https://uz.sputniknews.ru/20221119/igrat-kompaktno-i-agressivno---srechko-katanets-rasskazal-o-taktike-igry-s-rossiey-30104420.html

"Играть компактно и агрессивно" - Сречко Катанец рассказал о тактике игры с Россией

"Играть компактно и агрессивно" - Сречко Катанец рассказал о тактике игры с Россией

Главный тренер сборной команды Узбекистана по футболу выступил на предматчевой пресс-конференции в Ташкенте.

2022-11-19T22:32+0500

2022-11-19T22:32+0500

2022-11-19T22:52+0500

спорт

футбол

сборная узбекистана

тренер

пресс-конференция

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ТАШКЕНТ, 19 ноя – Sputnik. Товарищеский матч между сборными командами России и Узбекистана по футболу пройдет в Ташкенте 20 ноября.На предматчевой пресс-конференции главный тренер сборной Узбекистана Сречко Катанец рассказал, какой тактики будут придерживаться узбекистанские футболисты в ходе матча.Рассказал тренер и о предполагаемом составе команды, который будет сражаться против россиян. Так, в основе нападающих будет Элдор Шомуродов. Будут и другие перспективные игроки.По словам тренера, один из игроков сборной Узбекистана пропустит игру по состоянию здоровья. Фамилию футболиста Сречко Катанец не назвал.Напомним, товарищеский матч Россия-Узбекистан пройдет 20 ноября на стадионе "Пахтакор".Читайте также: Сборная России провела тренировку перед товарищеским матчем с Узбекистаном - видео

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