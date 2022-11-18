https://uz.sputniknews.ru/20221118/zapad-nashel-vyxod-iz-ukrainskogo-krizisa-30060066.html
Запад нашел выход из украинского кризиса
Запад нашел выход из украинского кризиса
Инцидент с ракетным обстрелом Польши дал понять, каким Запад видит запасной выход из украинского кризиса, если на поле боя Россию одолеть не удастся. Но обо всем по порядку.
2022-11-18T07:52+0500
2022-11-18T07:52+0500
2022-11-18T07:52+0500
колумнисты
запад
кризис
украинский кризис
польша
россия
ракета
обстрел
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Вечером вторника киевские власти и их союзники принялись подводить итоги самого мощного, по их словам, ракетного удара с начала спецоперации. Они пришли к выводу, что российским войскам удалось не только поставить на грань уничтожения энергосистему второй по площади европейской страны, но и, собравшись с духом, поразить стратегическую цель за ее пределами — польский трактор под селом Пшеводув, из-за чего погибли два человека, пишет колумнист РИА Новости Давид Нармания.Этот инцидент — а точнее, последовавшая за ним реакция — дает обильную пищу для размышлений.Сперва о происшествии сообщили местные издания. После этого польские власти заявили, что проводят консультации с союзниками по НАТО о возможности применения четвертой статьи основного договора альянса, которая предусматривает (кто бы мог подумать!) проведение консультаций, если одна из стран — участниц блока считает, что ей грозит опасность.При этом прямых обвинений в адрес Москвы Варшава стремилась избегать, ограничившись скользкой формулировкой, согласно которой удар нанесли "ракетой российского производства". Но российского посла Сергея Андреева все же вызвали в МИД страны.А вот в Киеве и Прибалтике виновника назначили сразу: им, конечно же, стала Россия.Однако ближе к утру среды стало понятно, что польский трактор не станет причиной третьей мировой войны. Президент США Джо Байден назвал запуск ракеты по Польше из России маловероятным. О непричастности Москвы также заявил его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган, а польский лидер Анджей Дуда отметил: нет никаких оснований полагать, что обстрел повторится.Более того, в Варшаве поспешили заявить, что не видят необходимости в применении четвертой статьи.Однако Киев все это время продолжал упорствовать, но от призывов "поставить террориста на место", озвученных вечером, Зеленский перешел к иным — более осторожным формулировкам.Но даже этого ему показалось недостаточно, поэтому решил указать, кому, если что, держать ответ за "попадание в НАТО"."Я даже не сомневаюсь в вечернем докладе мне лично от командующего ВВС и главкома Залужного, что это была не наша ракета или не наш ракетный удар. У меня нет причин им не доверять", — аккуратно переложил ответственность Зеленский.В этой ситуации стоит также отметить, что Польша не упустила указать Украине на ее место: Дуда, говоря о расследовании инцидента, к которому просили доступ киевские власти, заявил, что это совместная процедура, которую проводят Варшава и Вашингтон."Если кто-либо должен быть допущен к этим разбирательствам, для этого требуется двустороннее соглашение", — отметил он.Однако поспешу разочаровать тех, кто надеялся, что этот инцидент послужит поводом для прекращения поддержки Западом Украины. Хотя, казалось бы, адекватные люди, видя, как работает украинская армия — то трактор взорвут, то на дом в Киеве ракету уронят, — задумаются, стоит ли поставлять Зеленскому новое оружие, но не в этом случае.Произошедшее — внеплановое срабатывание стоп-крана, на который США и их сателлиты рассчитывают в случае, если дела на Украине станут совсем плохи — не для Киева, конечно же, а для Вашингтона со товарищи.Да, на этот раз все, судя по всему, события развивались случайно, но организовать аналогичную провокацию и не пытаться сразу купировать эскалацию, как это происходит сейчас, ничего не стоит. И в этом случае США искусственно окажутся в положении, из которого, на первый взгляд, оба выхода хуже: либо действовать в рамках уже не четвертой, а пятой статьи договора НАТО, либо пересматривать сами принципы работы альянса. Иными словами, выбирать придется между вовлечением в прямой конфликт с ядерной державой и разрушением краеугольного камня всей системы безопасности, хранившей Америку столько лет.Однако будет оставаться еще и третий вариант: поиск дипломатического решения конфликта практически до его начала, как только возникнет casus belli. Ведь на Западе верят, что угроза противостояния с армиями западных стран заставит Россию сесть за стол переговоров.Подобный формат, когда вопросы Кремль будет решать именно с Белым домом, вне всякого сомнения, более осмысленный, чем игры в дипломатию с Киевом. Но он точно так же не будет работать, если Вашингтон не готов искать компромиссы.Вот только на месте украинцев следует задать вопрос, что к этому моменту будет с самой Украиной? Что от нее останется? Западные партнеры уже поспешили отметить, что хоть и ракеты запустила не Россия, но ответственность нести все равно ей. И чем дольше Вашингтон и Брюссель подходят с этих позиций, тем дольше Украина будет оставаться полигоном для военных разработок оружейников из НАТО.Есть в этом плане и другое слабое место: при наличии необходимого запаса политической воли подобную провокацию американские сателлиты могут организовать и без согласия на то Вашингтона. А когда хвост виляет собакой, излюбленный Вашингтоном "контролируемый хаос" все сложнее контролировать.
