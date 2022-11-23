https://uz.sputniknews.ru/20221123/karnauxov-zachem-zapadu-atomnaya-katastrofa-na-zaporojskoy-aes-30193977.html
Карнаухов: зачем Западу атомная катастрофа на Запорожской АЭС?
Карнаухов: зачем Западу атомная катастрофа на Запорожской АЭС?
Для населения Запада украинский конфликт ничем не отличается от десятков других вооруженных столкновений по всему миру, а потому растет общественное недовольство такого активного участия в нем США и Европы.
2022-11-23T20:15+0500
2022-11-23T20:15+0500
2022-11-23T20:15+0500
видео
запад
аэс
украинский кризис
украина
конфликт
сша
европа
столкновение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0b/17/30179172_0:0:1275:717_1920x0_80_0_0_5b7687766255c2b06dd686109630edad.png
Чтобы обосновать свою борьбу с Россией, США готовы пойти даже на провоцирование атомной катастрофы на ЗАЭС, поделился своим мнением со "Sputnik на русском" Сергей Карнаухов. Об этом, а также о принятии Европарламентом резолюции об объявлении России страной-террористом, о важности работы государства с культурой и о ситуации в Косове, где Запад также разжигает войну, смотрите в нашем видео.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0b/17/30179172_107:0:1243:852_1920x0_80_0_0_3684fef6122266f07a1e818e6d99e243.png
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
карнаухов зачем западу атомная катастрофа на запорожской аэс для населения запада украинский конфликт ничем не отличается от десятков других вооруженных столкновений по всему миру а потому растет общественное недовольство такого активного участия в нем сша и европы
карнаухов зачем западу атомная катастрофа на запорожской аэс для населения запада украинский конфликт ничем не отличается от десятков других вооруженных столкновений по всему миру а потому растет общественное недовольство такого активного участия в нем сша и европы
Карнаухов: зачем Западу атомная катастрофа на Запорожской АЭС?
Для населения Запада украинский конфликт ничем не отличается от десятков других вооруженных столкновений по всему миру, а потому растет общественное недовольство такого активного участия в нем США и Европы.
Чтобы обосновать свою борьбу с Россией, США готовы пойти даже на провоцирование атомной катастрофы на ЗАЭС, поделился своим мнением со "Sputnik на русском" Сергей Карнаухов.
Об этом, а также о принятии Европарламентом резолюции об объявлении России страной-террористом, о важности работы государства с культурой и о ситуации в Косове, где Запад также разжигает войну, смотрите в нашем видео.