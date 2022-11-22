https://uz.sputniknews.ru/20221122/v-syrdare-zarabotala-novaya-teplovaya-elektrostantsiya-30145775.html

В Сырдарье заработала новая тепловая электростанция

В Сырдарье заработала новая тепловая электростанция

ТЭЦ будет поставлять в единую электрическую сеть республики 1,7 кВт/ч электроэнергии в год.

2022-11-22T08:38+0500

2022-11-22T08:38+0500

2022-11-22T08:38+0500

общество

энергетика

тэс

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ТАШКЕНТ, 22 ноя — Sputnik. В Сырдарьинской области начала работу новая тепловая электростанция. Она вырабатывает 1,7 млрд кВт/ч электроэнергии в год. Об этом сообщает Министерство энергетики.В последнее время в Узбекистане развитию энергетики уделяют особое внимание. По всей стране идет масштабное строительство солнечных и ветровых электростанций. Активно внедряется инициатива по оснащению зданий солнечными электроустановками и нагревателями.В 2023-2024 годах планируется установка солнечных фотоэлектростанций мощностью 30-40 МВт и выше на Сырдарьинской, Мубарекской, Торакурганской и Талимарджанскиой ТЭС.Реализация данных проектов создает возможность покрывать электроэнергию, потребляемую тепловыми электростанциями на собственные и хозяйственные нужды за счет альтернативных источников энергии. В результате в среднем будет достигнута экономия 200 млн кВт*ч электроэнергии или 21 млн руб. кубометров природного газа в год.Ранее сообщалось, что совместный Проектный офис, созданный при сотрудничестве между Министерством инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан и Министерством промышленности и торговли Российской Федерации разрабатывает возможности для привлечения российских инвестиций для модернизации энергогенерирующих мощностей в Узбекистане и реализации проектов в сфере альтернативной энергетики.В связи с этим в Узбекистане введут совершенно новую систему поддержки населения и предпринимателей, установивших оборудование, работающее на альтернативных источниках. В частности, жителям и предпринимателям будут выплачивать до 15 млн сумов в зависимости от мощности установленного солнечного и ветрового электрооборудования и до 2 млн сумов за водонагревательное оборудование. Либо они смогут получить возможность оплатить оборудование в рассрочку в течение трех лет без процентов.Кроме того, Узбекистан участвует в реализации самого масштабного энергетического проекта в Центральной Азии – строительстве АЭС в "Тузкан" в Джизакской области мощностью 2,4 гигаватта. К 2030 году электростанция сможет давать около 15% электроэнергии в стране.Читайте также: В Ташобласти дом обеспечивает себя электричеством

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