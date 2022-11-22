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Саммит ЕАЭС пройдет в Бишкеке 9 декабря
Саммит ЕАЭС пройдет в Бишкеке 9 декабря
Меньше чем через месяц в столице Кыргызстана состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета.
2022-11-22T11:12+0500
2022-11-22T11:22+0500
в мире
еаэс
саммит
кыргызстан
бишкек
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ТАШКЕНТ, 22 ноя — Sputnik. Очередное заседание глав государств Евразийского экономического совета пройдет в Бишкеке 9 декабря, сообщает Sputnik Кыргызстан.Дату проведения саммита сообщила пресс-служба президента Кыргызстана. Повестку дня заседания кыргызстанский лидер обсудил в ходе телефонного разговора с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.Садыр Жапаров поздравил Токаева с победой на выборах. Президенты также обсудили перспективы сотрудничества, вопросы регионального взаимодействия, а также подготовку предстоящего заседания ВЕЭС.Читайте также: Казахстан и Узбекистан скоро завершат демаркацию госграницы
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саммит еаэс заседание глав государств бишкек 9 декабря президент кыргызстана садыр жапаров казахстана касым-жомарт токаев выборы поздравление телефонный разговор
саммит еаэс заседание глав государств бишкек 9 декабря президент кыргызстана садыр жапаров казахстана касым-жомарт токаев выборы поздравление телефонный разговор

Саммит ЕАЭС пройдет в Бишкеке 9 декабря

11:12 22.11.2022 (обновлено: 11:22 22.11.2022)
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Меньше чем через месяц в столице Кыргызстана состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета.
ТАШКЕНТ, 22 ноя — Sputnik. Очередное заседание глав государств Евразийского экономического совета пройдет в Бишкеке 9 декабря, сообщает Sputnik Кыргызстан.
Дату проведения саммита сообщила пресс-служба президента Кыргызстана. Повестку дня заседания кыргызстанский лидер обсудил в ходе телефонного разговора с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
Садыр Жапаров поздравил Токаева с победой на выборах. Президенты также обсудили перспективы сотрудничества, вопросы регионального взаимодействия, а также подготовку предстоящего заседания ВЕЭС.
Читайте также: Казахстан и Узбекистан скоро завершат демаркацию госграницы
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