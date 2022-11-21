https://uz.sputniknews.ru/20221121/kakie-produkty-vyzyvayut-zavisimost--eksperty-30117713.html

Какие продукты вызывают зависимость – эксперты

Какие продукты вызывают зависимость – эксперты

Ученые определили, что продукты вызывают зависимость.

2022-11-21T07:05+0500

2022-11-21T07:05+0500

2022-11-21T07:05+0500

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продукты

зависимость

эксперт

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Американские психологи из Мичиганского университета и Технологического института Вирджинии изучили продукты питания и пришли к выводу, что некоторая еда вызывает привыкание.Так, исследование показало, что продукты с высокой степенью обработки могут вызывать зависимость не хуже табака. В число таких продуктов входят чипсы, мороженое, наггетсы, картофель фри и печенье.Во время работы психологи использовали "критерии зависимости", под которые попадает зависимость от табака. Обработанные продукты, как и сигареты, влияют на настроение и самочувствие человека. Поэтому они могут стать причиной компульсивного переедания.Читайте также:Что полезно пить для нервной системы: советы врачейВрач рассказала, как не переборщить с кофе в холодную погоду

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