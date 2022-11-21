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Шавкат Мирзиёев прилетел во Францию
Шавкат Мирзиёев прилетел во Францию
Президент Узбекистана примет участие в открытии выставок искусства и культурного наследия республики в Лувре и Институте арабского мира.
2022-11-21T18:24+0500
2022-11-21T18:24+0500
2022-11-21T18:24+0500
политика
шавкат мирзиёев
выставка
культурное наследие
франция
лувр
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ТАШКЕНТ, 21 ноя – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл с официальным визитом во Францию, сообщает пресс-служба главы государства.В рамках визита он встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном и обсудит вопросы двусторонних взаимоотношений.Узбекистанский лидер также примет участие в открытии выставок искусства и культурного наследия Узбекистана в Лувре и Институте арабского мира.Напомним, в Институте арабского мира в Париже 22 ноября откроется выставка уникальных произведений народно-прикладного искусства Узбекистана, созданных в период с середины XIX до начала XX века.Во Франции международной публике впервые представят более 300 экспонатов из девяти крупнейших музеев Узбекистана, среди которых коллекции текстиля, предметы одежды и обуви, головные уборы, ювелирные украшения, а также 24 живописные работы туркестанского и русского авангарда из Государственного музея искусств имени Савицкого, расположенного в Нукусе.Также 24 ноября в Париже, в Лувре откроется еще одна выставка, посвященная культурному наследию Узбекистана "Сокровища оазисов Узбекистана. На пересечении караванных путей". Всего на выставке в Лувре будет представлено 169 экспонатов, охватывающих период почти в два тысячелетия.Читайте также: В Минске стартовала выставка, посвященная культурному наследию Узбекистана
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президент узбекистана шавкат мирзиёев официальный визит франция париж эммануэль макрон лувр выставка культурного наследия узбекистана институт арабских стран
президент узбекистана шавкат мирзиёев официальный визит франция париж эммануэль макрон лувр выставка культурного наследия узбекистана институт арабских стран
Шавкат Мирзиёев прилетел во Францию
Президент Узбекистана примет участие в открытии выставок искусства и культурного наследия республики в Лувре и Институте арабского мира.
ТАШКЕНТ, 21 ноя – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл с официальным визитом во Францию, сообщает пресс-служба главы государства.
В рамках визита он встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном и обсудит вопросы двусторонних взаимоотношений.
Узбекистанский лидер также примет участие в открытии выставок искусства и культурного наследия Узбекистана в Лувре и Институте арабского мира.
Напомним, в Институте арабского мира в Париже 22 ноября откроется выставка уникальных произведений народно-прикладного искусства Узбекистана, созданных в период с середины XIX до начала XX века.
Во Франции международной публике впервые представят более 300 экспонатов из девяти крупнейших музеев Узбекистана, среди которых коллекции текстиля, предметы одежды и обуви, головные уборы, ювелирные украшения, а также 24 живописные работы туркестанского и русского авангарда из Государственного музея искусств имени Савицкого, расположенного в Нукусе.
Также 24 ноября в Париже, в Лувре откроется еще одна выставка, посвященная культурному наследию Узбекистана "Сокровища оазисов Узбекистана. На пересечении караванных путей". Всего на выставке в Лувре будет представлено 169 экспонатов, охватывающих период почти в два тысячелетия.