https://uz.sputniknews.ru/20221121/shavkat-mirziyoev-priletel-vo--frantsiyu-30140931.html

Шавкат Мирзиёев прилетел во Францию

Шавкат Мирзиёев прилетел во Францию

Президент Узбекистана примет участие в открытии выставок искусства и культурного наследия республики в Лувре и Институте арабского мира.

2022-11-21T18:24+0500

2022-11-21T18:24+0500

2022-11-21T18:24+0500

политика

шавкат мирзиёев

выставка

культурное наследие

франция

лувр

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ТАШКЕНТ, 21 ноя – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл с официальным визитом во Францию, сообщает пресс-служба главы государства.В рамках визита он встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном и обсудит вопросы двусторонних взаимоотношений.Узбекистанский лидер также примет участие в открытии выставок искусства и культурного наследия Узбекистана в Лувре и Институте арабского мира.Напомним, в Институте арабского мира в Париже 22 ноября откроется выставка уникальных произведений народно-прикладного искусства Узбекистана, созданных в период с середины XIX до начала XX века.Во Франции международной публике впервые представят более 300 экспонатов из девяти крупнейших музеев Узбекистана, среди которых коллекции текстиля, предметы одежды и обуви, головные уборы, ювелирные украшения, а также 24 живописные работы туркестанского и русского авангарда из Государственного музея искусств имени Савицкого, расположенного в Нукусе.Также 24 ноября в Париже, в Лувре откроется еще одна выставка, посвященная культурному наследию Узбекистана "Сокровища оазисов Узбекистана. На пересечении караванных путей". Всего на выставке в Лувре будет представлено 169 экспонатов, охватывающих период почти в два тысячелетия.Читайте также: В Минске стартовала выставка, посвященная культурному наследию Узбекистана

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