https://uz.sputniknews.ru/20221120/v-minske-startovala-vystavka-posvyaschennaya-kulturnomu-naslediyu-uzbekistana-30110156.html
В Минске стартовала выставка, посвященная культурному наследию Узбекистана
В Минске стартовала выставка, посвященная культурному наследию Узбекистана
Среди экспонатов числятся книги-альбомы и многое другое.
2022-11-20T18:50+0500
2022-11-20T18:50+0500
2022-11-20T18:50+0500
культура
минск
культурное наследие
узбекистан
выставка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/07/0d/19659483_0:153:600:491_1920x0_80_0_0_dfe7636ec895b969c10383f3fac11cfd.jpg
ТАШКЕНТ, 20 ноя — Sputnik. В штаб-квартире СНГ в столице Беларуси проходит выставка 35 томов серии изданий "Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира", передает ИА "Дуне".Экспонаты, представленные на мероприятии, власти Узбекистана передали в дар Исполнительному комитету СНГ. Среди них иллюстрированные издания проекта "Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира", книги-альбомы, образцы традиционного узбекского декоративно-прикладного искусства, а также копии миниатюр редких рукописных произведений ученых и мыслителей Центральной Азии Средневековья.Кроме того, специально для выставки сняли видеоролик, в котором показали экспонаты узбекистанской истории, хранящиеся в музеях разных стран мира.В роли организаторов экспозиции выступили посольство Узбекистана в Минске и Президентская библиотека Беларуси.Напомним, в Узбекистане реализуется проект "Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира". Его активно поддерживает президент республики Шавкат Мирзиёев.Читайте также:Узбекистанский режиссер Али Хамраев стал лауреатом V кинофестиваля FELIXНадежда Преподобная: "Россия и Узбекистан – сокровищница древних шедевров"
минск
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/07/0d/19659483_0:97:600:547_1920x0_80_0_0_a66da4ce8b06d0407ca95a9c6629c3bb.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в минске стартовала выставка, посвященная узбекистану исполком снг выставка минск беларусь узбекистан культурное наследие узбекистана в собраниях мира музеи культура
в минске стартовала выставка, посвященная узбекистану исполком снг выставка минск беларусь узбекистан культурное наследие узбекистана в собраниях мира музеи культура
В Минске стартовала выставка, посвященная культурному наследию Узбекистана
Среди экспонатов числятся книги-альбомы, образцы декоративно-прикладного искусства, копии редких рукописных произведений и многое другое.
ТАШКЕНТ, 20 ноя — Sputnik. В штаб-квартире СНГ в столице Беларуси проходит выставка 35 томов серии изданий "Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира", передает ИА "Дуне".
Экспонаты, представленные на мероприятии, власти Узбекистана передали в дар Исполнительному комитету СНГ. Среди них иллюстрированные издания проекта "Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира", книги-альбомы, образцы традиционного узбекского декоративно-прикладного искусства, а также копии миниатюр редких рукописных произведений ученых и мыслителей Центральной Азии Средневековья.
"Многотомный сборник "Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира" – великолепный шедевр, в котором собраны жемчужины историко-культурного наследия узбекского народа",- отметил заместитель председателя Исполнительного комитета СНГ Бекетжан Жумаханов.
Кроме того, специально для выставки сняли видеоролик, в котором показали экспонаты узбекистанской истории, хранящиеся в музеях разных стран мира.
В роли организаторов экспозиции выступили посольство Узбекистана в Минске и Президентская библиотека Беларуси.
Напомним, в Узбекистане реализуется проект "Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира". Его активно поддерживает президент республики Шавкат Мирзиёев.