https://uz.sputniknews.ru/20221121/kadyrov-protestiroval-bronemashiny-dlya-spetsoperatsii-v-kachestve-pulemetchika--video-30131330.html
Кадыров протестировал бронемашины для спецоперации в качестве пулеметчика — видео
Кадыров протестировал бронемашины для спецоперации в качестве пулеметчика — видео
По словам Кадырова, протестированная им спецтехника надежна и способна быстро перемещать личный состав к линии фронта.
2022-11-21T16:06+0500
2022-11-21T16:06+0500
2022-11-21T16:06+0500
специальная военная операция россии в донбассе
рамзан кадыров
спецоперация
техника
военная техника
бронемашина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/08/0e/27113537_0:0:1233:694_1920x0_80_0_0_63c0c6d8cb9a8b8e791214dc274a4e15.jpg
ТАШКЕНТ, 21 ноя — Sputnik. Глава Чечни Рамзан Кадыров продемонстрировал в Грозном технику, готовую для эксплуатации в зоне боевых действий, а также протестировал ее в качестве пулеметчика.Он также рассказал, что среди бронемашин есть два автомобиля "Борз", которые отличаются высокой маневренностью и проходимостью.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/08/0e/27113537_29:0:1186:868_1920x0_80_0_0_4772c72480048335a9d650c25d23f109.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
кадыров протестировал бронемашины для спецоперации в качестве пулеметчика видео по словам кадырова протестированная им спецтехника надежна и способна быстро перемещать личный состав к линии фронта борз фото видео машины телеграм кадырова
кадыров протестировал бронемашины для спецоперации в качестве пулеметчика видео по словам кадырова протестированная им спецтехника надежна и способна быстро перемещать личный состав к линии фронта борз фото видео машины телеграм кадырова
Кадыров протестировал бронемашины для спецоперации в качестве пулеметчика — видео
По словам Кадырова, протестированная им спецтехника надежна и способна быстро перемещать личный состав к линии фронта.
ТАШКЕНТ, 21 ноя — Sputnik.
Глава Чечни Рамзан Кадыров продемонстрировал
в Грозном технику, готовую для эксплуатации в зоне боевых действий, а также протестировал ее в качестве пулеметчика.
"Очередную партию бронемашин подготовили к эксплуатации в зоне боевых действий. Это очень надежная спецтехника, способная быстро перемещать личный состав к линии фронта. Оснащенная пулеметами Дегтярёва спецтехника представляет собой мощную угрозу для пехоты противника. Я протестировал место пулеметчика, оборудованное с соблюдением всех стандартов безопасности, осмотрел пулемет. Стрелять из него по врагу - одно удовольствие", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Он также рассказал, что среди бронемашин есть два автомобиля "Борз", которые отличаются высокой маневренностью и проходимостью.
"Уверен, что весь спецтранспорт будет полезен на фронте в случае необходимости", - подчеркнул чеченский лидер.