https://uz.sputniknews.ru/20221123/pochemu-ne-stoit-opasatsya-yadernoy-energetiki--tri-plyusa-atomnyx-proektov-dlya-uzbekistana-30209451.html

Почему не стоит опасаться ядерной энергетики – три плюса атомных проектов для Узбекистана

Почему не стоит опасаться ядерной энергетики – три плюса атомных проектов для Узбекистана

Один из плюсов развития атомной энергетики в Узбекистане заключается в том, что ядерные проекты позволят повысить качество диагностики и лечения онкологических заболеваний.

2022-11-23T22:02+0500

2022-11-23T22:02+0500

2022-11-23T22:02+0500

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ТАШКЕНТ, 23 ноя — Sputnik. Институт ядерной физики при Академии наук Узбекистана (ИЯФ) стал участником самого крупного в мире форума по атомной энергетики – "ATOMEXPO-2022", который с 2009 года проходит в российском Сочи. Форум завершился вчера и, как рассказал Sputnik директор института Ильхом Садыков, ИЯФ он принес три подписанных соглашения – с российским производителем ядерного топлива "ТВЭЛ", и с двумя дивизионами Росатома, проектом "Наука и инновации" и МБИР.Что дает подписание этих документов на практике, мы спросили участников форума.Производство электроэнергииСначала остановимся на объяснении, что такое МБИР – это многоцелевой научно-исследовательский реактор на быстрых нейтронах четвертого поколения. Его сейчас строят в российском Димитровограде. Запуск проекта запланирован на 2028 год, однако строительство проекта идет с опережением – например, в 2021 году план был перевыполнен на 8%. Как отмечали на форуме ATOMEXPO, после ввода в эксплуатацию МБИР станет самым мощным исследовательским реактором.Запуск МБИР решит сразу несколько задач в сфере атомной энергетики: проведение реакторных исследований, производство электроэнергии и тепла и отработка новых технологий производства радиоизотопов, необходимых для медицины и промышленности.Благодаря соглашению с МБИР ученые Узбекистана смогут проводить исследования по направлениям развития ядерной физики, сообщили в пресс-службе Росатома.Лечение раковых заболеванийВ интервью Sputnik же Садиков рассказал о медицинских проектах поподробнее.Работа с отходамиНе меньшую пользу Узбекистану принесет и сотрудничество с АО "ТВЭЛ", которое является единым интегратором российской атомной отрасли по выводу из эксплуатации ядерных объектов, считает другой участник форума, эксперт по энергетике, главный редактор журнала "Геоэнергетика.инфо" Борис Марцинкевич.Также необходимо заниматься отходами обогащения железной руды, которые относятся к третьему-четвертому классу радиоактивных отходов, напомнил Марцинкевич.История "Радона" берет начало с 1960-х годов прошлого века, когда в СССР приняли решение строить в Сергиево-Посадском районе спецпредприятие для локализации радиоактивных отходов. Сегодня предприятие запустило в эксплуатацию первые защитные контейнеры для ядерных отходов.Разумеется, объем таких отходов надо уменьшать, и для этого "Радон" использует несколько технологий, одна из них – компактирование, когда отходы перерабатывает специальный пресс усилием до 1,5 тысяч тонн. Другая технология – измельчение отходов и помещение их в контейнер. Весь этот опыт полезен для Узбекистана, где на конец прошлого года насчитывалось 4 млн тонн радиоактивных отходов, накопленных в результате разработки урановых месторождений.

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2022

Данара Курманова https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1118/34/11183496_106:0:1250:1144_100x100_80_0_0_8112551b1108fe0d507e8f7092bb8381.jpg

Данара Курманова https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1118/34/11183496_106:0:1250:1144_100x100_80_0_0_8112551b1108fe0d507e8f7092bb8381.jpg

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Данара Курманова https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1118/34/11183496_106:0:1250:1144_100x100_80_0_0_8112551b1108fe0d507e8f7092bb8381.jpg

почему не стоит опасаться ядерной энергетики три плюса атомных проектов для узбекистана один из плюсов развития атомной энергетики в узбекистане заключается в том что ядерные проекты позволят повысить качество диагностики и лечения онкологических заболеваний атомэкспо что было главные достижения ростатом узатом узбекистан на атомэкспо спикеры трансляция выступлений смотреть онлайн