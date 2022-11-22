https://uz.sputniknews.ru/20221122/jurnalista-associated-press-uvolili-za-feyk-o-rossiyskix-raketax-v-polshe-30156157.html

Журналиста Associated Press уволили за фейк о "российских ракетах" в Польше

Журналиста Associated Press уволили за фейк о "российских ракетах" в Польше

Агентство уволило сотрудника после краткого расследования опубликованной им информации от "анонимного источника в разведке США".

2022-11-22T12:52+0500

2022-11-22T12:52+0500

2022-11-22T13:32+0500

в мире

журналист

увольнение

фейки

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украина

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ракета

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ТАШКЕНТ, 22 ноя - Sputnik. Агентство Assosiated Press уволило журналиста Джеймса ЛаПорту за публикацию ложной информации о падении "русских ракет" в Польше, сообщает Washington Post.Журналиста уволили после "краткого расследования" инцидента, сообщает издание.Напомним, 15 ноября агентство Associated Press опубликовало срочное сообщение о том, что, по данным анонимного высокопоставленного источника в разведке США два российских снаряда перелетели на территорию Польши, страны-члена НАТО. Позже официальные лица Польши и Евросоюза опровергли эту информацию. Как выяснилось, одна ракета, выпущенная вооруженными силами Украины, "сбилась с курса" и попала на территорию Польши.Читайте также: Киев получил французские ЗРК Crotale: Польша может спать спокойно

польша

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россия

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