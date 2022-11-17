https://uz.sputniknews.ru/20221117/rossiyskie-farmkompanii-namereny-sozdat-sp-v-uzbekistane---torgpred-rf-30043040.html

"Российские фармкомпании намерены создать СП в Узбекистане" - торгпред РФ

"Российские фармкомпании намерены создать СП в Узбекистане" - торгпред РФ

Представители фармпредприятий из семи стран участвуют в конгрессе "Фарма Узбекистан и Центральная Азия" в Ташкенте.

2022-11-17T08:05+0500

2022-11-17T08:05+0500

2022-11-17T08:05+0500

общество

узбекистан

россия

фармакология

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ТАШКЕНТ, 17 ноя – Sputnik. В Ташкенте начал свою работу конгресс "Фарма Узбекистан и Центральная Азия".В нем принимают участие эксперты и представители фармакологических компаний из Узбекистана, России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Болгарии и Индии, сообщили корреспонденту Sputnikв Торговом представительстве России в Узбекистане.В ходе пленарного заседания участники обсудили реализуемые инвестиционные проекты, а также наиболее приоритетные направления развития отрасли. Особый акцент эксперты сделали на повышении эффективности действующих предприятий-производителей фармацевтической продукции Узбекистана.Одним из спикеров мероприятия стал заместитель торгового представителя России в Узбекистане Игорь Камынин. Он рассказал о текущем состоянии и перспективах сотрудничества двух стран в области фармацевтики.В настоящее время власти республики работают над внедрением механизма гарантированной закупки локализованной фармацевтической продукции, заявил в своем выступлении первый заместитель директора Агентства по развитию фармацевтической отрасли Узбекистана Улугбек Эгамов.Как отметили эксперты, принятие офсетного законодательства в Узбекистане повысит инвестиционную привлекательность отрасли и снизит потребность Узбекистана в импорте лекарственных препаратов.Напомним, что в апреле этого года в ходе выставки "ИННОПРОМ. Центральная Азия" представители двух стран подписали два соглашения о развитии промышленной кооперации в фармацевтической отрасли.По итогам 2021 года Россия вошла в тройку ключевых поставщиков лекарственных препаратов в Узбекистан, объем экспорта составил $145 млн, что на 28% выше, чем в предыдущий год. А за первые 6 месяцев текущего года объем поставок составил около $54 млн.Читайте также: "Герофарм" передаст в Узбекистан технологию выпуска инсулина в 2023 году

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российские фармкомпании создадут сп в узбекистане торгпред рф представители фармпредприятий из семи стран участвуют в конгрессе фарма узбекистан и центральная азия в ташкенте