https://uz.sputniknews.ru/20221118/jenschin-voennoslujaschix-budut-nagrajdat-nagrudnym-znakom-tumaris-30083256.html
Женщин-военнослужащих будут награждать нагрудным знаком "Тумарис"
Женщин-военнослужащих будут награждать нагрудным знаком "Тумарис"
Вручать награду будут ежегодно в преддверии Дня защитника Родины – 14 января.
2022-11-18T14:42+0500
2022-11-18T14:42+0500
2022-11-18T14:42+0500
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ТАШКЕНТ, 18 ноя – Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев учредил новый нагрудный знак "Тумарис" для женщин-военнослужащих.Награждать нагрудным знаком "Тумарис" будут женщин-военнослужащих, сотрудниц Министерства обороны, Министерстве внутренних дел, Государственной службы безопасности президента, Министерства по чрезвычайным ситуациям, Национальной гвардии, Службы госбезопасности, других министерств и ведомств, где предусмотрена военная служба.Специальные комиссии будут рекомендовать для награждения женщин, внесших весомый вклад в укрепление оборонной мощи страны и вооруженных сил, проявивших высокое профессиональное мастерство, в том числе за проявленную стойкость в защите независимости Узбекистана, а также за особые достижения в сфере спорта, культуры, науки, образования и общественной деятельности.Руководители министерств и ведомств будут вручать нагрудные знаки в торжественной обстановке ежегодно в преддверии 14 января - Дня защитников Родины.Наряду с этим лица, награжденные нагрудным знаком, получают единовременное денежное вознаграждение в пятикратном размере базовой расчетной величины (1,5 млн. сумов).Читайте также: К 30-летию Конституции узбекистанцев наградят нагрудными знаками
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узбекистан женщины военнослужащие минобороны мвд мчс полиция нагрудный знак "тумарис" день защитника родины
узбекистан женщины военнослужащие минобороны мвд мчс полиция нагрудный знак "тумарис" день защитника родины
Женщин-военнослужащих будут награждать нагрудным знаком "Тумарис"
Вручать награду будут ежегодно в преддверии Дня защитника Родины – 14 января.
ТАШКЕНТ, 18 ноя – Sputnik.
Президент Шавкат Мирзиёев учредил
новый нагрудный знак "Тумарис" для женщин-военнослужащих.
"Безграничен труд женщин-военнослужащих, которые наряду с мужчинами-военнослужащими служат плечом к плечу во имя повышения авторитета и боевой мощи нашей национальной армии. Ярким тому подтверждением являются достигнутые ими за последние годы успехи на международных соревнованиях, проявляемая инициативность в повседневной жизни, физическая подготовка, а также освоение ими в совершенстве своих должностных обязанностей", - гласит президентский указ.
Награждать нагрудным знаком "Тумарис" будут женщин-военнослужащих, сотрудниц Министерства обороны, Министерстве внутренних дел, Государственной службы безопасности президента, Министерства по чрезвычайным ситуациям, Национальной гвардии, Службы госбезопасности, других министерств и ведомств, где предусмотрена военная служба.
Специальные комиссии будут рекомендовать для награждения женщин, внесших весомый вклад в укрепление оборонной мощи страны и вооруженных сил, проявивших высокое профессиональное мастерство, в том числе за проявленную стойкость в защите независимости Узбекистана, а также за особые достижения в сфере спорта, культуры, науки, образования и общественной деятельности.
Руководители министерств и ведомств будут вручать нагрудные знаки в торжественной обстановке ежегодно в преддверии 14 января - Дня защитников Родины.
Наряду с этим лица, награжденные нагрудным знаком, получают единовременное денежное вознаграждение в пятикратном размере базовой расчетной величины (1,5 млн. сумов).