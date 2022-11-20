https://uz.sputniknews.ru/20221120/vuchich-obyasnil-pochemu-serbiya-otkazalas-ot-antirossiyskix-sanktsiy-30116430.html
Вучич объяснил, почему Сербия отказалась от антироссийских санкций
Вучич объяснил, почему Сербия отказалась от антироссийских санкций
Сербия не поддержала, введенные западными странами санкции.
2022-11-20T20:10+0500
2022-11-20T20:10+0500
2022-11-20T20:10+0500
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ТАШКЕНТ, 20 ноя — Sputnik. Отказ от антироссийских санкций помогает Сербии защищать свои национальные интересы и политику, заявил сербский лидер Александр Вучич. Об этом сообщает Sputnik Беларусь. Вучич напомнил, что в 1999 году НАТО "грубо напали на другую страну, убивали людей, убивали детей и еще вводили санкции". По словам политика, сейчас западные страны думают, что сербы должны присоединиться к "этой политике лицемерия". Однако "Сербия до настоящего момента показала, что у нее есть достаточно сил и ума, чтобы выдержать".Читайте также:Вучич предупредил о самой тяжелой зиме в Сербии и Европе с 1945 годаКосово — точка разрушения Европы
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вучич заявил сказал сербия запад нато политика санкции антироссийские россия
вучич заявил сказал сербия запад нато политика санкции антироссийские россия
Вучич объяснил, почему Сербия отказалась от антироссийских санкций
Сербия не поддержала, введенные западными странами после начала спецоперации, санкции против России.
ТАШКЕНТ, 20 ноя — Sputnik.
Отказ от антироссийских санкций помогает Сербии защищать свои национальные интересы и политику, заявил сербский лидер Александр Вучич. Об этом сообщает Sputnik Беларусь.
"Это наша политика, наше решение. Мы выдержали большое давление, тяжелое давление - 270 дней. ... теперь каждый день мне говорят, какой это большой ущерб для Сербии, что не ввела санкции", - сказал Вучич в эфире TV Prva.
Вучич напомнил, что в 1999 году НАТО "грубо напали на другую страну, убивали людей, убивали детей и еще вводили санкции".
По словам политика, сейчас западные страны думают, что сербы должны присоединиться к "этой политике лицемерия". Однако "Сербия до настоящего момента показала, что у нее есть достаточно сил и ума, чтобы выдержать".
"А санкции не думаю, что правильно вводить, потому что хорошо знаем, кто нам вводил санкции", - сказал Вчич.