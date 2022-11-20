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Вучич объяснил, почему Сербия отказалась от антироссийских санкций
Вучич объяснил, почему Сербия отказалась от антироссийских санкций
Сербия не поддержала, введенные западными странами санкции.
2022-11-20T20:10+0500
2022-11-20T20:10+0500
в мире
сербия
президент
санкции
россия
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ТАШКЕНТ, 20 ноя — Sputnik. Отказ от антироссийских санкций помогает Сербии защищать свои национальные интересы и политику, заявил сербский лидер Александр Вучич. Об этом сообщает Sputnik Беларусь. Вучич напомнил, что в 1999 году НАТО "грубо напали на другую страну, убивали людей, убивали детей и еще вводили санкции". По словам политика, сейчас западные страны думают, что сербы должны присоединиться к "этой политике лицемерия". Однако "Сербия до настоящего момента показала, что у нее есть достаточно сил и ума, чтобы выдержать".Читайте также:Вучич предупредил о самой тяжелой зиме в Сербии и Европе с 1945 годаКосово — точка разрушения Европы
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вучич заявил сказал сербия запад нато политика санкции антироссийские россия
вучич заявил сказал сербия запад нато политика санкции антироссийские россия

Вучич объяснил, почему Сербия отказалась от антироссийских санкций

20:10 20.11.2022
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкПрезидент Сербии Александр Вучич на пресс-конференции по итогам встречи в Белграде с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.
Президент Сербии Александр Вучич на пресс-конференции по итогам встречи в Белграде с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.11.2022
© Пресс-служба МИД РФ
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Сербия не поддержала, введенные западными странами после начала спецоперации, санкции против России.
ТАШКЕНТ, 20 ноя — Sputnik. Отказ от антироссийских санкций помогает Сербии защищать свои национальные интересы и политику, заявил сербский лидер Александр Вучич. Об этом сообщает Sputnik Беларусь.
"Это наша политика, наше решение. Мы выдержали большое давление, тяжелое давление - 270 дней. ... теперь каждый день мне говорят, какой это большой ущерб для Сербии, что не ввела санкции", - сказал Вучич в эфире TV Prva.
Вучич напомнил, что в 1999 году НАТО "грубо напали на другую страну, убивали людей, убивали детей и еще вводили санкции".
По словам политика, сейчас западные страны думают, что сербы должны присоединиться к "этой политике лицемерия". Однако "Сербия до настоящего момента показала, что у нее есть достаточно сил и ума, чтобы выдержать".
"А санкции не думаю, что правильно вводить, потому что хорошо знаем, кто нам вводил санкции", - сказал Вчич.
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