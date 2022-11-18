https://uz.sputniknews.ru/20221118/uzbekistan-zapretil-vvozit-drony-30071440.html
Узбекистан запретил ввозить дроны
Узбекистан запретил ввозить дроны
Уголовный кодекс Узбекистана предусматривает наказание в виде лишения свободы до 3 лет за незаконный ввоз, сбыт, приобретение, хранение или использование беспилотников.
2022-11-18T12:44+0500
2022-11-18T12:44+0500
2022-11-18T12:44+0500
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ТАШКЕНТ, 18 ноя – Sputnik. Правительство Узбекистана утвердило порядок выдачи разрешения на временный ввоз, хранение и использования беспилотных летательных аппаратов.Документ запрещает ввоз, сбыт, приобретение, хранение или использование беспилотных летательных аппаратов, их комплектующих и запчастей. Исключением является провоз их транзитом, но в таком случае необходимо обязательно их задекларировать.Следующие ведомства имеют право ввозить, продавать, покупать, хранить или использовать дроны, их комплектующие и запчасти:Другие министерства и ведомства, а также хозяйствующие субъекты могут получить разрешение на основании отдельных решений Кабинета министров.Для подготовки фото- и видеоматериалов зарубежными творческими группами о туристическом потенциале республики разрешения на временный ввоз дронов выдает Агентство гражданской авиации при Министерстве транспорта по заявлению Министерства туризма.Уголовный кодекс Узбекистана предусматривает наказание в виде лишения свободы до 3 лет за незаконный ввоз, сбыт, приобретение, хранение или использование беспилотников.Если правонарушение совершили повторно, либо совершил его опасный рецидивист или нарушитель использовал свое служебное положение, им грозит лишение свободы от 3 до 5 лет.Если же в результате погиб человек, наказанием станет лишение свободы от 5 до 8 лет. А в случае наличия человеческих жертв или иных тяжких последствий – от 8 до 10 лет.Читайте также: В Узбекистане предлагают ввести ротацию хокимов
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узбекистан законодательство уголовный кодекс дрон беспилотный летательный аппарат бпла
узбекистан законодательство уголовный кодекс дрон беспилотный летательный аппарат бпла
Узбекистан запретил ввозить дроны
Уголовный кодекс Узбекистана предусматривает наказание в виде лишения свободы до 3 лет за незаконный ввоз, сбыт, приобретение, хранение или использование беспилотников.
ТАШКЕНТ, 18 ноя – Sputnik.
Правительство Узбекистана утвердило порядок
выдачи разрешения на временный ввоз, хранение и использования беспилотных летательных аппаратов.
Документ запрещает ввоз, сбыт, приобретение, хранение или использование беспилотных летательных аппаратов, их комплектующих и запчастей. Исключением является провоз их транзитом, но в таком случае необходимо обязательно их задекларировать.
Следующие ведомства имеют право ввозить, продавать, покупать, хранить или использовать дроны, их комплектующие и запчасти:
Министерство туризма и культурного наследия;
ГУП "Геоинновационный центр Агентства по кадастру" при ГНК;
дирекция свободной туристической зоны "Чарвак";
Национальная комиссия Узбекистана по делам ЮНЕСКО.
Другие министерства и ведомства, а также хозяйствующие субъекты могут получить разрешение на основании отдельных решений Кабинета министров.
Для подготовки фото- и видеоматериалов зарубежными творческими группами о туристическом потенциале республики разрешения на временный ввоз дронов выдает Агентство гражданской авиации при Министерстве транспорта по заявлению Министерства туризма.
Уголовный кодекс Узбекистана предусматривает наказание в виде лишения свободы до 3 лет за незаконный ввоз, сбыт, приобретение, хранение или использование беспилотников.
Если правонарушение совершили повторно, либо совершил его опасный рецидивист или нарушитель использовал свое служебное положение, им грозит лишение свободы от 3 до 5 лет.
Если же в результате погиб человек, наказанием станет лишение свободы от 5 до 8 лет. А в случае наличия человеческих жертв или иных тяжких последствий – от 8 до 10 лет.