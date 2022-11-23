https://uz.sputniknews.ru/20221123/v-uzbekistane-kamaz-nazvali-luchshim-rabotodatelem-30180165.html

В Узбекистане "КамАЗ" назвали лучшим работодателем

В Узбекистане "КамАЗ" назвали лучшим работодателем

Министерство занятости и трудовых отношений наградила компанию за лучшие социальные условия для работников

2022-11-23T12:31+0500

2022-11-23T12:31+0500

2022-11-23T12:31+0500

общество

россия

пао камаз

министерство занятости и трудовых отношений

награда

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ТАШКЕНТ, 23 ноя – Sputnik. В Ташкенте прошел Международный форум по трудовой миграции, сообщает корреспондент Sputnik.В рамках форума Министерство занятости и трудовых отношений республики наградило российское ПАО "КамАЗ" в номинации "Работодатель, создавший лучшие социальные условия для граждан Республики Узбекистан".На сегодняшний день на предприятиях компании трудятся более 700 узбекистанцев.Напомним, "КамАЗ" начал привлекать иностранных граждан к работе на своих предприятиях в 2021 году. В числе первых иностранных рабочих было 450 узбекистанцев. Позже руководство автоконцерна заявляло, что намерено привлечь еще больше работников из Узбекистана."КамАЗ" - крупнейший производитель грузовых автомобилей в России. Имеет сборочные предприятия во Вьетнаме, Казахстане, Пакистане и Индии. Основные акционеры автоконцерна - госкорпорация "Ростех" (47,1%), "Автоинвест" (23,54%) и Daimler AG (15%).Читайте также: Россия отменила лимит на оргнабор работников

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