https://uz.sputniknews.ru/20221119/igrat-kompaktno-i-agressivno---srechko-katanets-rasskazal-o-taktike-igry-s-rossiey-30104420.html
"Играть компактно и агрессивно" - Сречко Катанец рассказал о тактике игры с Россией
"Играть компактно и агрессивно" - Сречко Катанец рассказал о тактике игры с Россией
Главный тренер сборной команды Узбекистана по футболу выступил на предматчевой пресс-конференции в Ташкенте.
2022-11-19T22:32+0500
2022-11-19T22:32+0500
2022-11-19T22:52+0500
спорт
футбол
сборная узбекистана
тренер
пресс-конференция
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ТАШКЕНТ, 19 ноя – Sputnik. Товарищеский матч между сборными командами России и Узбекистана по футболу пройдет в Ташкенте 20 ноября.На предматчевой пресс-конференции главный тренер сборной Узбекистана Сречко Катанец рассказал, какой тактики будут придерживаться узбекистанские футболисты в ходе матча.Рассказал тренер и о предполагаемом составе команды, который будет сражаться против россиян. Так, в основе нападающих будет Элдор Шомуродов. Будут и другие перспективные игроки.По словам тренера, один из игроков сборной Узбекистана пропустит игру по состоянию здоровья. Фамилию футболиста Сречко Катанец не назвал.Напомним, товарищеский матч Россия-Узбекистан пройдет 20 ноября на стадионе "Пахтакор".Читайте также: Сборная России провела тренировку перед товарищеским матчем с Узбекистаном - видео
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футбол сборная узбекистана главный тренер сречко катанец товарищеский матч россия-узбекистан ташкент стадион "пахтакор" стратегия элдор шомуродов состав команды
футбол сборная узбекистана главный тренер сречко катанец товарищеский матч россия-узбекистан ташкент стадион "пахтакор" стратегия элдор шомуродов состав команды
"Играть компактно и агрессивно" - Сречко Катанец рассказал о тактике игры с Россией
22:32 19.11.2022 (обновлено: 22:52 19.11.2022)
Главный тренер сборной команды Узбекистана по футболу выступил на предматчевой пресс-конференции в Ташкенте.
ТАШКЕНТ, 19 ноя – Sputnik. Товарищеский матч между сборными командами России и Узбекистана по футболу пройдет в Ташкенте 20 ноября.
На предматчевой пресс-конференции главный тренер сборной Узбекистана Сречко Катанец рассказал, какой тактики будут придерживаться узбекистанские футболисты в ходе матча.
"В составе сборной России много дебютантов, которые провели свои первые игры, но мы концентрируемся только на своих игроках, - сказал тренер. - Россия - команда фаворит, и играть против неё стоит компактно и агрессивно".
Рассказал тренер и о предполагаемом составе команды, который будет сражаться против россиян. Так, в основе нападающих будет Элдор Шомуродов. Будут и другие перспективные игроки.
"Остон Урунов, несмотря на отсутствие клуба, вызван на сбор, потому что у футболиста большой потенциал, и он точно будет полезен для будущего национальной сборной", - сказал Катанец.
По словам тренера, один из игроков сборной Узбекистана пропустит игру по состоянию здоровья. Фамилию футболиста Сречко Катанец не назвал.
Напомним, товарищеский матч Россия-Узбекистан пройдет 20 ноября на стадионе "Пахтакор".