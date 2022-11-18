https://uz.sputniknews.ru/20221118/v-uzbekistane-sobrali-2-milliona-tonn-vinograda-30090369.html
В Узбекистане собрали 2 миллиона тонн винограда
В Узбекистане собрали 2 миллиона тонн винограда
Местные селекционеры создают новые сорта винограда совместно с российскими научными центрами "Курчатовский институт" и "Магарач"
2022-11-18T18:35+0500
2022-11-18T18:35+0500
2022-11-18T18:35+0500
общество
виноград
экспорт
урожай
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/0a/0e/15182706_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_fbae6ee993f222761b4808350488f164.jpg
ТАШКЕНТ, 18 ноя – Sputnik. На 181 тысячах га фермерских хозяйств и приусадебных участках граждан собран урожай в 1,9 млн. тонн винограда. Об этом на пресс-конференции в АИМК рассказали представители Министерства сельского хозяйства и Национального центра знаний и инноваций.Из собранного урожая экспортировали 244 тыс. тонны свежего винограда. Из переработанных 256 тыс. тонн винограда получили и экспортировали 64 тыс. тонн изюма.В нынешнем году география экспорта винограда расширилась на 11 новых стран (Албания, Бахрейн, Болгария, Бразилия, Венгрия, Италия, Марокко, Македония, Словения, Сербия, Тунис, Испания), сейчас Узбекистан экспортирует виноград в 51 страну.Такой урожай удалось собрать благодаря расширению площадей под новые виноградники. За два года их посадили на 85 тысячах га. Всего к концу 2024 года в 48 районах, специализирующихся на виноградарстве, создадут новые виноградники на площади 156 тыс. гектаров.НИИ садоводства, виноградарства и виноделия и растениеводства имени академика Махмуда Мирзаева создал более 1000 сортов винограда.Кроме того, институт сотрудничает в создании новых сортов винограда с российскими научными центрами "Курчатовский институт" и "Магарач"."Дорожная карта" по расширению экспорта и поставок на внутренний рынок винограда охватывает следующие направления:Читайте также: Технопарк "Чирчик" впервые направил продукцию на экспорт
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/0a/0e/15182706_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_74ee63cef9d89d1658bd91657db4ccef.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан виноград собрано экспорт изюм новые сорта сотрудничество
узбекистан виноград собрано экспорт изюм новые сорта сотрудничество
В Узбекистане собрали 2 миллиона тонн винограда
Местные селекционеры создают новые сорта винограда совместно с российскими научными центрами "Курчатовский институт" и "Магарач".
ТАШКЕНТ, 18 ноя – Sputnik. На 181 тысячах га фермерских хозяйств и приусадебных участках граждан собран урожай в 1,9 млн. тонн винограда. Об этом на пресс-конференции в АИМК рассказали представители Министерства сельского хозяйства и Национального центра знаний и инноваций.
Из собранного урожая экспортировали 244 тыс. тонны свежего винограда. Из переработанных 256 тыс. тонн винограда получили и экспортировали 64 тыс. тонн изюма.
В нынешнем году география экспорта винограда расширилась на 11 новых стран (Албания, Бахрейн, Болгария, Бразилия, Венгрия, Италия, Марокко, Македония, Словения, Сербия, Тунис, Испания), сейчас Узбекистан экспортирует виноград в 51 страну.
Такой урожай удалось собрать благодаря расширению площадей под новые виноградники. За два года их посадили на 85 тысячах га. Всего к концу 2024 года в 48 районах, специализирующихся на виноградарстве, создадут новые виноградники на площади 156 тыс. гектаров.
НИИ садоводства, виноградарства и виноделия и растениеводства имени академика Махмуда Мирзаева создал более 1000 сортов винограда.
Кроме того, институт сотрудничает в создании новых сортов винограда с российскими научными центрами "Курчатовский институт" и "Магарач".
"Дорожная карта" по расширению экспорта и поставок на внутренний рынок винограда охватывает следующие направления:
формирование списка крупных торговых сетей и портфеля заказов дипломатическими представительствами за рубежом;
выделение Агентством развития садоводства и тепличного хозяйства предпринимателям $10 млн оборотных средств на льготных условиях;
размещение 1 млн бессемянных сортов винограда, пользующихся повышенным спросом на мировом рынке;
организация размножения всемирно известных пищевых и винных сортов винограда методом "In-vitro" (безвирусный);
внедрение международных стандартов в виноградарских агрокластерах, фермерских и крестьянских хозяйствах, предприятиях-экспортерах.