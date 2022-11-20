https://uz.sputniknews.ru/20221120/vuchich-obyasnil-pochemu-serbiya-otkazalas-ot-antirossiyskix-sanktsiy-30116430.html

Вучич объяснил, почему Сербия отказалась от антироссийских санкций

Вучич объяснил, почему Сербия отказалась от антироссийских санкций

Сербия не поддержала, введенные западными странами санкции.

2022-11-20T20:10+0500

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2022-11-20T20:10+0500

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ТАШКЕНТ, 20 ноя — Sputnik. Отказ от антироссийских санкций помогает Сербии защищать свои национальные интересы и политику, заявил сербский лидер Александр Вучич. Об этом сообщает Sputnik Беларусь. Вучич напомнил, что в 1999 году НАТО "грубо напали на другую страну, убивали людей, убивали детей и еще вводили санкции". По словам политика, сейчас западные страны думают, что сербы должны присоединиться к "этой политике лицемерия". Однако "Сербия до настоящего момента показала, что у нее есть достаточно сил и ума, чтобы выдержать".Читайте также:Вучич предупредил о самой тяжелой зиме в Сербии и Европе с 1945 годаКосово — точка разрушения Европы

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