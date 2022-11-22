https://uz.sputniknews.ru/20221122/filial-mgimo-v-tashkente-provel-mejdunarodnuyu-konferentsiyu-po-russkomu-yazyku-30158274.html
Филиал МГИМО в Ташкенте провел международную конференцию по русскому языку
Филиал МГИМО в Ташкенте провел международную конференцию по русскому языку
Участие в форуме приняли около 200 руководителей образовательных организаций из шести стран.
2022-11-22T13:39+0500
2022-11-22T13:39+0500
2022-11-22T13:39+0500
общество
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ташкент
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конференция
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ТАШКЕНТ, 22 ноя – Sputnik. Филиал МГИМО в Ташкенте провел международную конференцию "Мировые практики преподавания русского языка как иностранного. Эффективные подходы и социокультурный контекст", сообщает пресс-служба вуза.Участие в форуме приняли около 200 руководителей образовательных организаций из России, Узбекистана, Беларуси, Китая, Кореи и Турции, а также узбекистанские школьники.Эксперты представили лучшие методики обучения русскому языку, обсудили подходы к преподаванию в различных социокультурных контекстах.Особое внимание участники форума уделили современным онлайн-технологиям в преподавании русского языка и литературы. О своих образовательных проектах рассказали представители Центра индустрии образования, компании "Яндекс" и других образовательных платформ.Учителя смогли принять участие в мастер-классах и лекциях от специалистов Центра педагогического мастерства, а школьники – в интеллектуальных лингвистических играх. В рамках конференции также прошли первые занятия курса повышения квалификации для школьных учителей русского языка из Узбекистана от преподавателей из Москвы. Последующие занятия пройдут в дистанционном формате.Читайте также: В Екатеринбурге открылась воскресная школа узбекского языка
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узбекистан ташкент международная конференция по русскому языку как иностранному онлайн-технологии методики преподавания посол россии в узбекистане олег мальгинов мастер-классы лекции центр педагогического мастерства школьники
узбекистан ташкент международная конференция по русскому языку как иностранному онлайн-технологии методики преподавания посол россии в узбекистане олег мальгинов мастер-классы лекции центр педагогического мастерства школьники
Филиал МГИМО в Ташкенте провел международную конференцию по русскому языку
Участие в форуме приняли около 200 руководителей образовательных организаций из шести стран.
ТАШКЕНТ, 22 ноя – Sputnik. Филиал МГИМО в Ташкенте провел международную конференцию "Мировые практики преподавания русского языка как иностранного. Эффективные подходы и социокультурный контекст", сообщает пресс-служба вуза.
Участие в форуме приняли около 200 руководителей образовательных организаций из России, Узбекистана, Беларуси, Китая, Кореи и Турции, а также узбекистанские школьники.
"Тема конференции особенно важна в Узбекистане, где есть и запрос на повышение уровня преподавания русского языка, и возможность это сделать. Здесь русский язык – элемент культуры и мировоззрения. Это основной фактор, который связывает наши страны и будет укреплять наши отношения в будущем", - сказал в приветственной речи посол России в Узбекистане Олег Мальгинов.
Эксперты представили лучшие методики обучения русскому языку, обсудили подходы к преподаванию в различных социокультурных контекстах.
Особое внимание участники форума уделили современным онлайн-технологиям в преподавании русского языка и литературы. О своих образовательных проектах рассказали представители Центра индустрии образования, компании "Яндекс" и других образовательных платформ.
Учителя смогли принять участие в мастер-классах и лекциях от специалистов Центра педагогического мастерства, а школьники – в интеллектуальных лингвистических играх. В рамках конференции также прошли первые занятия курса повышения квалификации для школьных учителей русского языка из Узбекистана от преподавателей из Москвы. Последующие занятия пройдут в дистанционном формате.