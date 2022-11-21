https://uz.sputniknews.ru/20221121/zapad-poluchil-ot-vostoka-trete-preduprejdenie-za-nedelyu-30113955.html
Запад получил от Востока третье предупреждение за неделю
Запад получил от Востока третье предупреждение за неделю
Хотите угробить всю мировую экономику — продолжайте.
2022-11-21T13:10+0500
2022-11-21T13:10+0500
2022-11-21T13:10+0500
колумнисты
запад
восток
мнение эксперта
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https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0b/15/30126815_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_039242c84129035bfda6b779690852a6.jpg
Группа западных стран во главе с США выслушала это в третий раз за неделю в третьей азиатской столице: сначала была конференция — Восточноазиатский саммит в Камбодже, потом — заседание группы двадцати ведущих экономик в Индонезии, и вот сейчас серия мероприятий АТЭС в Таиланде.Конференция — это одноразовый обмен мнениями, прояснение позиций с итоговым документом или без такового, поэтому в таких случаях чаще происходят столкновения мнений без конкретных последствий. АТЭС работает по другим принципам, поэтому результат нынешних бангкокских заседаний труднее увидеть, зато он эффективнее.Дело в том, что АТЭС — это мощная разветвленная организация 21-й экономики, то есть всех, кто обрамляет Тихий океан или помещается внутри него. И работает эта организация с множеством заседаний и комиссий круглый год — исключительно в сфере экономики, придумывая все новые меры и правила, чтобы ничто в этом регионе не мешало торговле, инвестициям и бизнесу в целом. Правила эти становятся законами или инструкциями то во всех, то только в некоторых экономиках, но в любом случае эта штука работает, делая АТР главным мотором мирового развития. А ежегодные форумы с венчающими их двумя саммитами (деловых людей и политических лидеров) — это только внешняя часть процесса.Есть две причины, по которым "западные" — включающие Японию или Австралию — члены АТЭС не превратили бангкокское заседание в очередное шоу по поводу Украины. Первая — это что таковая не имеет отношения к Тихому океану. И вторая — что западники уже знали по опыту в Камбодже и Индонезии, что тогда будет. Поэтому итоговый документ из 23 общих и малоосмысленных пунктов в Бангкоке констатирует, что по украинскому сюжету одни высказались так, а другие этак. Но сразу после того идет ключевая фраза: "Признавая, что АТЭС — не тот форум, где разрешаются вопросы безопасности, мы признаем, что вопросы безопасности могут иметь важные последствия для глобальной экономики". И дальше: "Мы заново подтверждаем нашу решимость создавать свободную, открытую, справедливую, недискриминационную, транспарентную, инклюзивную и предсказуемую среду для торговли и инвестиций".И вот тут содержится главный нерв всего случившегося на форуме. Дело в том, что АТЭС — это как спавший человек, который только что проснулся и, оглянувшись, пришел в ужас. В 2019 году форума не было, поскольку в стране-хозяйке — Чили — происходили всякие чисто местные неприятности. А дальше зверские методы борьбы с пандемией погромили мировую экономику почти до полного ее коллапса — с разрывом логистических цепочек, замедлением производств и множеством прочих несчастий. В завершение всего западная группа государств (по принципу "погром — так уж погром") напала на Россию, спровоцировав конфликт на Украине и подорвав всю мировую экономику санкциями, но до того учинила (без всякой Украины) очень похожие санкции против тихоокеанского государства — Китая.То есть раньше АТЭС занималось долгим и мучительным устранением любых препятствий для бизнеса в громадном регионе, а сейчас видит, что одна ключевая тихоокеанская экономика — США — напала на другую ключевую экономику региона — Китай — и требует от всех свернуть или ограничить связи с последним.И тут мы видим один из множества эпизодов в Бангкоке, куда не поленился приехать после Индонезии гений конъюнктуры не имеющий к АТЭС прямого отношения президент Франции Эммануэль Макрон и заявить там: все больше стран ставят в такое положение, что им приходится выбирать между приверженностью Пекину или Вашингтону, "а это громадная ошибка".