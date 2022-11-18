https://uz.sputniknews.ru/20221118/v-uzbekistane-sobrali-2-milliona-tonn-vinograda-30090369.html

В Узбекистане собрали 2 миллиона тонн винограда

В Узбекистане собрали 2 миллиона тонн винограда

Местные селекционеры создают новые сорта винограда совместно с российскими научными центрами "Курчатовский институт" и "Магарач"

2022-11-18T18:35+0500

2022-11-18T18:35+0500

2022-11-18T18:35+0500

общество

виноград

экспорт

урожай

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/0a/0e/15182706_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_fbae6ee993f222761b4808350488f164.jpg

ТАШКЕНТ, 18 ноя – Sputnik. На 181 тысячах га фермерских хозяйств и приусадебных участках граждан собран урожай в 1,9 млн. тонн винограда. Об этом на пресс-конференции в АИМК рассказали представители Министерства сельского хозяйства и Национального центра знаний и инноваций.Из собранного урожая экспортировали 244 тыс. тонны свежего винограда. Из переработанных 256 тыс. тонн винограда получили и экспортировали 64 тыс. тонн изюма.В нынешнем году география экспорта винограда расширилась на 11 новых стран (Албания, Бахрейн, Болгария, Бразилия, Венгрия, Италия, Марокко, Македония, Словения, Сербия, Тунис, Испания), сейчас Узбекистан экспортирует виноград в 51 страну.Такой урожай удалось собрать благодаря расширению площадей под новые виноградники. За два года их посадили на 85 тысячах га. Всего к концу 2024 года в 48 районах, специализирующихся на виноградарстве, создадут новые виноградники на площади 156 тыс. гектаров.НИИ садоводства, виноградарства и виноделия и растениеводства имени академика Махмуда Мирзаева создал более 1000 сортов винограда.Кроме того, институт сотрудничает в создании новых сортов винограда с российскими научными центрами "Курчатовский институт" и "Магарач"."Дорожная карта" по расширению экспорта и поставок на внутренний рынок винограда охватывает следующие направления:Читайте также: Технопарк "Чирчик" впервые направил продукцию на экспорт

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан виноград собрано экспорт изюм новые сорта сотрудничество