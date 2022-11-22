https://uz.sputniknews.ru/20221122/sostavlena-programma-russkix-sezonov-v-uzbekistane-30161971.html

Составлена программа "Русских сезонов" в Узбекистане

Составлена программа "Русских сезонов" в Узбекистане

Предстоящие мероприятия в рамках проекта обсудили руководители Минкультуры России и Минтуризма Узбекистана.

2022-11-22T16:13+0500

2022-11-22T16:13+0500

2022-11-22T16:13+0500

культура

россия

узбекистан

культура

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ТАШКЕНТ, 22 ноя – Sputnik. Министр туризма и культурного наследия Узбекистана Азиз Абдухакимов встретился с заместителем министра культуры России Надеждой Преподобной.В ходе встречи чиновники рассмотрели программу проекта "Русские сезоны", который пройдет в Узбекистане в 2023 году, сообщает пресс-служба Министерства туризма и культурного наследия Узбекистана.Напомним, о проведении фестиваля "Русские сезоны" в Узбекистане в 2023 году объявила в ходе визита в республику министр культуры России Ольга Любимова."Вы знаете, что у нас есть еще одно очень важное направление — это наши "Русские сезоны", Дягилеву исполняется 150 лет в будущем году... В следующем году мы отправляемся все вместе в Узбекистан", — сказала она.По словам министра, цель проекта — "привезти все лучшее, что есть в российском искусстве".Фестиваль "Русские сезоны" позволяет познакомить зарубежную публику с самыми лучшими образцами культуры России. Проект проводится при содействии российского Министерства культуры. В него входят гастроли творческих коллективов, выставки крупнейших музеев страны. Их дополняют премьеры российского кино, ледовые шоу и другие акции.Помимо этого, продолжает работу онлайн-платформа Stay Home with Russian Seasons. Там организуют недели российского кино, музыки, русского языка и литературы, трансляции спектаклей, виртуальные выставки и видеоэкскурсии.Читайте также: Российские мастера-реставраторы приедут в Узбекистан

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