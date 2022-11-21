https://uz.sputniknews.ru/20221121/30136234.html

Казахстан и Узбекистан скоро завершат демаркацию госграницы

Казахстан и Узбекистан скоро завершат демаркацию госграницы

На заседании в Ташкенте демаркационная комиссия подготовила проект соглашения по границе между двумя странами.

2022-11-21T17:58+0500

2022-11-21T17:58+0500

2022-11-21T17:58+0500

политика

казахстан

узбекистан

граница

делимитация

демаркация

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ТАШКЕНТ, 21 ноя — Sputnik. Казахстан и Узбекистан подписали итоговый протокол о работе демаркационной комиссии. Об этом заявил официальный представитель министерства иностранных дел Казахстана Айбек Смадияров, сообщает Sputnik Казахстан.Протяженность спорного участка государственной границы составляет 2356.666 км. Стороны на линии границы установили 1 301 пограничный знак.Договор предусматривает, что после вступления его в силу стороны каждые 10 лет проводят совместную проверку обозначения линии государственной границы.По согласованию сторон сроки проверки могут измениться, а также могут проводиться совместные проверки обозначения линии государственной границы на ее отдельных участках.Читайте также: Депутаты приняли закон о совместном управлении Кемпирабадским водохранилищем

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