Наступление российских войск на Запорожском направленииВторой эпизод — это то, что там же произошло с вице-президентом США Камалой Харрис. Она приехала туда менять уставшего еще в Индонезии (или гораздо раньше) президента Джо Байдена. По американской традиции основные пункты ее речи на встрече лидеров заранее утекли в СМИ. Но когда дело дошло до речи как таковой, оказалось, что острые углы скруглились, она даже не назвала Китай напрямую, в основном рассказывая о том, что "для региона нет лучшего партнера, чем США".В итоге Китай правил тихоокеанскими волнами. Все вспомнили — а забывчивым напомнили, — что Китай выстроил заработавшую в этом году зону свободной торговли в регионе (RCEP), где его торговля за восемь месяцев года достигла 1,2 триллиона долларов, или что с регионом в целом эта торговля составила 2,87 триллиона — до начала нынешних несчастий.Си Цзиньпин оказался бесспорным лучом надежды для собравшихся. В одной из своих речей он постарался оправдать ожидания, сказав, что регион — ничей не задний двор и не должен становиться ареной для соревнования больших держав. "Никаких попыток вести новую холодную войну не должно быть дозволено людьми и нашим временем", сказал он, добавив, что "должны быть отвергнуты односторонность и протекционизм, любые попытки политизировать и превратить в оружие экономические и торговые отношения". Да, это о любых и всяких санкциях — с поводом или без такового.Возникает вопрос: ну и что же в итоге? Если говорить только об АТЭС, то суть дела в том, что этот механизм проснулся после трех лет небытия и начал работать в полную мощность. Заново начали разгоняться все и всяческие программы по снятию все новых барьеров между экономиками, что, конечно же, идет против замысла США и союзников разделить мировую экономику на две системы, как в годы холодной войны. Это напоминает поведение муравьев после того, как кто-то ткнул палкой в их общий дом: они все бегают и носят в челюстях маленькие соломинки, чтобы вернуть все как было.Дальнейшая судьба АТЭС под вопросом, поскольку председательство переходит к США, а они знают, как навязать региону лишь свои программы — типа священного "зеленого перехода" мира в каменный век. Другое дело, достаточно ли им и их союзникам сразу трех предупреждений от множества собиравшихся в трех азиатских столицах, чтобы понять, что их новая холодная война пошла не так.Читайте также:Дружеское удушение. Америка спасает европейцев дорогим газомСВО: большие возможности ограниченной мобилизации в СНГ
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Дмитрий Косырев
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мнение эксперта атэс политика запад восток противостояние организация экономика политика
мнение эксперта атэс политика запад восток противостояние организация экономика политика
Запад получил от Востока третье предупреждение за неделю
Хотите угробить всю мировую экономику — продолжайте в том же духе.
Группа западных стран во главе с США выслушала это в третий раз за неделю в третьей азиатской столице: сначала была конференция — Восточноазиатский саммит в Камбодже, потом — заседание группы двадцати ведущих экономик в Индонезии, и вот сейчас серия мероприятий АТЭС в Таиланде.
Конференция — это одноразовый обмен мнениями, прояснение позиций с итоговым документом или без такового, поэтому в таких случаях чаще происходят столкновения мнений без конкретных последствий. АТЭС работает по другим принципам, поэтому результат нынешних бангкокских заседаний труднее увидеть, зато он эффективнее.
Дело в том, что АТЭС — это мощная разветвленная организация 21-й экономики, то есть всех, кто обрамляет Тихий океан или помещается внутри него. И работает эта организация с множеством заседаний и комиссий круглый год — исключительно в сфере экономики, придумывая все новые меры и правила, чтобы ничто в этом регионе не мешало торговле, инвестициям и бизнесу в целом. Правила эти становятся законами или инструкциями то во всех, то только в некоторых экономиках, но в любом случае эта штука работает, делая АТР главным мотором мирового развития. А ежегодные форумы с венчающими их двумя саммитами (деловых людей и политических лидеров) — это только внешняя часть процесса.
