https://uz.sputniknews.ru/20221122/rossiyskiy-tsentrobank-ustanovil-edinuyu-komissiyu-na-perevody-za-rubej-po-sbp-30159320.html

Какой будет комиссия за переводы в Узбекистан: Центробанк установил единый тариф

Какой будет комиссия за переводы в Узбекистан: Центробанк установил единый тариф

Сумма комиссии за переводы физлиц по Системе быстрых платежей не будет зависеть от суммы перевода.

2022-11-22T14:32+0500

2022-11-22T14:32+0500

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россия

центробанк россии

денежные переводы

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ТАШКЕНТ, 22 ноя – Sputnik. Центральный банк России установил единую комиссию на трансграничные платежи физических лиц по Системе быстрых платежей (СБП).Банки-отправители будут платить по 6 рублей за каждый перевод вне зависимости от суммы, сообщает пресс-служба Центробанка. Новый тариф вступит в силу с 19 декабря.Сейчас комиссию в 3 рубля за перевод платит как банк-отправитель, так и банк-получатель.Банки не смогут брать комиссию за перевод у получателя денег, для него услуга будет бесплатной. Комиссию для отправителя банки установят самостоятельно, отметили в банке.Система быстрых платежей – это сервис Банка России, позволяющий пользователям мгновенно переводить деньги по номеру телефона в любой банк-участник системы, а также оплачивать покупки с помощью QR-кода с очень низкой или нулевой комиссией.Банк России 14 октября распространил информацию, что планирует упростить взаимодействие российских банков с иностранными партнерами при переводах за границу с помощью СБП.Ряд российских банков, в том числе МТС Банк и Тинькофф-банк, планирует запустить сервис мгновенных переводов по системе СБП в Узбекистан и другие страны ближнего зарубежья.Читайте также: Вкладчики "Туркистонбанка" смогут досрочно получить свои средства

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