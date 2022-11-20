https://uz.sputniknews.ru/20221120/veolia-energy-tashkent-smenila-rukovoditelya-30106982.html

Veolia Energy Tashkent сменила руководителя

Veolia Energy Tashkent сменила руководителя

С 18 ноября обязанности руководителя исполняет Хайметов.

2022-11-20T12:23+0500

2022-11-20T12:23+0500

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общество

руководитель

компания

ташкент

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ТАШКЕНТ, 20 ноя — Sputnik. В пятницу гендиректор столичной компании Veolia Energy Tashkent Александр Хасти покинул должность по семейным обстоятельствам. Об этом сообщает пресс-служба компании.По данным пресс-службы, временно исполняющим обязанности руководителя назначили Алишера Хайтметова. Ранее он занимал в компании должность финансового директора.Напомним, Veolia Energy Tashkent – компания, управляющая системой теплоснабжения столицы.Читайте также:Одну из улиц Ташкента перекроют на три дня – картаКуда сходить на выходных: топ-10 мероприятий в Ташкенте

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