи рекомендуют проводить антисептическую обработку для предотвращения повторного заражения.Чтобы избежать появления ячменей, необходимо строго соблюдать правила гигиены, своевременно лечить заболевания, вызывающие снижение иммунитета, избавиться от вредных привычек. В случае появления ячменя, лучше обратиться к специалисту.Читайте также: Мясников рассказал, как не допустить риск возникновения инсульта
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ячмень холязион заболевание воспаление офтальмология заболевание глаз причины возбудитель лечение профилактика
ячмень холязион заболевание воспаление офтальмология заболевание глаз причины возбудитель лечение профилактика
Как избавиться от ячменя рассказал врач
К самому распространенному заболеванию в офтальмологии приводит множество разных факторов, рассказал специалист.
Ячмень – самое распространенное заболевание глаз. Привести к нему может целый ряд факторов, таких как хронические, инфекционные заболевания, ослабленный иммунитет, нарушение обмена веществ, авитаминозы, анемия, сахарный диабет, рассказал
главный врач Республиканской клинической больницы глазных болезней, Отабек Икромов.
Кроме того, вызвать заболевание могут также переохлаждение, несоблюдение правил гигиены, конъюнктивит и другие заболевания глаз, аллергия.
В 9 из 10 случаев причиной появления ячменя является стафилококковая инфекция. Стафилококки обитают на коже, волосах, в носу, кишечнике, горле. Бактерии могут длительное время никак себя не проявлять, но при определенных состояниях, таких как общее истощение организма, снижение иммунитета, болезни глаз, они попадают в волосистую область ресниц или сальной железы и вызывают воспаление.
Как подчеркнул Отабек Икромов, выдавливать ячмень нельзя – инфекция может попасть в сосуды окружающих тканей и вызвать более серьезное поражение глаза. Инфекция также может распространиться в мозг через кровоток и вызвать серьезные последствия, такие как менингит и сепсис.
Методы лечения заболевания различаются в зависимости от его стадии. Вначале назначают противовоспалительное и антибактериальное лечение, а на поздних стадиях, после вскрытия капсулы, врачи рекомендуют проводить антисептическую обработку для предотвращения повторного заражения.
Чтобы избежать появления ячменей, необходимо строго соблюдать правила гигиены, своевременно лечить заболевания, вызывающие снижение иммунитета, избавиться от вредных привычек. В случае появления ячменя, лучше обратиться к специалисту.