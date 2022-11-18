https://uz.sputniknews.ru/20221118/studenty-12-stran-prinyali-uchastie-v-mejdunarodnoy-olimpiade-po-filosofii-30091653.html

Студенты 12 стран приняли участие в Международной олимпиаде по философии

Студенты 12 стран приняли участие в Международной олимпиаде по философии

В отборочном этапе участвовали студенты из Китая, Германии и Испании, сообщил директор Высшей школы философии, истории и социальных наук БФУ имени Иммануила Канта Роман Светлов.

2022-11-18T19:37+0500

2022-11-18T19:37+0500

2022-11-18T19:37+0500

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олимпиада

студенты

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Молодые люди из 12 стран приняли участие в первой Международной олимпиаде по философии, в отборочном этапе, в частности, участвовали студенты из Китая, Германии и Испании, сообщил директор Высшей школы философии, истории и социальных наук БФУ имени Иммануила Канта Роман Светлов.Светлов подчеркнул, что у олимпиады международный оргкомитет и международное жюри. До конца года планируется опубликовать сборник из лучших работ первого этапа, который будет распространен по научным и вузовским библиотекам. Победители второго этапа будут опубликованы в журнале "Кантовский сборник".По данным исполняющего обязанности декана философского факультета МГУ имени Ломоносова Алексея Козырева, более 400 человек приняли участие в отборочном этапе, который проходил онлайн. Студентам было необходимо написать эссе. В финале, который пройдет в очном формате в Калининграде, участники смогут выбрать задание самостоятельно: либо написание эссе, либо защита своего проекта.Ректор БФУ имени Канта Александр Федоров уточнил, что в финальном испытании примут участие 75 студентов. Заключительное мероприятие пройдет в Калининграде в соборе, где покоится Кант.Читайте также: Иностранцы, победившие в конкурсе "Лидеры России", стали россиянами

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международная олимпиада по философии бфу имени иммануила канта