Студенты 12 стран приняли участие в Международной олимпиаде по философии
© RIA NovostiУчастники пресс-конференции, посвященной финалу первой Международной студенческой олимпиады по философии
© RIA Novosti
В отборочном этапе участвовали студенты из Узбекистана, Китая, Германии и Испании, сообщил директор Высшей школы философии, истории и социальных наук БФУ имени Иммануила Канта Роман Светлов.
Молодые люди из 12 стран приняли участие в первой Международной олимпиаде по философии, в отборочном этапе, в частности, участвовали студенты из Китая, Германии и Испании, сообщил директор Высшей школы философии, истории и социальных наук БФУ имени Иммануила Канта Роман Светлов.
"В первом этапе, включая Россию, были представители 12 стран. Ну, конечно, преимущественно, наибольшее число было из России, но это была олимпиада не только для России и стран ближнего зарубежья, потому что были представители из Индии, Пакистана, Китая, Вьетнама. Европейских стран, таких как Испания, Германия, Словакия. Ну и понятно, страны бывшего Советского Союза: Кыргызстан, Узбекистан, Казахстан, Белоруссия", - сказал Светлов на пресс-конференции в пресс-центре международной медиагруппы "Россия сегодня".
Светлов подчеркнул, что у олимпиады международный оргкомитет и международное жюри. До конца года планируется опубликовать сборник из лучших работ первого этапа, который будет распространен по научным и вузовским библиотекам. Победители второго этапа будут опубликованы в журнале "Кантовский сборник".
© RIA NovostiУчастники пресс-конференции, посвященной финалу первой Международной студенческой олимпиады по философии.
Участники пресс-конференции, посвященной финалу первой Международной студенческой олимпиады по философии.
© RIA Novosti
По данным исполняющего обязанности декана философского факультета МГУ имени Ломоносова Алексея Козырева, более 400 человек приняли участие в отборочном этапе, который проходил онлайн. Студентам было необходимо написать эссе. В финале, который пройдет в очном формате в Калининграде, участники смогут выбрать задание самостоятельно: либо написание эссе, либо защита своего проекта.
"Нужно будет написать примерно как и в первом (этапе – ред.), раскрыть какую-то цитату, но, если в первом просто нужно было раскрывать цитату, то здесь будет более сложное задание, нужно будет соответствовать определенному жанру, который будет задан… Второе задание, то есть это будет выбор – либо одно, либо другое, это защита проекта по популяризации современных достижений философии", - сказал Козырев.
Ректор БФУ имени Канта Александр Федоров уточнил, что в финальном испытании примут участие 75 студентов. Заключительное мероприятие пройдет в Калининграде в соборе, где покоится Кант.