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"Ташкент - город друзей" - что российские футболисты рассказали об Узбекистане
"Ташкент - город друзей" - что российские футболисты рассказали об Узбекистане
Российские футболисты приняли участие в викторине.
2022-11-20T15:02+0500
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спорт
ташкент
футболист
узбекистан
россия
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ТАШКЕНТ, 20 ноя — Sputnik. Игроки сборной России по футболу Антон Миранчук, Артём Карпукас, Данил Глебов и Сергей Песьяков стали участниками квиза "Что вы знаете об Узбекистане", который опубликовали на официальных аккаунтах сборной в соцсетях. Викторина была организована перед первым в истории товарищеским матчем со сборной Узбекистана. В одном из вопросов футболистам предложили угадать значение названия "Ташкент". Варианты ответов были следующие: "Каменный город", "Город друзей", "Горная вершина", "Столица Азии". Хотя игроки выбрали правильный ответ - "Каменный город", - поначалу их мнения разделились. У Карпукаса Ташкент тоже в первую очередь ассоциировался с друзьями. Ответить на вопрос, какое узбекское блюдо есть в списке нематериального ЮНЕСКО (среди вариантов были "плов", "манты", "самса" и "шашлык"), футболистам помогли воспоминания, связанные с Эльдором Шомуродовым. "Я люблю, честно говоря", - сказал Антон Миранчук, тоже выбирая вариант "плов". Напомним, товарищеский матч Россия-Узбекистан пройдет 20 ноября на стадионе "Пахтакор". За сборную Узбекистана сыграют Эльдор Шомуродов и Остон Урунов.Читайте также:Сборная России провела тренировку перед товарищеским матчем с Узбекистаном — видео"Играть компактно и агрессивно" — Сречко Катанец рассказал о тактике игры с Россией
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что российские футболисты рассказали об узбекистане квиз сборная россии по футболу узбекистан ташкент как приехали понравилось спорт пахтакор матч
что российские футболисты рассказали об узбекистане квиз сборная россии по футболу узбекистан ташкент как приехали понравилось спорт пахтакор матч

"Ташкент - город друзей" - что российские футболисты рассказали об Узбекистане

15:02 20.11.2022
© Пресс-служба сборной команды России по футболуТренировка сборной России по футболу в Ташкенте
Тренировка сборной России по футболу в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.11.2022
© Пресс-служба сборной команды России по футболу
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В викторине, посвящённой Узбекистану, футболисты российской сборной вспомнили, какое узбекское блюдо чаще всего заказывал Шомуродов.
ТАШКЕНТ, 20 ноя — Sputnik. Игроки сборной России по футболу Антон Миранчук, Артём Карпукас, Данил Глебов и Сергей Песьяков стали участниками квиза "Что вы знаете об Узбекистане", который опубликовали на официальных аккаунтах сборной в соцсетях. Викторина была организована перед первым в истории товарищеским матчем со сборной Узбекистана.
В одном из вопросов футболистам предложили угадать значение названия "Ташкент". Варианты ответов были следующие: "Каменный город", "Город друзей", "Горная вершина", "Столица Азии".
Хотя игроки выбрали правильный ответ - "Каменный город", - поначалу их мнения разделились.
"Город друзей? Я знаю, город достаточно гостеприимный, - задумался Сергей Песьяков, но спустя время добавил: - Я бы взял вариант "Каменный город".
У Карпукаса Ташкент тоже в первую очередь ассоциировался с друзьями.
Ответить на вопрос, какое узбекское блюдо есть в списке нематериального ЮНЕСКО (среди вариантов были "плов", "манты", "самса" и "шашлык"), футболистам помогли воспоминания, связанные с Эльдором Шомуродовым.
"Я бы, не думая, сказал "плов", - заявил Сергей Песьяков. - Он угощал (Шомуродов - Sputnik), у земляков даже заказывал в Ростове, привозил плов. Очень вкусно".
"Я люблю, честно говоря", - сказал Антон Миранчук, тоже выбирая вариант "плов".
Напомним, товарищеский матч Россия-Узбекистан пройдет 20 ноября на стадионе "Пахтакор". За сборную Узбекистана сыграют Эльдор Шомуродов и Остон Урунов.
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