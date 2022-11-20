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Чем закончилась игра Узбекистана и России - подробности
Чем закончилась игра Узбекистана и России - подробности
В Ташкенте завершился матч между командами Узбекистана и России. Подробности в нашем материале. 20.11.2022, Sputnik Узбекистан
2022-11-20T19:07+0500
2022-11-20T19:07+0500
2022-11-20T20:16+0500
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узбекистан
россия
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футбол
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ТАШКЕНТ, 20 ноя — Sputnik. Товарищеский матч между сборными Узбекистана и России закончился ничьей.Игра, прошедшая в Ташкенте на стадионе "Пахтакор", завершилась со счетом 0:0. По ходу матча каждая команда совершила четыре удара по воротам соперника, однако забить гол никому не удалось. Лучшим игроком матча стал российский футболист Руслан Литвинов. Так, в первом тайме капитан узбекистанской команды Эльдор Шомуродов "прострелил" мяч на Фарруха Сайфиева, который смог пробить с нескольких метров, но Антон Шунин отразил удар. Во втором тайме российская команда чуть не забила мяч в ворота Узбекистана, но голкипер Уткир Юсупов отбил мяч. Тренер узбекистанской команды Сречко Катанец рассказал, что у него от игры остались положительные впечатления. Во втором тайме команда специально проводила замены, чтобы посмотреть на новых игроков. Также Катанец отметил, что он, как тренер, наблюдал за всеми игроками. По его словам, команде нужны люди, которые смогут играть все девяносто минут, а также быть сильными в защите. Тренер сборной России Валерий Карпин тоже остался доволен игрой. По его словам, команда Узбекистана хорошо использовала быстрые атаки. Он выступает за дальнейшие встречи двух команд на футбольном поле. Читайте также:"Ташкент - город друзей" - что российские футболисты рассказали об УзбекистанеДарья Карпина провела экскурсию по Ташкенту – видео
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узбекистан, россия, товарищеский матч, футбол
Чем закончилась игра Узбекистана и России - подробности
19:07 20.11.2022 (обновлено: 20:16 20.11.2022)
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В Ташкенте завершился матч между командами Узбекистана и России. Подробности в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 20 ноя — Sputnik. Товарищеский матч между сборными Узбекистана и России закончился ничьей.
Игра, прошедшая в Ташкенте на стадионе "Пахтакор", завершилась со счетом 0:0. По ходу матча каждая команда совершила четыре удара по воротам соперника, однако забить гол никому не удалось. Лучшим игроком матча стал российский футболист Руслан Литвинов.
Так, в первом тайме капитан узбекистанской команды Эльдор Шомуродов "прострелил" мяч на Фарруха Сайфиева, который смог пробить с нескольких метров, но Антон Шунин отразил удар.
Во втором тайме российская команда чуть не забила мяч в ворота Узбекистана, но голкипер Уткир Юсупов отбил мяч.
Тренер узбекистанской команды Сречко Катанец рассказал, что у него от игры остались положительные впечатления. Во втором тайме команда специально проводила замены, чтобы посмотреть на новых игроков.
"Шомуродова заменили, потому что это вторая игра, и он физически устал. У многих игроков простуда. Я не хотел рисковать ими, учитывая, что это товарищеский матч",- объяснил тренер.
Также Катанец отметил, что он, как тренер, наблюдал за всеми игроками. По его словам, команде нужны люди, которые смогут играть все девяносто минут, а также быть сильными в защите.
"Эркинов, например, вырос на глазах. Я советую молодым игрокам обратить на это внимание",- добавил тренер.
Тренер сборной России Валерий Карпин тоже остался доволен игрой. По его словам, команда Узбекистана хорошо использовала быстрые атаки. Он выступает за дальнейшие встречи двух команд на футбольном поле.