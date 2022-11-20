https://uz.sputniknews.ru/20221120/v-polshe-nazvali-situatsiyu-dlya-vvoda-voysk-na-ukrainu--30108332.html

В Польше назвали ситуацию для ввода войск на Украину

В Польше назвали ситуацию для ввода войск на Украину

Политолог рассказал, в какой ситуации Польша введет войска.

2022-11-20T14:05+0500

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2022-11-20T14:05+0500

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ТАШКЕНТ, 20 ноя — Sputnik. США могут направить польские войска на территорию Украины, если киевский режим продолжит слабеть, заявил политолог Лешек Сыкульски. Об этом сообщает Радио Sputnik со ссылкой на польское издание Gazeta Wyborcza.По словам политолога, если проанализировать законы, принятые ранее в стране, то можно сделать вывод, что Польша уже начала подготовку к военному участию в украинском кризисе.Читайте также:Заседание Контактной группы по Украине: цель – война до последнего украинцаМилитаризация Балтики – самоуничтожение Европы

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