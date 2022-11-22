https://uz.sputniknews.ru/20221122/rossiyskiy-tsentrobank-ustanovil-edinuyu-komissiyu-na-perevody-za-rubej-po-sbp-30159320.html
Какой будет комиссия за переводы в Узбекистан: Центробанк установил единый тариф
Какой будет комиссия за переводы в Узбекистан: Центробанк установил единый тариф
Сумма комиссии за переводы физлиц по Системе быстрых платежей не будет зависеть от суммы перевода.
2022-11-22T14:32+0500
2022-11-22T14:32+0500
2022-11-22T15:15+0500
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центробанк россии
денежные переводы
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ТАШКЕНТ, 22 ноя – Sputnik. Центральный банк России установил единую комиссию на трансграничные платежи физических лиц по Системе быстрых платежей (СБП).Банки-отправители будут платить по 6 рублей за каждый перевод вне зависимости от суммы, сообщает пресс-служба Центробанка. Новый тариф вступит в силу с 19 декабря.Сейчас комиссию в 3 рубля за перевод платит как банк-отправитель, так и банк-получатель.Банки не смогут брать комиссию за перевод у получателя денег, для него услуга будет бесплатной. Комиссию для отправителя банки установят самостоятельно, отметили в банке.Система быстрых платежей – это сервис Банка России, позволяющий пользователям мгновенно переводить деньги по номеру телефона в любой банк-участник системы, а также оплачивать покупки с помощью QR-кода с очень низкой или нулевой комиссией.Банк России 14 октября распространил информацию, что планирует упростить взаимодействие российских банков с иностранными партнерами при переводах за границу с помощью СБП.Ряд российских банков, в том числе МТС Банк и Тинькофф-банк, планирует запустить сервис мгновенных переводов по системе СБП в Узбекистан и другие страны ближнего зарубежья.Читайте также: Вкладчики "Туркистонбанка" смогут досрочно получить свои средства
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россия центральный банк центробанк цб система быстрых платежей сбп комиссия для банка получателя отправителя физических лиц единая комиссия
россия центральный банк центробанк цб система быстрых платежей сбп комиссия для банка получателя отправителя физических лиц единая комиссия
Какой будет комиссия за переводы в Узбекистан: Центробанк установил единый тариф
14:32 22.11.2022 (обновлено: 15:15 22.11.2022)
Сумма комиссии за переводы физлиц по Системе быстрых платежей не будет зависеть от суммы перевода.
ТАШКЕНТ, 22 ноя – Sputnik.
Центральный банк России установил
единую комиссию на трансграничные платежи физических лиц по Системе быстрых платежей (СБП).
Банки-отправители будут платить по 6 рублей за каждый перевод вне зависимости от суммы, сообщает пресс-служба Центробанка. Новый тариф вступит в силу с 19 декабря.
Сейчас комиссию в 3 рубля за перевод платит как банк-отправитель, так и банк-получатель.
"Для развития тарифной системы СБП мы приняли решение перераспределить плату банков за услуги Банка России по трансграничным переводам граждан через СБП без увеличения общей суммы тарифа", — сообщила пресс-служба банка.
Банки не смогут брать комиссию за перевод у получателя денег, для него услуга будет бесплатной. Комиссию для отправителя банки установят самостоятельно, отметили в банке.
Система быстрых платежей – это сервис Банка России, позволяющий пользователям мгновенно переводить деньги по номеру телефона в любой банк-участник системы, а также оплачивать покупки с помощью QR-кода с очень низкой или нулевой комиссией.
Банк России 14 октября распространил информацию, что планирует упростить взаимодействие российских банков с иностранными партнерами при переводах за границу с помощью СБП.
Ряд российских банков, в том числе МТС Банк и Тинькофф-банк, планирует запустить сервис мгновенных переводов по системе СБП в Узбекистан и другие страны ближнего зарубежья.