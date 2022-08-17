https://uz.sputniknews.ru/20220817/gerofarm-peredast-v-uzbekistan-texnologiyu-vypuska-insulina-v-2023-godu-27224234.html

"Герофарм" передаст в Узбекистан технологию выпуска инсулина в 2023 году

"Герофарм" передаст в Узбекистан технологию выпуска инсулина в 2023 году

В настоящее время компания "Zuma Pharma" совместно с российскими коллегами подготавливает технологическую площадку для выпуска жизненно важных препаратов.

2022-08-17T18:16+0500

2022-08-17T18:16+0500

2022-08-17T19:40+0500

общество

фармакология

россия

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 17 авг – Sputnik. В Ташкентской области вскоре появится инновационный научно-исследовательский фармацевтический парк "Ташкент Фарма Парк". Помимо научных и образовательных учреждений, здесь будут работать и резиденты – исследовательские и фармакологические компании из разных стран.Интерес к парку проявили несколько фирм. Одной из них является российская компания "Герофарм", которая уже активно сотрудничает с узбекистанскими коллегами.В частности, в апреле на выставке "Иннопром. Центральная Азия 2022" российская компания подписала соглашение о трансфере технологии производства инсулина с узбекистанской “Zuma Pharma".Сейчас компании подготавливают производственную площадку для выпуска жизненно важного препарата в Узбекистане. Дооснащение площадки и передача технологии производства таких препаратов, как гларгин и лизпро в шприц-ручках и картриджах запланировано уже на 2023 год.Трансфер предусматривает передачу технологии по производству практически всей линейки инсулинов российской компании на "Zuma Pharma".Кроме того, специалисты из Узбекистана смогут пройти обучение при поддержке российской компании.С узбекистанскими фармкомпаниями сотрудничает не только "Герофарм". В рамках выставки "Иннопром" сотрудничать договорились также российский "Фармасинтез" и Агентство по развитию фармацевтической отрасли Узбекистана.До конца 2022-го "Фармасинтез" планирует начать строительство предприятия по производству противоопухолевых препаратов в Узбекистане с объемом инвестиций до $30 млн.Кроме того, в сентябре 2021 года узбекское предприятие Jurabek Laboratories освоило серийное производство российской вакцины против коронавируса "Спутник V".Мощности в городе Алмалык Ташкентской области на первоначальном этапе составляли до 2 миллионов доз в месяц.Читайте также: Узбекистанское фармпредприятие разрабатывает ПЦР-тесты на ВИЧ и гепатит

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Анна Черкасова

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