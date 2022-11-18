https://uz.sputniknews.ru/20221118/kak-proshel-festival-drujby-uzbekskogo-i-turkmenskogo-narodov---video-30070726.html
Как прошел фестиваль дружбы узбекского и туркменского народов - видео
Как прошел фестиваль дружбы узбекского и туркменского народов - видео
Праздник прошел в одном из ведущих культурных центров Туркменистана - городе Дашогузе.
2022-11-18T08:38+0500
2022-11-18T08:38+0500
2022-11-18T08:38+0500
общество
узбекистан
туркменистан
дружба народов
фестиваль
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ТАШКЕНТ, 18 ноя - Sputnik. В Туркменистане прошел фестиваль дружбы узбекского и туркменского народов.Праздник проходил в городе Дашогузе - одном из ведущих культурных центров Туркменистана.Поздравление участникам фестиваля направил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. В своем послании он подчеркнул важность мероприятия для укрепления добрососедских отношений.В рамках мероприятия прошли совместный концерт мастеров искусств, творческие встречи, выставки декоративно-прикладного искусства народов двух стран, показ сценических постановок и кинолент.Ранее президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов выразил уверенность, что предстоящее мероприятие послужит укреплению отношений между двумя странами, и дал распоряжения ответственным лицами обеспечить высокий уровень организации фестиваля.Читайте также: Мирзиёев поздравил участников фестиваля дружбы узбекского и туркменского народов
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видео праздник фестиваль дружбы народов узбекистана туркменистана
видео праздник фестиваль дружбы народов узбекистана туркменистана
Как прошел фестиваль дружбы узбекского и туркменского народов - видео
Праздник прошел в одном из ведущих культурных центров Туркменистана - городе Дашогузе.
ТАШКЕНТ, 18 ноя - Sputnik. В Туркменистане прошел фестиваль дружбы узбекского и туркменского народов.
Праздник проходил в городе Дашогузе - одном из ведущих культурных центров Туркменистана.
Поздравление участникам фестиваля направил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. В своем послании он подчеркнул важность мероприятия для укрепления добрососедских отношений.
В рамках мероприятия прошли совместный концерт мастеров искусств, творческие встречи, выставки декоративно-прикладного искусства народов двух стран, показ сценических постановок и кинолент.
Ранее президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов выразил уверенность, что предстоящее мероприятие послужит укреплению отношений между двумя странами, и дал распоряжения ответственным лицами обеспечить высокий уровень организации фестиваля.