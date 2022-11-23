https://uz.sputniknews.ru/20221123/doverennost-na-avtomobil-stanet-deshevle-30178731.html

Доверенность на автомобиль станет дешевле

Доверенность на автомобиль станет дешевле

В два раза снизится также госпошлина за удостоверение договора аренды имущества.

2022-11-23T11:44+0500

2022-11-23T11:44+0500

2022-11-23T11:44+0500

общество

закон

нотариус

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ТАШКЕНТ, 23 ноя – Sputnik. Сенат одобрил поправки в Закон "О государственной пошлине". Новый документ упрощает процессы совершения нотариальных действий, в ряде случаев уменьшает или освобождает граждан от уплаты госпошлины.Так, размер государственной пошлины, взимаемой с лиц, не являющихся родственниками, за нотариальное удостоверение доверенности на управление и распоряжение автомобилем, а также договоров безвозмездного пользования авто, снизился с 3-кратного до 2-кратного размера базовой расчетной величины (БРВ).Кроме того, в два раза снизится также размер госпошлины за удостоверение договора аренды имущества или внесение в него изменений.Дифференцированные ставки госпошлины за удостоверение договоров залога, ипотеки и лизинга, займа и отчуждения автотранспортных средств теперь заменит единая ставка.При выдаче свидетельства о праве на наследство в отношении индивидуального накопительного пенсионного счета (ИНПС) умершего гражданина теперь госпошлину платить не нужно.Кроме того, Закон предусматривает уменьшение вдвое размера госпошлины за нотариальное удостоверение данных видов договоров в иностранной валюте. Это позволит предупреждать возможные споры при заключении и исполнении договоров займа между гражданами, а также снизит рабочую нагрузку в судах.Читайте также: Казахстан и Узбекистан скоро завершат демаркацию госграницы

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