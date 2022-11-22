https://uz.sputniknews.ru/20221122/rossiyskie-mastera-restavratory-priedut-v-uzbekistan-30161697.html

Российские мастера-реставраторы приедут в Узбекистан

Российские мастера-реставраторы приедут в Узбекистан

Об этом договорились замминистра культуры России Надежда Преподобная и министр туризма и культурного наследия Узбекистана Азиз Абдухакимов на встрече в Ташкенте.

2022-11-22T15:24+0500

2022-11-22T15:24+0500

2022-11-22T15:24+0500

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узбекистан

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культура

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ТАШКЕНТ, 22 ноя – Sputnik. Министр туризма и культурного наследия Узбекистана Азиз Абдухакимов встретился с заместителем министра культуры России Надеждой Преподобной.Стороны обсудили текущее состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в сфере культуры и музейного дела, сообщает пресс-служба Министерства туризма.Надежда Преподобная и Азиз Абдухакимов также договорились о поездке российских мастеров-реставраторов в Узбекистан для дальнейшего развития сотрудничества музеев в области реставрации культурного наследия. Обсудили они и меры по сбору информации о культурных ценностях Узбекистана в России и их копированию.Узбекистан активно сотрудничает с Россией в области культуры. В частности, в ходе визита министра культуры России Ольги Любимовой стороны договорились о том, что театральные труппы республики примут участие в российской программе "Большие гастроли".Любимова также посетила Самарканд, отметила большую работу по сохранению культурных памятников страны. Она особо выделила уникальный проект "Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира", который был инициирован президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.Активное участие в данном проекте приняли представители таких российских музеев как Эрмитаж, Третьяковская галерея, Российский этнографический музей, Государственный исторический музей, а также Музея Востока и научного сообщества.Кроме того, Третьяковская галерея наладила сотрудничество с музеем Савицкого в Нукусе. Две организации запланировали проведение нескольких серьезных совместных выставок.Читайте также: Узбекистан представил свой культурный павильон в Абу-Даби — видео, фото

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