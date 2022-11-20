https://uz.sputniknews.ru/20221120/tashkent---gorod-druzey---chto-rossiyskie-futbolisty-rasskazali-ob-uzbekistane--30108664.html

"Ташкент - город друзей" - что российские футболисты рассказали об Узбекистане

"Ташкент - город друзей" - что российские футболисты рассказали об Узбекистане

Российские футболисты приняли участие в викторине.

2022-11-20T15:02+0500

2022-11-20T15:02+0500

2022-11-20T15:02+0500

спорт

ташкент

футболист

узбекистан

россия

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ТАШКЕНТ, 20 ноя — Sputnik. Игроки сборной России по футболу Антон Миранчук, Артём Карпукас, Данил Глебов и Сергей Песьяков стали участниками квиза "Что вы знаете об Узбекистане", который опубликовали на официальных аккаунтах сборной в соцсетях. Викторина была организована перед первым в истории товарищеским матчем со сборной Узбекистана. В одном из вопросов футболистам предложили угадать значение названия "Ташкент". Варианты ответов были следующие: "Каменный город", "Город друзей", "Горная вершина", "Столица Азии". Хотя игроки выбрали правильный ответ - "Каменный город", - поначалу их мнения разделились. У Карпукаса Ташкент тоже в первую очередь ассоциировался с друзьями. Ответить на вопрос, какое узбекское блюдо есть в списке нематериального ЮНЕСКО (среди вариантов были "плов", "манты", "самса" и "шашлык"), футболистам помогли воспоминания, связанные с Эльдором Шомуродовым. "Я люблю, честно говоря", - сказал Антон Миранчук, тоже выбирая вариант "плов". Напомним, товарищеский матч Россия-Узбекистан пройдет 20 ноября на стадионе "Пахтакор". За сборную Узбекистана сыграют Эльдор Шомуродов и Остон Урунов.Читайте также:Сборная России провела тренировку перед товарищеским матчем с Узбекистаном — видео"Играть компактно и агрессивно" — Сречко Катанец рассказал о тактике игры с Россией

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