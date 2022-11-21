https://uz.sputniknews.ru/20221121/chto-proisxodit-s-organizmom-esli-pereest-mandarinov-30144763.html
Что происходит с организмом, если переесть мандаринов
Что происходит с организмом, если переесть мандаринов
Сладкий и ароматный фрукт помогает укрепить иммунитет и напитать организм витаминами. Но слишком большое количество мандаринов может принести вред.
2022-11-21T22:00+0500
2022-11-21T22:00+0500
2022-11-21T22:00+0500
это интересно
здоровье
мандарины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0c/19/21945662_0:195:1618:1105_1920x0_80_0_0_753366a63e6e13f2c97a314ec7810d9f.jpg
Близится Новый год и начинается период шоколада и мандаринов. Ароматные фрукты полезны, особенно в осенний период простуд - они укрепляют иммунитет и наполняют организм витаминами. Но переедание может быть опасным. Врач-педиатр Дарья Масленникова рассказала, что будет с организмом, если есть большое количество мандаринов каждый день.По ее словам, если слишком увлечься мандаринами, то можно получить псевдоаллергическую реакцию — высыпания на коже, похожие на аллергические. Справиться с зудом помогут антигистаминные препараты, а сама сыпь пройдет, если на время отказаться от мандаринов.Масленникова отметила, что, в теории, от интенсивного употребления мандаринов может даже пожелтеть кожа.Масленникова рекомендует не есть мандарины на голодный желудок. По ее словам, в таком случае лимонная и аскорбиновая кислота могут усиливать аппетит и способствовать обострению гастрита или язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки.При правильном употреблении мандарины имеют массу полезных свойств. В этих фруктах содержатся витамины С, А, витамины группы В и клетчатка. Кроме того, не стоит пренебрегать кожурой и белыми пленочками в мандарине.Читайте также: Какие продукты вызывают зависимость – эксперты
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0c/19/21945662_0:43:1618:1257_1920x0_80_0_0_34589fd8373c2173790952cda3e7125b.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
здоровье мандарины в чем польза вред передозировка что будет если есть каждый день съесть слишком много в чем вред опасность гипервитаминоз гастрит желудочный сок кислота повышенная кислотность аллергия как избавиться вылечить мнение врача педиатр иммунитет витамин а с
здоровье мандарины в чем польза вред передозировка что будет если есть каждый день съесть слишком много в чем вред опасность гипервитаминоз гастрит желудочный сок кислота повышенная кислотность аллергия как избавиться вылечить мнение врача педиатр иммунитет витамин а с
Что происходит с организмом, если переесть мандаринов
Сладкий и ароматный фрукт помогает укрепить иммунитет и напитать организм витаминами. Но слишком большое количество мандаринов может принести вред.
Близится Новый год и начинается период шоколада и мандаринов. Ароматные фрукты полезны, особенно в осенний период простуд - они укрепляют иммунитет и наполняют организм витаминами. Но переедание может быть опасным.
Врач-педиатр Дарья Масленникова рассказала
, что будет с организмом, если есть большое количество мандаринов каждый день.
По ее словам, если слишком увлечься мандаринами, то можно получить псевдоаллергическую реакцию — высыпания на коже, похожие на аллергические. Справиться с зудом помогут антигистаминные препараты, а сама сыпь пройдет, если на время отказаться от мандаринов.
Масленникова отметила, что, в теории, от интенсивного употребления мандаринов может даже пожелтеть кожа.
"В мандаринах содержится бета-каротин, который придает фруктам веселый оранжевый цвет. К счастью, для развития каротиновой желтухи ярких плодов нужно съесть действительно много", — приводит слова специалиста "Доктор Питер".
Масленникова рекомендует не есть мандарины на голодный желудок. По ее словам, в таком случае лимонная и аскорбиновая кислота могут усиливать аппетит и способствовать обострению гастрита или язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки.
При правильном употреблении мандарины имеют массу полезных свойств. В этих фруктах содержатся витамины С, А, витамины группы В и клетчатка. Кроме того, не стоит пренебрегать кожурой и белыми пленочками в мандарине.
"Эфирные масла в мандариновой кожуре способствуют хорошему сну. А в белых пленочках в мякоти мандарина содержится флавоноид нобилетин. Он обладает выраженным противовоспалительным эффектом и защищает организм от избытка свободных радикалов, препятствует окислительному стрессу", — добавила Масленникова.