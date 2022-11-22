https://uz.sputniknews.ru/20221122/filial-mgimo-v-tashkente-provel-mejdunarodnuyu-konferentsiyu-po-russkomu-yazyku-30158274.html

Филиал МГИМО в Ташкенте провел международную конференцию по русскому языку

Филиал МГИМО в Ташкенте провел международную конференцию по русскому языку

Участие в форуме приняли около 200 руководителей образовательных организаций из шести стран.

2022-11-22T13:39+0500

2022-11-22T13:39+0500

2022-11-22T13:39+0500

общество

мгимо

ташкент

русский язык

конференция

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ТАШКЕНТ, 22 ноя – Sputnik. Филиал МГИМО в Ташкенте провел международную конференцию "Мировые практики преподавания русского языка как иностранного. Эффективные подходы и социокультурный контекст", сообщает пресс-служба вуза.Участие в форуме приняли около 200 руководителей образовательных организаций из России, Узбекистана, Беларуси, Китая, Кореи и Турции, а также узбекистанские школьники.Эксперты представили лучшие методики обучения русскому языку, обсудили подходы к преподаванию в различных социокультурных контекстах.Особое внимание участники форума уделили современным онлайн-технологиям в преподавании русского языка и литературы. О своих образовательных проектах рассказали представители Центра индустрии образования, компании "Яндекс" и других образовательных платформ.Учителя смогли принять участие в мастер-классах и лекциях от специалистов Центра педагогического мастерства, а школьники – в интеллектуальных лингвистических играх. В рамках конференции также прошли первые занятия курса повышения квалификации для школьных учителей русского языка из Узбекистана от преподавателей из Москвы. Последующие занятия пройдут в дистанционном формате.Читайте также: В Екатеринбурге открылась воскресная школа узбекского языка

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