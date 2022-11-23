https://uz.sputniknews.ru/20221123/30184957.html

Две ничьи: в Катаре продолжается групповой этап ЧМ

Две ничьи: в Катаре продолжается групповой этап ЧМ

Во вторник в сборная Дании встретилась с командой из Туниса, а футболисты из Мексики - с командой из Польши.

2022-11-23T14:12+0500

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чм-2022 по футболу в катаре

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ТАШКЕНТ, 23 ноя – Sputnik. Сборная Дании сыграла вничью с командой Туниса в матче группового раунда чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре, сообщает Sputnik.Поединок группы D состоялся во вторник на арене "Эдьюкейшн Сити". Встреча завершилась со счетом 0:0.В следующем туре датчане 26 ноября сыграют с командой Франции, сборная Туниса в тот же день встретится с австралийцами.К слову, в этой игре все 90 минут встречи (плюс добавленное время) провел полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен, который пережил остановку сердца в июне 2021 года во время первого матча датчан на чемпионате Европы-2020 против команды Финляндии (0:1). Несколько минут врачи оказывали футболисту первую помощь, даже делали непрямой массаж сердца. Позже ему была сделана операция по установке кардиовертера-дефибриллятора. Эриксен вернулся в сборную Дании в марте этого года.В этот же день прошел матч между командами Польши и Мексики. Поединок группы С состоялся во вторник на стадионе "974" в Дохе. Встреча завершилась нулевой ничьей.Во втором тайме поляки могли повести в счете, однако форвард Роберт Левандовский не смог реализовать пенальти.Ранее в этом квартете сборная Саудовской Аравии сенсационно обыграла команду Аргентины - 2:1.Таким образом, после первого тура группового раунда положение в группе С следующее: Саудовская Аравия (3 очка), Мексика (1), Польша (1), Аргентина (0).В следующем туре сборная Мексики встретится 26 ноября с командой Аргентины, а поляки в тот же день сыграют со сборной Саудовской Аравии.Читайте также: Первая сенсация ЧМ-2022: Саудовская Аравия обыграла сборную Аргентины

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