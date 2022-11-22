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Саммит ЕАЭС пройдет в Бишкеке 9 декабря

Саммит ЕАЭС пройдет в Бишкеке 9 декабря

Меньше чем через месяц в столице Кыргызстана состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета.

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ТАШКЕНТ, 22 ноя — Sputnik. Очередное заседание глав государств Евразийского экономического совета пройдет в Бишкеке 9 декабря, сообщает Sputnik Кыргызстан.Дату проведения саммита сообщила пресс-служба президента Кыргызстана. Повестку дня заседания кыргызстанский лидер обсудил в ходе телефонного разговора с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.Садыр Жапаров поздравил Токаева с победой на выборах. Президенты также обсудили перспективы сотрудничества, вопросы регионального взаимодействия, а также подготовку предстоящего заседания ВЕЭС.Читайте также: Казахстан и Узбекистан скоро завершат демаркацию госграницы

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