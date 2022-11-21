https://uz.sputniknews.ru/20221121/uzbekistanets-prinyal-uchastie-v-moskovskom-mejdunarodnom-konkurse-chtetsov-korana-30144067.html

Узбекистанец принял участие в Московском международном конкурсе чтецов Корана

Узбекистанец принял участие в Московском международном конкурсе чтецов Корана

На юбилейный двадцатый конкурс в Московской Соборной мечети съехались чтецы из 22 стран мира.

2022-11-21T21:30+0500

2022-11-21T21:30+0500

2022-11-21T22:07+0500

общество

москва

соборная мечеть

конкурс

коран

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0b/15/30137488_115:0:2455:1316_1920x0_80_0_0_f0d570fecf9b112a81321bd8213bb7cd.png

ТАШКЕНТ, 21 ноя – Sputnik. Узбекистанец принял участие в Московском международном конкурсе чтецов Корана.Итоги юбилейного двадцатого конкурса подвели вчера в Московской Соборной мечети. На мероприятие съехались чтецы Корана из 22 стран мира.Узбекистан на конкурсе представлял Джахонгир Рузиев, сообщили корреспонденту Sputnik в Духовном управлении мусульман России.Первое место досталось чтецу из Турции, второе место занял Египет, а третье – Иран.Впервые конкурс чтецов Корана прошел в Московской Соборной мечети в 2000 году. В нем принимали участие учащиеся медресе и мактабов Москвы. В 2003 году конкурс стал региональным, а с 2008 года – международным.Читайте также: Студенты 12 стран приняли участие в Международной олимпиаде по философии

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистанец россия москва соборная мечеть духовное управление мусульман конкурс чтецов корана джахонгир рузиев