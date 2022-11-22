https://uz.sputniknews.ru/20221122/kiev-poluchil-frantsuzskie-zrk-crotale-polsha-mojet-spat-spokoyno-30145541.html

Киев получил французские ЗРК Crotale: Польша может спать спокойно

Киев получил французские ЗРК Crotale: Польша может спать спокойно

Запад не баловал киевский режим современными вооружениями, а после ракетного удара ВСУ по Польшt украинская ПВО обречена получать антиквариат, включая французские ЗРК Crotale 1972 года и британские орудия времен II мировой.

2022-11-22T09:31+0500

2022-11-22T09:31+0500

2022-11-22T09:31+0500

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Случайный или преднамеренный, ракетный удар ВСУ по приграничному польскому селу Пшеводов сыграл против Украины. Западные союзники расценили его как попытку втягивания НАТО в прямой военный конфликт с Россией. Отныне приоритет альянса – укрепление ПВО Войска Польского. Берлин уже предложил Варшаве зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot. В свою очередь украинская армия получает от Запада "металлолом" – старые французские ЗРК Crotale и чудом сохранившиеся британские зенитные орудия (подобные средства ПВО в развитых странах не используют с середины прошлого века).Франция поставила ВСУ две батареи ЗРК Crotale, это 12 пусковых установок с условным залпом до 96 зенитных ракет дальностью до 10 км. По словам французского министра обороны Себастьяна Лекорню, обсуждается запрос Украины на радары, а также передача двух реактивных систем залпового огня. Здесь не впечатляет ни количество, ни качество вооружения.В этот же день, 19 ноября британский премьер-министр Риши Сунак в Киев заявил, что Лондон усилит ПВО Украины 125 зенитными орудиями для борьбы с беспилотниками. Тот случай, когда количество не переходит в качество. В сфере противовоздушной обороны давно доминируют зенитные ракеты.На фоне горячей риторики (демагогии) главы Пентагона Ллойда Остина о "важности Украины для всех людей в мире" Киев в сложившейся реальности разочарован оружейным саботажем Запада, отсутствием обещанных (эффективных) систем ПВО, которые могли бы защитить от ракетных ударов России военные объекты и критическую инфраструктуру. Отдельные страны НАТО передали всего несколько десятков ЗРК средней и малой дальности, которыми сложно "закрыть" небо над Киевом. Заметим, эффективной (интегрированной) системой ПВО-ПРО не располагают даже Соединенные Штаты, Британия, Германия, Франция. Украинские иллюзии здесь и далее – неуместны.В деньгах западная помощь киевскому режиму всегда будет выглядеть круче, чем натовское "железо" на Украинском ТВД. Напомню, только американская военная поддержка Киеву составила с конца февраля 21,5 млрд долларов, однако деньги побед не гарантируют."Гремучая змея" малой дальностиЗапад относится к Украине как к недорогому расходному материалу в геополитической борьбе с Россией. Это отношение ярко иллюстрируют поставки Киеву старых или даже снятых с вооружения образцов военной техники западного производства.Так, мобильный ЗРК Crotale ("Гремучая змея") малой дальности разработан компанией Thomson-CSF в середине 1960-х, принят на вооружение ВВС Франции в 1972 году. Комплекс неоднократно модернизировался. Продавался в Бахрейн, Грецию, Египет, Ливию, Нидерланды, Финляндию, Пакистан, ЮАР, Южную Корею.Последняя модификация (1990 года) "Гремучей змеи" Crotale-NG комплектуется высокоскоростной ракетой VT-1 (разработка 1986 года) и РЛС с фазированной антенной решеткой. Автономный комплекс способен (теоретически) за 15 секунд обнаружить и уничтожить ракетами до 8 воздушных целей на скоростях около 1000 км/час, на той же предельной дальности 10 км. Однако история боевого применения Crotale всех модификаций – сплошное "белое пятно". По итогу полувековой эксплуатации в разных странах эффективность ЗРК неочевидна. Почтенный возраст базовой конструкции пятью модернизациями не компенсируется. Номинальное предназначение ЗРК – "противовоздушная оборона объектов и прикрытие наступательных операций с использованием тяжелой бронетехники" – выглядит как рекламный слоган. Польша может спать спокойно – натовские зенитные ракеты малой дальности от ВСУ не прилетят.Разумеется, "Гремучая змея" не рассчитана на многие десятилетия эксплуатации. Поставки на Украину – прибыльный способ утилизации выслуживших свой срок зенитных комплексов западного производства (Crotale, HAWK, Stinger, Starstreak). Грядущая русская зима позволит ускорить "демилитаризацию" технологически несовершенного натовского вооружения под знаменем нацистских организаций ОУН и УПА, запрещенных в РФ.Что будет дальше? Глава Пентагона Ллойд Остин 20 ноября заявил на Форуме по безопасности в Галифаксе, что НАТО является оборонительным союзом и "не стремится к конфронтации с Россией", однако итоги конфликта на Украине определят "курс глобальной безопасности в текущем столетии". Разумеется, речь идет о глобальной безопасности США.Издание Washington Post ранее транслировала циничную позицию Вашингтона по Украине: "Мы платим другой стране за то, чтобы она вела ужасную войну на ее собственной территории, чтобы нам не пришлось вести еще более ужасную войну на территории союзника по НАТО". И американский аналитический центр AtlanticCouncil изложил аналогичный подход: "Нынешняя стратегия Запада направлена ​​на истощение России, не провоцируя при этом крупномасштабную региональную войну. Роль Украины в этой стратегии состоит в том, чтобы ослабить Россию в военном отношении".В Пентагоне и НАТО понимают, что ВСУ "не хватает критической комбинации современной маневренной войны пехоты и непосредственной поддержки с воздуха", однако Киев не получит натовские самолеты и вертолеты, танки, баллистические ракеты ATACMS дальностью до 300 км и ЗРК Patriot PAC-3. В гипотетической победе ВСУ над Российской армией никто из здравомыслящих людей на Западе не заинтересован. Эта фантасмагория автоматически превратилась бы в ядерный Армагеддон для США и НАТО, которые постоянно реанимируют гибнущую украинскую армию.Задача зомбированной Украины – долго, картинно и безопасно для НАТО умирать за интересы США, способствуя перевооружению (усилению) альянса и ослаблению РФ. Если украинских ресурсов для достижения этой цели не хватит, в пламя войны Вашингтон бросит Польшу, Румынию, страны Балтии – никого не жалко для возвращения "величия Америки". Отдельные протесты в НАТО или ЕС на общую стратегию не повлияют. Для полицейских функций Соединенные Штаты задолго до 24 февраля перебросили в Европу более 20 тысяч военнослужащих, общая численность американских солдат в Старом Свете превысила 100 тысяч.Главная цель российской СВО – военными средствами лишить Запад арсеналов, и самой идеи о том, будто можно достигать своих паразитических целей, угрожая России.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram https://t.me/AKhrolenkoЧитайте также: Наступление российских войск на Запорожском направлении

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Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/649/85/6498527_215:0:882:666_100x100_80_0_0_381eb00e4856ac2521714ff5f277f77c.jpg

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