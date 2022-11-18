https://uz.sputniknews.ru/20221118/jenschin-voennoslujaschix-budut-nagrajdat-nagrudnym-znakom-tumaris-30083256.html

Женщин-военнослужащих будут награждать нагрудным знаком "Тумарис"

Женщин-военнослужащих будут награждать нагрудным знаком "Тумарис"

Вручать награду будут ежегодно в преддверии Дня защитника Родины – 14 января.

2022-11-18T14:42+0500

2022-11-18T14:42+0500

2022-11-18T14:42+0500

общество

военнослужащие

женщины

нагрудный знак

президент

законодательство

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ТАШКЕНТ, 18 ноя – Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев учредил новый нагрудный знак "Тумарис" для женщин-военнослужащих.Награждать нагрудным знаком "Тумарис" будут женщин-военнослужащих, сотрудниц Министерства обороны, Министерстве внутренних дел, Государственной службы безопасности президента, Министерства по чрезвычайным ситуациям, Национальной гвардии, Службы госбезопасности, других министерств и ведомств, где предусмотрена военная служба.Специальные комиссии будут рекомендовать для награждения женщин, внесших весомый вклад в укрепление оборонной мощи страны и вооруженных сил, проявивших высокое профессиональное мастерство, в том числе за проявленную стойкость в защите независимости Узбекистана, а также за особые достижения в сфере спорта, культуры, науки, образования и общественной деятельности.Руководители министерств и ведомств будут вручать нагрудные знаки в торжественной обстановке ежегодно в преддверии 14 января - Дня защитников Родины.Наряду с этим лица, награжденные нагрудным знаком, получают единовременное денежное вознаграждение в пятикратном размере базовой расчетной величины (1,5 млн. сумов).Читайте также: К 30-летию Конституции узбекистанцев наградят нагрудными знаками

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