https://uz.sputniknews.ru/20221118/vuzy-fergany-i-arxengelska-dogovorilis-o-sotrudnichestve--30092049.html

Вузы Ферганы и Архенгельска договорились о сотрудничестве

Вузы Ферганы и Архенгельска договорились о сотрудничестве

Северный федеральный университет подписал меморандум о взаимопонимании с Национальным центром подготовки учителей Ферганской области.

2022-11-18T20:28+0500

2022-11-18T20:28+0500

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общество

образование

ферганская область

вузы

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ТАШКЕНТ, 18 ноя – Sputnik. Меморандум о взаимопонимании заключили Северный (Арктический) федеральный университет (САФУ) и Национальный центр подготовки учителей по новым методам Ферганской области. Об этом корреспонденту Sputnik рассказала представитель САФУ Полина Голомидова.Документ подписали в Архангельске ректор САФУ Елена Кудряшова и директор ферганского образовательного центра Феруза Сохибова.В соответствии с подписанным соглашением, в Узбекистане будут готовить национальные кадры по таким направлениям, как педагогика, психология, социальная работа, специальное (дефектологическое) образование в рамках образовательных программ САФУ.Кроме того, документ предусматривает проведение различных мероприятий:Стажировки для сотрудников Национального центра подготовки учителей по новым методам Ферганской области;мастер-классы и семинары для учителей Ферганской области;платформы для профессиональной ориентации школьников.Напомним, что в сентябре делегация Северного (Арктического) федерального университета имени Ломоносова посетила Ферганскую область, чтобы договориться о сотрудничестве в научно-образовательной сфере с учебными заведениями области.

ферганская область

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