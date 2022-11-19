https://uz.sputniknews.ru/20221119/obem-eksporta-stroymaterialov-iz-uzbekistana-uvelichilsya-v-15-raza--podrobnosti-30096237.html

Объем экспорта стройматериалов из Узбекистана увеличился в 1,5 раза — подробности

Объем экспорта стройматериалов из Узбекистана увеличился в 1,5 раза — подробности

Установленный прогноз по экспорту стройматериалов выполнен на 114,1%. Сумма экспорта за девять месяцев текущего года составила $452,6 млн.

2022-11-19T13:01+0500

2022-11-19T13:01+0500

2022-11-19T13:01+0500

экономика

экспорт

стройматериалы

узбекистан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/325/70/3257024_0:228:2831:1820_1920x0_80_0_0_a72d4c5d6944e491fe025b0d3eabcbfd.jpg

ТАШКЕНТ, 19 ноя — Sputnik. Предприятия Ассоциации "Узсаноаткурилишматериаллари" произвели за девять месяцев этого года продукцию на 8 трлн 679,8 млрд сумов. За год рост количества произведенной продукции составил 109,3 %. Об этом рассказал Джамшид Шерметов, руководитель информационной службы Ассоциации, на брифинге в АИМК.Известно, что предприятия произвели 22,6 млн кв. м строительного стекла, 30,8 млн кв. м гипсокартона, 7,14 млн тонн цемента, 116 тыс. тонн сухих строительных смесей, 1,7 млн ​​рулонов обоев, 133 тыс. тонн гипсовых строительных материалов.Также в этом году начато производство декоративной керамической плитки, сантехники из керамита, керамогранита и базальтовой арматуры.На реализацию 25 проектов были выделены инвестиции в размере $137,9 млн, из них $59,0 млн – собственные средства инициаторов проектов и $78,9 млн – прямые иностранные инвестиции.Кроме этого, в рамках программ по развитию промышленного потенциала регионов по 850 проектам было осуществлено целевое использование средств в размере 12 трлн 480 млрд сумов, из них запустили 284 проекта стоимостью 6,4 трлн сумов. В результате были созданы 5,9 тыс. новых рабочих мест.В ходе брифинга Шерметов сообщил, что установленный прогноз по экспорту строительных материалов выполнен на 114,1%. Сумма экспорта составила $452,6 млн. При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года он вырос в 1,5 раза.В частности, за девять месяцев экспорт профилей и труб из ПВХ составил $61,4 млн, алюминиевых профилей – $30,3 млн, керамической плитки и керамических изделий –$67,1 млн, сухих строительных смесей и цементных вяжущих – $33,7 млн ​, обоев – $26,9 млн.Наряду с традиционными рынками Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана и Таджикистана, география экспорта строительных материалов была расширена на такие страны, как Азербайджан, Турция, Фиджи, Канада, Румыния.Узбекистан и Россия также прорабатывают вопрос поставки строительных материалов и оборудования из республики в Россию.В министерстве строительства России в марте нынешнего года прошла встреча с представителями промышленной отрасли Узбекистана, по итогам которой было принято решение детально проработать возможности и механизмы такого импорта.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

объем экспорта стройматериалов из узбекистана увеличился в 1 5 полтора раза подробности установленный прогноз по экспорту стройматериалов выполнен на 114 1 сумма экспорта за девять месяцев текущего года составила 452 6 млн долларов брифинг в аимк джамшид шерметов