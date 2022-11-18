https://uz.sputniknews.ru/20221118/v-tashoblasti-dom-obespechivaet-sebya-elektrichestvom-30070492.html

В Ташобласти дом обеспечивает себя электричеством

В Ташобласти дом обеспечивает себя электричеством

Первый полностью энергонезависимый дом построили в городе Нурафшан.

2022-11-18T07:00+0500

2022-11-18T07:00+0500

2022-11-18T07:00+0500

новый узбекистан: эпоха реформ

энергетика

солнечная энергия

дом

ташкентская область

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ТАШКЕНТ, 18 ноя – Sputnik. Первый полностью энергонезависимый дом построили в городе Нурафшан Ташкентской области.Здание полностью обеспечивает потребности жильцов в электричестве за счет возобновляемых источников энергии, сообщили в Министерстве энергетики Узбекистана.Дом оснащен солнечными панелями мощностью 15 кВт и водонагревателем на 200 литров для горячего водоснабжения, работающим также от солнечной энергии.А излишки произведенного электричества можно продавать территориальному предприятию электрических сетей.Развитию "зеленой" энергетики в стране в последнее время уделяют особое внимание. Здания госорганов, школ, вузов и других учреждений снабжают солнечными панелями и водонагревателями. По всей республике строят фотоэлектрические и ветряные электростанции.Читайте также: Узбекистан решает проблему с перебоями в поставке электричества

ташкентская область

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