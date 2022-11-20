https://uz.sputniknews.ru/20221120/v-minske-startovala-vystavka-posvyaschennaya-kulturnomu-naslediyu-uzbekistana-30110156.html

В Минске стартовала выставка, посвященная культурному наследию Узбекистана

В Минске стартовала выставка, посвященная культурному наследию Узбекистана

Среди экспонатов числятся книги-альбомы и многое другое.

2022-11-20T18:50+0500

2022-11-20T18:50+0500

2022-11-20T18:50+0500

культура

минск

культурное наследие

узбекистан

выставка

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ТАШКЕНТ, 20 ноя — Sputnik. В штаб-квартире СНГ в столице Беларуси проходит выставка 35 томов серии изданий "Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира", передает ИА "Дуне".Экспонаты, представленные на мероприятии, власти Узбекистана передали в дар Исполнительному комитету СНГ. Среди них иллюстрированные издания проекта "Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира", книги-альбомы, образцы традиционного узбекского декоративно-прикладного искусства, а также копии миниатюр редких рукописных произведений ученых и мыслителей Центральной Азии Средневековья.Кроме того, специально для выставки сняли видеоролик, в котором показали экспонаты узбекистанской истории, хранящиеся в музеях разных стран мира.В роли организаторов экспозиции выступили посольство Узбекистана в Минске и Президентская библиотека Беларуси.Напомним, в Узбекистане реализуется проект "Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира". Его активно поддерживает президент республики Шавкат Мирзиёев.Читайте также:Узбекистанский режиссер Али Хамраев стал лауреатом V кинофестиваля FELIXНадежда Преподобная: "Россия и Узбекистан – сокровищница древних шедевров"

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