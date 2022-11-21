https://uz.sputniknews.ru/20221121/uzbekistanets-prinyal-uchastie-v-moskovskom-mejdunarodnom-konkurse-chtetsov-korana-30144067.html
Узбекистанец принял участие в Московском международном конкурсе чтецов Корана
Узбекистанец принял участие в Московском международном конкурсе чтецов Корана
На юбилейный двадцатый конкурс в Московской Соборной мечети съехались чтецы из 22 стран мира.
2022-11-21T21:30+0500
2022-11-21T21:30+0500
2022-11-21T22:07+0500
общество
москва
соборная мечеть
конкурс
коран
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ТАШКЕНТ, 21 ноя – Sputnik. Узбекистанец принял участие в Московском международном конкурсе чтецов Корана.Итоги юбилейного двадцатого конкурса подвели вчера в Московской Соборной мечети. На мероприятие съехались чтецы Корана из 22 стран мира.Узбекистан на конкурсе представлял Джахонгир Рузиев, сообщили корреспонденту Sputnik в Духовном управлении мусульман России.Первое место досталось чтецу из Турции, второе место занял Египет, а третье – Иран.Впервые конкурс чтецов Корана прошел в Московской Соборной мечети в 2000 году. В нем принимали участие учащиеся медресе и мактабов Москвы. В 2003 году конкурс стал региональным, а с 2008 года – международным.Читайте также: Студенты 12 стран приняли участие в Международной олимпиаде по философии
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узбекистанец россия москва соборная мечеть духовное управление мусульман конкурс чтецов корана джахонгир рузиев
узбекистанец россия москва соборная мечеть духовное управление мусульман конкурс чтецов корана джахонгир рузиев
Узбекистанец принял участие в Московском международном конкурсе чтецов Корана
21:30 21.11.2022 (обновлено: 22:07 21.11.2022)
На юбилейный двадцатый конкурс в Московской Соборной мечети съехались чтецы из 22 стран мира.
ТАШКЕНТ, 21 ноя – Sputnik. Узбекистанец принял участие в Московском международном конкурсе чтецов Корана.
Итоги юбилейного двадцатого конкурса подвели вчера в Московской Соборной мечети. На мероприятие съехались чтецы Корана из 22 стран мира.
Узбекистан на конкурсе представлял Джахонгир Рузиев, сообщили корреспонденту Sputnik
в Духовном управлении мусульман России.
Первое место досталось чтецу из Турции, второе место занял Египет, а третье – Иран.
Впервые конкурс чтецов Корана прошел в Московской Соборной мечети в 2000 году. В нем принимали участие учащиеся медресе и мактабов Москвы. В 2003 году конкурс стал региональным, а с 2008 года – международным.