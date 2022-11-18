https://uz.sputniknews.ru/20221118/rossiya-i-uzbekistan--sokrovischnitsa-drevnix-shedevrov---nadejda-prepodobnaya-30081417.html
"Россия и Узбекистан – сокровищница древних шедевров" - Надежда Преподобная
"Россия и Узбекистан – сокровищница древних шедевров" - Надежда Преподобная
Заместитель министра культуры России принимает участие в конференции музейных деятелей двух стран.
2022-11-18T13:38+0500
2022-11-18T13:38+0500
2022-11-18T13:38+0500
культура
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узбекистан
конференция
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ТАШКЕНТ, 18 ноя – Sputnik. В Ташкенте проходит конференция музейных деятелей Узбекистана и России.Конференция, посвященная 30-летию установления дипломатических отношений между Россией и Узбекистаном, будет проходить 18-19 ноября, сообщает корреспондент Sputnik.На церемонии открытия выступила заместитель министра культуры Российской Федерации Надежда Преподобная."Россия и Узбекистан - сокровищница художественных шедевров древних реликвий и уникальных архитектурных памятников. Убеждена, первая конференция музейных деятелей позволит поделиться профессиональным опытом и расширить рамки существующего сотрудничества. Надеюсь в следующем году мы встретимся в Туле на второй конференции",- сказала она.В мероприятии принимают участие руководители государственных музеев двух стран. В рамках конференции участники расскажут о работе, проводимой в музейной сфере в Узбекистане и России, поделятся опытом и обсудят сотрудничество между музеями.В рамках конференции пройдут заседания тематических секций на темы "Современные технологии в организации выставочных проектов", "Возможности для коллаборации и развитие музея как творческого пространства" и "Инновационные методы сохранения музейных коллекций".Конференция стала продолжением Российско-узбекского форума по образования в области культуры, начавшегося накануне.В рамках форума проходят творческие мастер-классы, выставка, пленарная дискуссия, презентация культурного потенциала регионов России.В первый день форума Государственный институт кино и телевидения Санкт-Петербурга подписал меморандум о взаимопонимании с Государственным институтом искусств и культуры Республики Узбекистан.Читайте также: В Ташкенте проходит российско-узбекский образовательный форум
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узбекистан россия конференция музейных деятелей замминистра культуры россии надежда преподобная
узбекистан россия конференция музейных деятелей замминистра культуры россии надежда преподобная
"Россия и Узбекистан – сокровищница древних шедевров" - Надежда Преподобная
Заместитель министра культуры России принимает участие в конференции музейных деятелей двух стран.
ТАШКЕНТ, 18 ноя – Sputnik. В Ташкенте проходит конференция музейных деятелей Узбекистана и России.
Конференция, посвященная 30-летию установления дипломатических отношений между Россией и Узбекистаном, будет проходить 18-19 ноября, сообщает корреспондент Sputnik
.
На церемонии открытия выступила заместитель министра культуры Российской Федерации Надежда Преподобная.
"Россия и Узбекистан - сокровищница художественных шедевров древних реликвий и уникальных архитектурных памятников. Убеждена, первая конференция музейных деятелей позволит поделиться профессиональным опытом и расширить рамки существующего сотрудничества. Надеюсь в следующем году мы встретимся в Туле на второй конференции",- сказала она.
В мероприятии принимают участие руководители государственных музеев двух стран. В рамках конференции участники расскажут о работе, проводимой в музейной сфере в Узбекистане и России, поделятся опытом и обсудят сотрудничество между музеями.
В рамках конференции пройдут заседания тематических секций на темы "Современные технологии в организации выставочных проектов", "Возможности для коллаборации и развитие музея как творческого пространства" и "Инновационные методы сохранения музейных коллекций".
Конференция стала продолжением Российско-узбекского форума по образования в области культуры, начавшегося накануне.
В рамках форума проходят творческие мастер-классы, выставка, пленарная дискуссия, презентация культурного потенциала регионов России.
В первый день форума Государственный институт кино и телевидения Санкт-Петербурга подписал меморандум о взаимопонимании с Государственным институтом искусств и культуры Республики Узбекистан.