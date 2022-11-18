https://uz.sputniknews.ru/20221118/v-tashkente-proxodit-rossiysko-uzbekskiy-obrazovatelnyy-forum-30071230.html

В Ташкенте проходит российско-узбекский образовательный форум

В Ташкенте проходит российско-узбекский образовательный форум

В рамках форума меморандум о сотрудничестве подписали Санкт-Петербургский институт кино и телевидения и институт искусств и культуры Узбекистана.

2022-11-18T11:56+0500

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культура

россия

узбекистан

форум

образование

культура

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ТАШКЕНТ, 18 ноя – Sputnik. В Ташкенте проходит Российско-узбекский образовательный форум образования в области культуры.С приветственным словом к участникам мероприятия выступила заместитель министра культуры России Надежда Преподобная, сообщает пресс-служба Русского дома в Ташкенте.В рамках форума проходят творческие мастер-классы, выставка, пленарная дискуссия, презентация культурного потенциала регионов России.В первый день форума Государственный институт кино и телевидения Санкт-Петербурга подписал меморандум о взаимопонимании с Государственным институтом искусств и культуры Республики Узбекистан.Во второй день форума участники посетят выставку, посвященную 30-летию установления дипломатических отношений между Россией и Узбекистаном, а также обсудят инновационные методы сохранения музейных коллекций и организации выставок, развитие совместных исследовательских проектов.Читайте также: Российские производители оборудования ищут партнеров в Узбекистане

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