https://uz.sputniknews.ru/20221121/kakie-produkty-vyzyvayut-zavisimost--eksperty-30117713.html
Какие продукты вызывают зависимость – эксперты
Какие продукты вызывают зависимость – эксперты
Ученые определили, что продукты вызывают зависимость.
2022-11-21T07:05+0500
2022-11-21T07:05+0500
2022-11-21T07:05+0500
это интересно
продукты
зависимость
эксперт
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Американские психологи из Мичиганского университета и Технологического института Вирджинии изучили продукты питания и пришли к выводу, что некоторая еда вызывает привыкание.Так, исследование показало, что продукты с высокой степенью обработки могут вызывать зависимость не хуже табака. В число таких продуктов входят чипсы, мороженое, наггетсы, картофель фри и печенье.Во время работы психологи использовали "критерии зависимости", под которые попадает зависимость от табака. Обработанные продукты, как и сигареты, влияют на настроение и самочувствие человека. Поэтому они могут стать причиной компульсивного переедания.Читайте также:Что полезно пить для нервной системы: советы врачейВрач рассказала, как не переборщить с кофе в холодную погоду
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какие продукты вызывают зависимость исследование ученые психологи как переедание причины как бороться еда
какие продукты вызывают зависимость исследование ученые психологи как переедание причины как бороться еда
Какие продукты вызывают зависимость – эксперты
В ходе исследования ученые определили, что обработанные продукты и сигареты вызывают похожую зависимость.
Американские психологи из Мичиганского университета и Технологического института Вирджинии изучили продукты питания и пришли к выводу, что некоторая еда вызывает привыкание.
Так, исследование показало, что продукты с высокой степенью обработки могут вызывать зависимость не хуже табака. В число таких продуктов входят чипсы, мороженое, наггетсы, картофель фри и печенье.
Во время работы психологи использовали "критерии зависимости", под которые попадает зависимость от табака. Обработанные продукты, как и сигареты, влияют на настроение и самочувствие человека. Поэтому они могут стать причиной компульсивного переедания.