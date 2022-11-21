https://uz.sputniknews.ru/20221121/uzbekistan-usilit-mery-protiv-podozrevaemyx-v-terrorizme-30135409.html
Узбекистан усилит меры против подозреваемых в терроризме
Узбекистан усилит меры против подозреваемых в терроризме
Генеральная прокуратура опубликовала для общественного обсуждения проект соответствующего приказа.
2022-11-21T16:57+0500
2022-11-21T16:57+0500
2022-11-21T16:57+0500
общество
генеральная прокуратура узбекистана
борьба с терроризмом
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ТАШКЕНТ, 21 ноя – Sputnik. Власти Узбекистана могут получить дополнительные возможности для принятия мер в отношении лиц, подозреваемых в терроризме или распространении оружия массового уничтожения.Проект соответствующего приказа Генеральная прокуратура опубликовала на портале для общественного обсуждения проектов нормативно-правовых актов.Приказ будет касаться лиц, которые причастны или подозреваются в участии в террористической деятельности или распространении оружия массового уничтожения. Он описывает порядок приостановления деятельности и заморозки денежных средств и иного имущества таких лиц. В частности:Расширяется список оснований для включения в список лиц, причастных или подозреваемых в причастности к террористической деятельности или распространению оружия массового поражения;приказ определяет сроки, в которые вступает в действие запрет на проведение операций такими лицами, а также обязательства, связнные с запретом на оказание любой помощи таким лицам и их сторонникам.документ также снимает со специально уполномоченных государственных органов и организаций ответственность за заморозку денежных средств и иного имущества таких лиц.Читайте также: Вкладчики "Туркистонбанка" смогут досрочно получить свои средства
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узбекистан генеральная прокуратура приказ борьба с терроризмом
узбекистан генеральная прокуратура приказ борьба с терроризмом
Узбекистан усилит меры против подозреваемых в терроризме
Генеральная прокуратура опубликовала для общественного обсуждения проект соответствующего приказа.
ТАШКЕНТ, 21 ноя – Sputnik. Власти Узбекистана могут получить дополнительные возможности для принятия мер в отношении лиц, подозреваемых в терроризме или распространении оружия массового уничтожения.
Проект соответствующего приказа Генеральная прокуратура опубликовала на портале для общественного обсуждения проектов нормативно-правовых актов.
Приказ будет касаться лиц, которые причастны или подозреваются в участии в террористической деятельности или распространении оружия массового уничтожения. Он описывает порядок приостановления деятельности и заморозки денежных средств и иного имущества таких лиц. В частности:
Расширяется список оснований для включения в список лиц, причастных или подозреваемых в причастности к террористической деятельности или распространению оружия массового поражения;
приказ определяет сроки, в которые вступает в действие запрет на проведение операций такими лицами, а также обязательства, связнные с запретом на оказание любой помощи таким лицам и их сторонникам.
документ также снимает со специально уполномоченных государственных органов и организаций ответственность за заморозку денежных средств и иного имущества таких лиц.