https://uz.sputniknews.ru/20221118/v-tashkente-proxodit-rossiysko-uzbekskiy-obrazovatelnyy-forum-30071230.html
В Ташкенте проходит российско-узбекский образовательный форум
В Ташкенте проходит российско-узбекский образовательный форум
В рамках форума меморандум о сотрудничестве подписали Санкт-Петербургский институт кино и телевидения и институт искусств и культуры Узбекистана.
2022-11-18T11:56+0500
2022-11-18T11:56+0500
2022-11-18T11:56+0500
культура
россия
узбекистан
форум
образование
культура
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ТАШКЕНТ, 18 ноя – Sputnik. В Ташкенте проходит Российско-узбекский образовательный форум образования в области культуры.С приветственным словом к участникам мероприятия выступила заместитель министра культуры России Надежда Преподобная, сообщает пресс-служба Русского дома в Ташкенте.В рамках форума проходят творческие мастер-классы, выставка, пленарная дискуссия, презентация культурного потенциала регионов России.В первый день форума Государственный институт кино и телевидения Санкт-Петербурга подписал меморандум о взаимопонимании с Государственным институтом искусств и культуры Республики Узбекистан.Во второй день форума участники посетят выставку, посвященную 30-летию установления дипломатических отношений между Россией и Узбекистаном, а также обсудят инновационные методы сохранения музейных коллекций и организации выставок, развитие совместных исследовательских проектов.Читайте также: Российские производители оборудования ищут партнеров в Узбекистане
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форум российско-узбекский образование в сфере культуры замминистра культуры россии преподобная выставки обсуждения мастер-классы
форум российско-узбекский образование в сфере культуры замминистра культуры россии преподобная выставки обсуждения мастер-классы
В Ташкенте проходит российско-узбекский образовательный форум
В рамках форума меморандум о сотрудничестве подписали Санкт-Петербургский институт кино и телевидения и Институт искусств и культуры Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 18 ноя – Sputnik. В Ташкенте проходит Российско-узбекский образовательный форум образования в области культуры.
С приветственным словом к участникам мероприятия выступила заместитель министра культуры России Надежда Преподобная, сообщает
пресс-служба Русского дома в Ташкенте.
В рамках форума проходят творческие мастер-классы, выставка, пленарная дискуссия, презентация культурного потенциала регионов России.
В первый день форума Государственный институт кино и телевидения Санкт-Петербурга подписал меморандум о взаимопонимании с Государственным институтом искусств и культуры Республики Узбекистан.
Во второй день форума участники посетят выставку, посвященную 30-летию установления дипломатических отношений между Россией и Узбекистаном, а также обсудят инновационные методы сохранения музейных коллекций и организации выставок, развитие совместных исследовательских проектов.