https://uz.sputniknews.ru/20221123/karnauxov-zachem-zapadu-atomnaya-katastrofa-na-zaporojskoy-aes-30193977.html

Карнаухов: зачем Западу атомная катастрофа на Запорожской АЭС?

Карнаухов: зачем Западу атомная катастрофа на Запорожской АЭС?

Для населения Запада украинский конфликт ничем не отличается от десятков других вооруженных столкновений по всему миру, а потому растет общественное недовольство такого активного участия в нем США и Европы.

2022-11-23T20:15+0500

2022-11-23T20:15+0500

2022-11-23T20:15+0500

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столкновение

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Чтобы обосновать свою борьбу с Россией, США готовы пойти даже на провоцирование атомной катастрофы на ЗАЭС, поделился своим мнением со "Sputnik на русском" Сергей Карнаухов. Об этом, а также о принятии Европарламентом резолюции об объявлении России страной-террористом, о важности работы государства с культурой и о ситуации в Косове, где Запад также разжигает войну, смотрите в нашем видео.

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карнаухов зачем западу атомная катастрофа на запорожской аэс для населения запада украинский конфликт ничем не отличается от десятков других вооруженных столкновений по всему миру а потому растет общественное недовольство такого активного участия в нем сша и европы