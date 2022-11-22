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https://uz.sputniknews.ru/20221122/sostavlena-programma-russkix-sezonov-v-uzbekistane-30161971.html
Составлена программа "Русских сезонов" в Узбекистане
Составлена программа "Русских сезонов" в Узбекистане
Предстоящие мероприятия в рамках проекта обсудили руководители Минкультуры России и Минтуризма Узбекистана.
2022-11-22T16:13+0500
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ТАШКЕНТ, 22 ноя – Sputnik. Министр туризма и культурного наследия Узбекистана Азиз Абдухакимов встретился с заместителем министра культуры России Надеждой Преподобной.В ходе встречи чиновники рассмотрели программу проекта "Русские сезоны", который пройдет в Узбекистане в 2023 году, сообщает пресс-служба Министерства туризма и культурного наследия Узбекистана.Напомним, о проведении фестиваля "Русские сезоны" в Узбекистане в 2023 году объявила в ходе визита в республику министр культуры России Ольга Любимова."Вы знаете, что у нас есть еще одно очень важное направление — это наши "Русские сезоны", Дягилеву исполняется 150 лет в будущем году... В следующем году мы отправляемся все вместе в Узбекистан", — сказала она.По словам министра, цель проекта — "привезти все лучшее, что есть в российском искусстве".Фестиваль "Русские сезоны" позволяет познакомить зарубежную публику с самыми лучшими образцами культуры России. Проект проводится при содействии российского Министерства культуры. В него входят гастроли творческих коллективов, выставки крупнейших музеев страны. Их дополняют премьеры российского кино, ледовые шоу и другие акции.Помимо этого, продолжает работу онлайн-платформа Stay Home with Russian Seasons. Там организуют недели российского кино, музыки, русского языка и литературы, трансляции спектаклей, виртуальные выставки и видеоэкскурсии.Читайте также: Российские мастера-реставраторы приедут в Узбекистан
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русские сезоны узбекистан россия фестиваль программа замминистра культуры надежда преподобная министр туризма культурного наследия абдухакимов
русские сезоны узбекистан россия фестиваль программа замминистра культуры надежда преподобная министр туризма культурного наследия абдухакимов

Составлена программа "Русских сезонов" в Узбекистане

16:13 22.11.2022
© Пресс-служба Русского дома в ТашкентеКультурный проект "Русские сезоны"
Культурный проект Русские сезоны - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.11.2022
© Пресс-служба Русского дома в Ташкенте
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Предстоящие мероприятия в рамках проекта обсудили руководители Минкультуры России и Минтуризма Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 22 ноя – Sputnik. Министр туризма и культурного наследия Узбекистана Азиз Абдухакимов встретился с заместителем министра культуры России Надеждой Преподобной.
В ходе встречи чиновники рассмотрели программу проекта "Русские сезоны", который пройдет в Узбекистане в 2023 году, сообщает пресс-служба Министерства туризма и культурного наследия Узбекистана.
"Стороны подробно обсудили программу проекта "Русский сезон", который планируется провести в Узбекистане в 2023 году", - говорится в сообщении.
Напомним, о проведении фестиваля "Русские сезоны" в Узбекистане в 2023 году объявила в ходе визита в республику министр культуры России Ольга Любимова.
"Вы знаете, что у нас есть еще одно очень важное направление — это наши "Русские сезоны", Дягилеву исполняется 150 лет в будущем году... В следующем году мы отправляемся все вместе в Узбекистан", — сказала она.
По словам министра, цель проекта — "привезти все лучшее, что есть в российском искусстве".
Фестиваль "Русские сезоны" позволяет познакомить зарубежную публику с самыми лучшими образцами культуры России. Проект проводится при содействии российского Министерства культуры. В него входят гастроли творческих коллективов, выставки крупнейших музеев страны. Их дополняют премьеры российского кино, ледовые шоу и другие акции.
Помимо этого, продолжает работу онлайн-платформа Stay Home with Russian Seasons. Там организуют недели российского кино, музыки, русского языка и литературы, трансляции спектаклей, виртуальные выставки и видеоэкскурсии.
Читайте также: Российские мастера-реставраторы приедут в Узбекистан
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