Есть две причины, по которым "западные" — включающие Японию или Австралию — члены АТЭС не превратили бангкокское заседание в очередное шоу по поводу Украины. Первая — это что таковая не имеет отношения к Тихому океану. И вторая — что западники уже знали по опыту в Камбодже и Индонезии, что тогда будет. Поэтому итоговый документ из 23 общих и малоосмысленных пунктов в Бангкоке констатирует, что по украинскому сюжету одни высказались так, а другие этак. Но сразу после того идет ключевая фраза: "Признавая, что АТЭС — не тот форум, где разрешаются вопросы безопасности, мы признаем, что вопросы безопасности могут иметь важные последствия для глобальной экономики". И дальше: "Мы заново подтверждаем нашу решимость создавать свободную, открытую, справедливую, недискриминационную, транспарентную, инклюзивную и предсказуемую среду для торговли и инвестиций".
И вот тут содержится главный нерв всего случившегося на форуме. Дело в том, что АТЭС — это как спавший человек, который только что проснулся и, оглянувшись, пришел в ужас. В 2019 году форума не было, поскольку в стране-хозяйке — Чили — происходили всякие чисто местные неприятности. А дальше зверские методы борьбы с пандемией погромили мировую экономику почти до полного ее коллапса — с разрывом логистических цепочек, замедлением производств и множеством прочих несчастий. В завершение всего западная группа государств (по принципу "погром — так уж погром") напала на Россию, спровоцировав конфликт на Украине и подорвав всю мировую экономику санкциями, но до того учинила (без всякой Украины) очень похожие санкции против тихоокеанского государства — Китая.
То есть раньше АТЭС занималось долгим и мучительным устранением любых препятствий для бизнеса в громадном регионе, а сейчас видит, что одна ключевая тихоокеанская экономика — США — напала на другую ключевую экономику региона — Китай — и требует от всех свернуть или ограничить связи с последним.
И тут мы видим один из множества эпизодов в Бангкоке, куда не поленился приехать после Индонезии гений конъюнктуры не имеющий к АТЭС прямого отношения президент Франции Эммануэль Макрон и заявить там: все больше стран ставят в такое положение, что им приходится выбирать между приверженностью Пекину или Вашингтону, "а это громадная ошибка".
Второй эпизод — это то, что там же произошло с вице-президентом США Камалой Харрис. Она приехала туда менять уставшего еще в Индонезии (или гораздо раньше) президента Джо Байдена. По американской традиции основные пункты ее речи на встрече лидеров заранее утекли в СМИ. Но когда дело дошло до речи как таковой, оказалось, что острые углы скруглились, она даже не назвала Китай напрямую, в основном рассказывая о том, что "для региона нет лучшего партнера, чем США".
В итоге Китай правил тихоокеанскими волнами. Все вспомнили — а забывчивым напомнили, — что Китай выстроил заработавшую в этом году зону свободной торговли в регионе (RCEP), где его торговля за восемь месяцев года достигла 1,2 триллиона долларов, или что с регионом в целом эта торговля составила 2,87 триллиона — до начала нынешних несчастий.
Си Цзиньпин оказался бесспорным лучом надежды для собравшихся. В одной из своих речей он постарался оправдать ожидания, сказав, что регион — ничей не задний двор и не должен становиться ареной для соревнования больших держав. "Никаких попыток вести новую холодную войну не должно быть дозволено людьми и нашим временем", сказал он, добавив, что "должны быть отвергнуты односторонность и протекционизм, любые попытки политизировать и превратить в оружие экономические и торговые отношения". Да, это о любых и всяких санкциях — с поводом или без такового.
Возникает вопрос: ну и что же в итоге? Если говорить только об АТЭС, то суть дела в том, что этот механизм проснулся после трех лет небытия и начал работать в полную мощность. Заново начали разгоняться все и всяческие программы по снятию все новых барьеров между экономиками, что, конечно же, идет против замысла США и союзников разделить мировую экономику на две системы, как в годы холодной войны. Это напоминает поведение муравьев после того, как кто-то ткнул палкой в их общий дом: они все бегают и носят в челюстях маленькие соломинки, чтобы вернуть все как было.
Дальнейшая судьба АТЭС под вопросом, поскольку председательство переходит к США, а они знают, как навязать региону лишь свои программы — типа священного "зеленого перехода" мира в каменный век. Другое дело, достаточно ли им и их союзникам сразу трех предупреждений от множества собиравшихся в трех азиатских столицах, чтобы понять, что их новая холодная война пошла не так.