https://uz.sputniknews.ru/20221120/v-polshe-nazvali-situatsiyu-dlya-vvoda-voysk-na-ukrainu--30108332.html
В Польше назвали ситуацию для ввода войск на Украину
В Польше назвали ситуацию для ввода войск на Украину
Политолог рассказал, в какой ситуации Польша введет войска.
2022-11-20T14:05+0500
2022-11-20T14:05+0500
2022-11-20T14:05+0500
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ТАШКЕНТ, 20 ноя — Sputnik. США могут направить польские войска на территорию Украины, если киевский режим продолжит слабеть, заявил политолог Лешек Сыкульски. Об этом сообщает Радио Sputnik со ссылкой на польское издание Gazeta Wyborcza.По словам политолога, если проанализировать законы, принятые ранее в стране, то можно сделать вывод, что Польша уже начала подготовку к военному участию в украинском кризисе.Читайте также:Заседание Контактной группы по Украине: цель – война до последнего украинцаМилитаризация Балтики – самоуничтожение Европы
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в польше назвали ситуацию для ввода войск на украину политолог варшава украина киев режим сша запад мнение эксперта политика украинский кризис польша
в польше назвали ситуацию для ввода войск на украину политолог варшава украина киев режим сша запад мнение эксперта политика украинский кризис польша
В Польше назвали ситуацию для ввода войск на Украину
Политолог рассказал, в каком случае Варшава примет военное участие в украинском кризисе.
ТАШКЕНТ, 20 ноя — Sputnik.
США могут направить польские войска на территорию Украины, если киевский режим продолжит слабеть, заявил политолог Лешек Сыкульски. Об этом сообщает Радио Sputnik
со ссылкой на польское издание Gazeta Wyborcza.
"Если Украина будет слабеть, американцы будут оказывать давление на польское правительство, чтобы оказать Киеву непосредственную помощь. Спросите себя, хотим ли мы этого, готовы ли мы сегодня вступить в войну", – написано в статье.
По словам политолога, если проанализировать законы, принятые ранее в стране, то можно сделать вывод, что Польша уже начала подготовку к военному участию в украинском кризисе.