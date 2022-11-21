https://uz.sputniknews.ru/20221121/kadyrov-protestiroval-bronemashiny-dlya-spetsoperatsii-v-kachestve-pulemetchika--video-30131330.html

Кадыров протестировал бронемашины для спецоперации в качестве пулеметчика — видео

Кадыров протестировал бронемашины для спецоперации в качестве пулеметчика — видео

По словам Кадырова, протестированная им спецтехника надежна и способна быстро перемещать личный состав к линии фронта.

2022-11-21T16:06+0500

2022-11-21T16:06+0500

2022-11-21T16:06+0500

специальная военная операция россии в донбассе

рамзан кадыров

спецоперация

техника

военная техника

бронемашина

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ТАШКЕНТ, 21 ноя — Sputnik. Глава Чечни Рамзан Кадыров продемонстрировал в Грозном технику, готовую для эксплуатации в зоне боевых действий, а также протестировал ее в качестве пулеметчика.Он также рассказал, что среди бронемашин есть два автомобиля "Борз", которые отличаются высокой маневренностью и проходимостью.

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кадыров протестировал бронемашины для спецоперации в качестве пулеметчика видео по словам кадырова протестированная им спецтехника надежна и способна быстро перемещать личный состав к линии фронта борз фото видео машины телеграм кадырова