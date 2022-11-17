https://uz.sputniknews.ru/20221117/rossiyskie-proizvoditeli-oborudovaniya-ischut-partnerov-v-uzbekistane-30067437.html

Российские производители оборудования ищут партнеров в Узбекистане

Российские производители оборудования ищут партнеров в Узбекистане

В Ташкенте проходит бизнес-миссия с участием 15 российских промышленных компаний.

2022-11-17T18:24+0500

2022-11-17T18:24+0500

2022-11-17T19:43+0500

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предприятия

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ТАШКЕНТ, 17 ноя – Sputnik. В Ташкенте стартовала Международная деловая миссия российских производителей.В республику приехали представители 15 российских предприятий, выпускающих горно-шахтное, металлургическое и подъемно-транспортное оборудование. Все эти компании активно развивают каналы сбыта или только планируют начать экспорт в Узбекистан, сообщает корреспондент Sputnik. На пленарной сессии участники обсудили особенности выхода на рынок Узбекистана, специфику регулирования и ведения внешнеторговой деятельности в стране, возможности участия в реализации проектов в горно-металлургической отрасли, а также перспективы экспорта в условиях ограничений.Руководитель представительства РЭЦ в Узбекистане Павел Буханов отметил, что одна из задач бизнес-миссии – это выстраивание промышленного сотрудничества двух стран.Помимо b2b встреч с узбекскими коллегами, представители российских компаний посетят металлургические комбинаты в Бекабаде, Алмалыке, а также техно-парк в Ташкенте.В сессии также приняли участие крупные отраслевые организации Узбекистана, такие как Министерство инвестиций и внешней торговли, Госкомитет по геологии и минеральным ресурсам, Ассоциация горняков Узбекистана, а также представители бизнес-сообщества.Читайте также: Технопарк "Чирчик" впервые направил продукцию на экспорт

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