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https://uz.sputniknews.ru/20221120/veolia-energy-tashkent-smenila-rukovoditelya-30106982.html
Veolia Energy Tashkent сменила руководителя
Veolia Energy Tashkent сменила руководителя
С 18 ноября обязанности руководителя исполняет Хайметов.
2022-11-20T12:23+0500
2022-11-20T12:23+0500
общество
руководитель
компания
ташкент
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ТАШКЕНТ, 20 ноя — Sputnik. В пятницу гендиректор столичной компании Veolia Energy Tashkent Александр Хасти покинул должность по семейным обстоятельствам. Об этом сообщает пресс-служба компании.По данным пресс-службы, временно исполняющим обязанности руководителя назначили Алишера Хайтметова. Ранее он занимал в компании должность финансового директора.Напомним, Veolia Energy Tashkent – компания, управляющая системой теплоснабжения столицы.Читайте также:Одну из улиц Ташкента перекроют на три дня – картаКуда сходить на выходных: топ-10 мероприятий в Ташкенте
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veolia energy tashkent сменила руководителя теплоснабжение ташкента тепло батареи кто когда почему хасти управляющая компания
veolia energy tashkent сменила руководителя теплоснабжение ташкента тепло батареи кто когда почему хасти управляющая компания

Veolia Energy Tashkent сменила руководителя

12:23 20.11.2022
© Sputnik / Мария ДевахинаРуки над батареей
Руки над батареей - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.11.2022
© Sputnik / Мария Девахина
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С 18 ноября обязанности руководителя исполняет Алишер Хайметов.
ТАШКЕНТ, 20 ноя — Sputnik. В пятницу гендиректор столичной компании Veolia Energy Tashkent Александр Хасти покинул должность по семейным обстоятельствам. Об этом сообщает пресс-служба компании.
По данным пресс-службы, временно исполняющим обязанности руководителя назначили Алишера Хайтметова. Ранее он занимал в компании должность финансового директора.
Напомним, Veolia Energy Tashkent – компания, управляющая системой теплоснабжения столицы.
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