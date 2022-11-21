https://uz.sputniknews.ru/20221121/chto-proisxodit-s-organizmom-esli-pereest-mandarinov-30144763.html

Что происходит с организмом, если переесть мандаринов

Что происходит с организмом, если переесть мандаринов

Сладкий и ароматный фрукт помогает укрепить иммунитет и напитать организм витаминами. Но слишком большое количество мандаринов может принести вред.

2022-11-21T22:00+0500

2022-11-21T22:00+0500

2022-11-21T22:00+0500

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мандарины

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Близится Новый год и начинается период шоколада и мандаринов. Ароматные фрукты полезны, особенно в осенний период простуд - они укрепляют иммунитет и наполняют организм витаминами. Но переедание может быть опасным. Врач-педиатр Дарья Масленникова рассказала, что будет с организмом, если есть большое количество мандаринов каждый день.По ее словам, если слишком увлечься мандаринами, то можно получить псевдоаллергическую реакцию — высыпания на коже, похожие на аллергические. Справиться с зудом помогут антигистаминные препараты, а сама сыпь пройдет, если на время отказаться от мандаринов.Масленникова отметила, что, в теории, от интенсивного употребления мандаринов может даже пожелтеть кожа.Масленникова рекомендует не есть мандарины на голодный желудок. По ее словам, в таком случае лимонная и аскорбиновая кислота могут усиливать аппетит и способствовать обострению гастрита или язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки.При правильном употреблении мандарины имеют массу полезных свойств. В этих фруктах содержатся витамины С, А, витамины группы В и клетчатка. Кроме того, не стоит пренебрегать кожурой и белыми пленочками в мандарине.Читайте также: Какие продукты вызывают зависимость – эксперты

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