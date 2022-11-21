https://uz.sputniknews.ru/20221121/zapad-poluchil-ot-vostoka-trete-preduprejdenie-za-nedelyu-30113955.html

Запад получил от Востока третье предупреждение за неделю

Запад получил от Востока третье предупреждение за неделю

Хотите угробить всю мировую экономику — продолжайте.

2022-11-21T13:10+0500

2022-11-21T13:10+0500

2022-11-21T13:10+0500

колумнисты

запад

восток

мнение эксперта

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Группа западных стран во главе с США выслушала это в третий раз за неделю в третьей азиатской столице: сначала была конференция — Восточноазиатский саммит в Камбодже, потом — заседание группы двадцати ведущих экономик в Индонезии, и вот сейчас серия мероприятий АТЭС в Таиланде.Конференция — это одноразовый обмен мнениями, прояснение позиций с итоговым документом или без такового, поэтому в таких случаях чаще происходят столкновения мнений без конкретных последствий. АТЭС работает по другим принципам, поэтому результат нынешних бангкокских заседаний труднее увидеть, зато он эффективнее.Дело в том, что АТЭС — это мощная разветвленная организация 21-й экономики, то есть всех, кто обрамляет Тихий океан или помещается внутри него. И работает эта организация с множеством заседаний и комиссий круглый год — исключительно в сфере экономики, придумывая все новые меры и правила, чтобы ничто в этом регионе не мешало торговле, инвестициям и бизнесу в целом. Правила эти становятся законами или инструкциями то во всех, то только в некоторых экономиках, но в любом случае эта штука работает, делая АТР главным мотором мирового развития. А ежегодные форумы с венчающими их двумя саммитами (деловых людей и политических лидеров) — это только внешняя часть процесса.Есть две причины, по которым "западные" — включающие Японию или Австралию — члены АТЭС не превратили бангкокское заседание в очередное шоу по поводу Украины. Первая — это что таковая не имеет отношения к Тихому океану. И вторая — что западники уже знали по опыту в Камбодже и Индонезии, что тогда будет. Поэтому итоговый документ из 23 общих и малоосмысленных пунктов в Бангкоке констатирует, что по украинскому сюжету одни высказались так, а другие этак. Но сразу после того идет ключевая фраза: "Признавая, что АТЭС — не тот форум, где разрешаются вопросы безопасности, мы признаем, что вопросы безопасности могут иметь важные последствия для глобальной экономики". И дальше: "Мы заново подтверждаем нашу решимость создавать свободную, открытую, справедливую, недискриминационную, транспарентную, инклюзивную и предсказуемую среду для торговли и инвестиций".И вот тут содержится главный нерв всего случившегося на форуме. Дело в том, что АТЭС — это как спавший человек, который только что проснулся и, оглянувшись, пришел в ужас. В 2019 году форума не было, поскольку в стране-хозяйке — Чили — происходили всякие чисто местные неприятности. А дальше зверские методы борьбы с пандемией погромили мировую экономику почти до полного ее коллапса — с разрывом логистических цепочек, замедлением производств и множеством прочих несчастий. В завершение всего западная группа государств (по принципу "погром — так уж погром") напала на Россию, спровоцировав конфликт на Украине и подорвав всю мировую экономику санкциями, но до того учинила (без всякой Украины) очень похожие санкции против тихоокеанского государства — Китая.То есть раньше АТЭС занималось долгим и мучительным устранением любых препятствий для бизнеса в громадном регионе, а сейчас видит, что одна ключевая тихоокеанская экономика — США — напала на другую ключевую экономику региона — Китай — и требует от всех свернуть или ограничить связи с последним.И тут мы видим один из множества эпизодов в Бангкоке, куда не поленился приехать после Индонезии гений конъюнктуры не имеющий к АТЭС прямого отношения президент Франции Эммануэль Макрон и заявить там: все больше стран ставят в такое положение, что им приходится выбирать между приверженностью Пекину или Вашингтону, "а это громадная ошибка".Наступление российских войск на Запорожском направленииВторой эпизод — это то, что там же произошло с вице-президентом США Камалой Харрис. Она приехала туда менять уставшего еще в Индонезии (или гораздо раньше) президента Джо Байдена. По американской традиции основные пункты ее речи на встрече лидеров заранее утекли в СМИ. Но когда дело дошло до речи как таковой, оказалось, что острые углы скруглились, она даже не назвала Китай напрямую, в основном рассказывая о том, что "для региона нет лучшего партнера, чем США".В итоге Китай правил тихоокеанскими волнами. Все вспомнили — а забывчивым напомнили, — что Китай выстроил заработавшую в этом году зону свободной торговли в регионе (RCEP), где его торговля за восемь месяцев года достигла 1,2 триллиона долларов, или что с регионом в целом эта торговля составила 2,87 триллиона — до начала нынешних несчастий.Си Цзиньпин оказался бесспорным лучом надежды для собравшихся. В одной из своих речей он постарался оправдать ожидания, сказав, что регион — ничей не задний двор и не должен становиться ареной для соревнования больших держав. "Никаких попыток вести новую холодную войну не должно быть дозволено людьми и нашим временем", сказал он, добавив, что "должны быть отвергнуты односторонность и протекционизм, любые попытки политизировать и превратить в оружие экономические и торговые отношения". Да, это о любых и всяких санкциях — с поводом или без такового.Возникает вопрос: ну и что же в итоге? Если говорить только об АТЭС, то суть дела в том, что этот механизм проснулся после трех лет небытия и начал работать в полную мощность. Заново начали разгоняться все и всяческие программы по снятию все новых барьеров между экономиками, что, конечно же, идет против замысла США и союзников разделить мировую экономику на две системы, как в годы холодной войны. Это напоминает поведение муравьев после того, как кто-то ткнул палкой в их общий дом: они все бегают и носят в челюстях маленькие соломинки, чтобы вернуть все как было.Дальнейшая судьба АТЭС под вопросом, поскольку председательство переходит к США, а они знают, как навязать региону лишь свои программы — типа священного "зеленого перехода" мира в каменный век. Другое дело, достаточно ли им и их союзникам сразу трех предупреждений от множества собиравшихся в трех азиатских столицах, чтобы понять, что их новая холодная война пошла не так.Читайте также:Дружеское удушение. Америка спасает европейцев дорогим газомСВО: большие возможности ограниченной мобилизации в СНГ

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