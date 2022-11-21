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Казахстан и Узбекистан скоро завершат демаркацию госграницы
Казахстан и Узбекистан скоро завершат демаркацию госграницы
На заседании в Ташкенте демаркационная комиссия подготовила проект соглашения по границе между двумя странами.
2022-11-21T17:58+0500
2022-11-21T17:58+0500
2022-11-21T17:58+0500
политика
казахстан
узбекистан
граница
делимитация
демаркация
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ТАШКЕНТ, 21 ноя — Sputnik. Казахстан и Узбекистан подписали итоговый протокол о работе демаркационной комиссии. Об этом заявил официальный представитель министерства иностранных дел Казахстана Айбек Смадияров, сообщает Sputnik Казахстан.Протяженность спорного участка государственной границы составляет 2356.666 км. Стороны на линии границы установили 1 301 пограничный знак.Договор предусматривает, что после вступления его в силу стороны каждые 10 лет проводят совместную проверку обозначения линии государственной границы.По согласованию сторон сроки проверки могут измениться, а также могут проводиться совместные проверки обозначения линии государственной границы на ее отдельных участках.Читайте также: Депутаты приняли закон о совместном управлении Кемпирабадским водохранилищем
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узбекистан казахстан граница делимитация демаркация итоговый протокол соглашение
узбекистан казахстан граница делимитация демаркация итоговый протокол соглашение
Казахстан и Узбекистан скоро завершат демаркацию госграницы
На заседании в Ташкенте демаркационная комиссия подготовила проект соглашения по границе между двумя странами.
ТАШКЕНТ, 21 ноя — Sputnik
. Казахстан и Узбекистан подписали итоговый протокол о работе демаркационной комиссии. Об этом заявил официальный представитель министерства иностранных дел Казахстана Айбек Смадияров, сообщает Sputnik Казахстан
.
"С 14 по 19 ноября в Ташкенте состоялась сотая встреча делегаций правительств Казахстана и Узбекистана в совместной казахстанско-узбекской демаркационной комиссии. Стороны подготовили к подписанию проект соглашения о демаркации государственной границы между Казахстаном и Узбекистаном и проекты итоговых документов о демаркации границы, которые считаются дополняющими указанное соглашение", - сказал он.
Протяженность спорного участка государственной границы составляет 2356.666 км. Стороны на линии границы установили 1 301 пограничный знак.
Договор предусматривает, что после вступления его в силу стороны каждые 10 лет проводят совместную проверку обозначения линии государственной границы.
По согласованию сторон сроки проверки могут измениться, а также могут проводиться совместные проверки обозначения линии государственной границы на ее отдельных участках.