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запад нашел выход из украинского кризиса инцидент с ракетным обстрелом польши дал понять каким запад видит запасной выход из украинского кризиса если на поле боя россию одолеть не удастся но обо всем по порядку
запад нашел выход из украинского кризиса инцидент с ракетным обстрелом польши дал понять каким запад видит запасной выход из украинского кризиса если на поле боя россию одолеть не удастся но обо всем по порядку
Запад нашел выход из украинского кризиса
Инцидент с ракетным обстрелом Польши дал понять, каким Запад видит запасной выход из украинского кризиса, если на поле боя Россию одолеть не удастся. Но обо всем по порядку.
Вечером вторника киевские власти и их союзники принялись подводить итоги самого мощного, по их словам, ракетного удара с начала спецоперации. Они пришли к выводу, что российским войскам удалось не только поставить на грань уничтожения энергосистему второй по площади европейской страны, но и, собравшись с духом, поразить стратегическую цель за ее пределами — польский трактор под селом Пшеводув, из-за чего погибли два человека, пишет колумнист РИА Новости
Давид Нармания.
Этот инцидент — а точнее, последовавшая за ним реакция — дает обильную пищу для размышлений.
Сперва о происшествии сообщили местные издания. После этого польские власти заявили, что проводят консультации с союзниками по НАТО о возможности применения четвертой статьи основного договора альянса, которая предусматривает (кто бы мог подумать!) проведение консультаций, если одна из стран — участниц блока считает, что ей грозит опасность.
При этом прямых обвинений в адрес Москвы Варшава стремилась избегать, ограничившись скользкой формулировкой, согласно которой удар нанесли "ракетой российского производства". Но российского посла Сергея Андреева все же вызвали в МИД страны.
А вот в Киеве и Прибалтике виновника назначили сразу: им, конечно же, стала Россия.
Однако ближе к утру среды стало понятно, что польский трактор не станет причиной третьей мировой войны. Президент США Джо Байден назвал запуск ракеты по Польше из России маловероятным. О непричастности Москвы также заявил его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган, а польский лидер Анджей Дуда отметил: нет никаких оснований полагать, что обстрел повторится.
Более того, в Варшаве поспешили заявить, что не видят необходимости в применении четвертой статьи.
Однако Киев все это время продолжал упорствовать, но от призывов "поставить террориста на место", озвученных вечером, Зеленский перешел к иным — более осторожным формулировкам.
"У меня нет сомнений в том, что ракета, вызвавшая взрыв в Польше, была не украинской", — открестился он.
Но даже этого ему показалось недостаточно, поэтому решил указать, кому, если что, держать ответ за "попадание в НАТО".
"Я даже не сомневаюсь в вечернем докладе мне лично от командующего ВВС и главкома Залужного, что это была не наша ракета или не наш ракетный удар. У меня нет причин им не доверять", — аккуратно переложил ответственность Зеленский.
В этой ситуации стоит также отметить, что Польша не упустила указать Украине на ее место: Дуда, говоря о расследовании инцидента, к которому просили доступ киевские власти, заявил, что это совместная процедура, которую проводят Варшава и Вашингтон.
"Если кто-либо должен быть допущен к этим разбирательствам, для этого требуется двустороннее соглашение", — отметил он.
Однако поспешу разочаровать тех, кто надеялся, что этот инцидент послужит поводом для прекращения поддержки Западом Украины. Хотя, казалось бы, адекватные люди, видя, как работает украинская армия — то трактор взорвут, то на дом в Киеве ракету уронят, — задумаются, стоит ли поставлять Зеленскому новое оружие, но не в этом случае.
Произошедшее — внеплановое срабатывание стоп-крана, на который США и их сателлиты рассчитывают в случае, если дела на Украине станут совсем плохи — не для Киева, конечно же, а для Вашингтона со товарищи.
Да, на этот раз все, судя по всему, события развивались случайно, но организовать аналогичную провокацию и не пытаться сразу купировать эскалацию, как это происходит сейчас, ничего не стоит. И в этом случае США искусственно окажутся в положении, из которого, на первый взгляд, оба выхода хуже: либо действовать в рамках уже не четвертой, а пятой статьи договора НАТО, либо пересматривать сами принципы работы альянса. Иными словами, выбирать придется между вовлечением в прямой конфликт с ядерной державой и разрушением краеугольного камня всей системы безопасности, хранившей Америку столько лет.
Однако будет оставаться еще и третий вариант: поиск дипломатического решения конфликта практически до его начала, как только возникнет casus belli. Ведь на Западе верят, что угроза противостояния с армиями западных стран заставит Россию сесть за стол переговоров.
Подобный формат, когда вопросы Кремль будет решать именно с Белым домом, вне всякого сомнения, более осмысленный, чем игры в дипломатию с Киевом. Но он точно так же не будет работать, если Вашингтон не готов искать компромиссы.
Вот только на месте украинцев следует задать вопрос, что к этому моменту будет с самой Украиной? Что от нее останется? Западные партнеры уже поспешили отметить, что хоть и ракеты запустила не Россия, но ответственность нести все равно ей. И чем дольше Вашингтон и Брюссель подходят с этих позиций, тем дольше Украина будет оставаться полигоном для военных разработок оружейников из НАТО.
Есть в этом плане и другое слабое место: при наличии необходимого запаса политической воли подобную провокацию американские сателлиты могут организовать и без согласия на то Вашингтона. А когда хвост виляет собакой, излюбленный Вашингтоном "контролируемый хаос" все сложнее контролировать.