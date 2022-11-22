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Российские мастера-реставраторы приедут в Узбекистан
Российские мастера-реставраторы приедут в Узбекистан
Об этом договорились замминистра культуры России Надежда Преподобная и министр туризма и культурного наследия Узбекистана Азиз Абдухакимов на встрече в Ташкенте.
2022-11-22T15:24+0500
2022-11-22T15:24+0500
2022-11-22T15:24+0500
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ТАШКЕНТ, 22 ноя – Sputnik. Министр туризма и культурного наследия Узбекистана Азиз Абдухакимов встретился с заместителем министра культуры России Надеждой Преподобной.Стороны обсудили текущее состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в сфере культуры и музейного дела, сообщает пресс-служба Министерства туризма.Надежда Преподобная и Азиз Абдухакимов также договорились о поездке российских мастеров-реставраторов в Узбекистан для дальнейшего развития сотрудничества музеев в области реставрации культурного наследия. Обсудили они и меры по сбору информации о культурных ценностях Узбекистана в России и их копированию.Узбекистан активно сотрудничает с Россией в области культуры. В частности, в ходе визита министра культуры России Ольги Любимовой стороны договорились о том, что театральные труппы республики примут участие в российской программе "Большие гастроли".Любимова также посетила Самарканд, отметила большую работу по сохранению культурных памятников страны. Она особо выделила уникальный проект "Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира", который был инициирован президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.Активное участие в данном проекте приняли представители таких российских музеев как Эрмитаж, Третьяковская галерея, Российский этнографический музей, Государственный исторический музей, а также Музея Востока и научного сообщества.Кроме того, Третьяковская галерея наладила сотрудничество с музеем Савицкого в Нукусе. Две организации запланировали проведение нескольких серьезных совместных выставок.Читайте также: Узбекистан представил свой культурный павильон в Абу-Даби — видео, фото
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узбекистан россия министр туризма культурного наследия азиз абдухакимов заместитель министра культуры россии надежда преподобная сотрудничество русские сезоны музеи реставраторы третьяковская галерея
узбекистан россия министр туризма культурного наследия азиз абдухакимов заместитель министра культуры россии надежда преподобная сотрудничество русские сезоны музеи реставраторы третьяковская галерея
Российские мастера-реставраторы приедут в Узбекистан
Об этом договорились замминистра культуры России Надежда Преподобная и министр туризма и культурного наследия Узбекистана Азиз Абдухакимов на встрече в Ташкенте.
ТАШКЕНТ, 22 ноя – Sputnik. Министр туризма и культурного наследия Узбекистана Азиз Абдухакимов встретился с заместителем министра культуры России Надеждой Преподобной.
Стороны обсудили текущее состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в сфере культуры и музейного дела, сообщает
пресс-служба Министерства туризма.
Надежда Преподобная и Азиз Абдухакимов также договорились о поездке российских мастеров-реставраторов в Узбекистан для дальнейшего развития сотрудничества музеев в области реставрации культурного наследия. Обсудили они и меры по сбору информации о культурных ценностях Узбекистана в России и их копированию.
Узбекистан активно сотрудничает с Россией в области культуры. В частности, в ходе визита министра культуры России Ольги Любимовой стороны договорились о том, что театральные труппы республики примут участие в российской программе "Большие гастроли".
Любимова также посетила
Самарканд, отметила большую работу по сохранению культурных памятников страны. Она особо выделила уникальный проект "Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира", который был инициирован президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.
Активное участие в данном проекте приняли представители таких российских музеев как Эрмитаж, Третьяковская галерея, Российский этнографический музей, Государственный исторический музей, а также Музея Востока и научного сообщества.
Кроме того, Третьяковская галерея наладила сотрудничество с музеем Савицкого в Нукусе. Две организации запланировали проведение нескольких серьезных совместных выставок.