https://uz.sputniknews.ru/20221122/jurnalista-associated-press-uvolili-za-feyk-o-rossiyskix-raketax-v-polshe-30156157.html
Журналиста Associated Press уволили за фейк о "российских ракетах" в Польше
Журналиста Associated Press уволили за фейк о "российских ракетах" в Польше
Агентство уволило сотрудника после краткого расследования опубликованной им информации от "анонимного источника в разведке США".
2022-11-22T12:52+0500
2022-11-22T12:52+0500
2022-11-22T13:32+0500
в мире
журналист
увольнение
фейки
польша
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ракета
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ТАШКЕНТ, 22 ноя - Sputnik. Агентство Assosiated Press уволило журналиста Джеймса ЛаПорту за публикацию ложной информации о падении "русских ракет" в Польше, сообщает Washington Post.Журналиста уволили после "краткого расследования" инцидента, сообщает издание.Напомним, 15 ноября агентство Associated Press опубликовало срочное сообщение о том, что, по данным анонимного высокопоставленного источника в разведке США два российских снаряда перелетели на территорию Польши, страны-члена НАТО. Позже официальные лица Польши и Евросоюза опровергли эту информацию. Как выяснилось, одна ракета, выпущенная вооруженными силами Украины, "сбилась с курса" и попала на территорию Польши.Читайте также: Киев получил французские ЗРК Crotale: Польша может спать спокойно
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журналист associated press washington post уволили фейк ложная информация российские ракеты польша анонимный источник разведка сша евросоюз украина
журналист associated press washington post уволили фейк ложная информация российские ракеты польша анонимный источник разведка сша евросоюз украина
Журналиста Associated Press уволили за фейк о "российских ракетах" в Польше
12:52 22.11.2022 (обновлено: 13:32 22.11.2022)
Агентство уволило сотрудника после краткого расследования опубликованной им информации от "анонимного источника в разведке США".
ТАШКЕНТ, 22 ноя - Sputnik.
Агентство Assosiated Press уволило журналиста Джеймса ЛаПорту за публикацию ложной информации о падении "русских ракет" в Польше, сообщает Washington Post
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Журналиста уволили после "краткого расследования" инцидента, сообщает издание.
Напомним, 15 ноября агентство Associated Press опубликовало срочное сообщение о том, что, по данным анонимного высокопоставленного источника в разведке США два российских снаряда перелетели на территорию Польши, страны-члена НАТО.
Позже официальные лица Польши и Евросоюза опровергли эту информацию. Как выяснилось, одна ракета, выпущенная вооруженными силами Украины, "сбилась с курса" и попала на территорию Польши.