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В Узбекистане "КамАЗ" назвали лучшим работодателем
В Узбекистане "КамАЗ" назвали лучшим работодателем
Министерство занятости и трудовых отношений наградила компанию за лучшие социальные условия для работников
2022-11-23T12:31+0500
2022-11-23T12:31+0500
общество
россия
пао камаз
министерство занятости и трудовых отношений
награда
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ТАШКЕНТ, 23 ноя – Sputnik. В Ташкенте прошел Международный форум по трудовой миграции, сообщает корреспондент Sputnik.В рамках форума Министерство занятости и трудовых отношений республики наградило российское ПАО "КамАЗ" в номинации "Работодатель, создавший лучшие социальные условия для граждан Республики Узбекистан".На сегодняшний день на предприятиях компании трудятся более 700 узбекистанцев.Напомним, "КамАЗ" начал привлекать иностранных граждан к работе на своих предприятиях в 2021 году. В числе первых иностранных рабочих было 450 узбекистанцев. Позже руководство автоконцерна заявляло, что намерено привлечь еще больше работников из Узбекистана."КамАЗ" - крупнейший производитель грузовых автомобилей в России. Имеет сборочные предприятия во Вьетнаме, Казахстане, Пакистане и Индии. Основные акционеры автоконцерна - госкорпорация "Ростех" (47,1%), "Автоинвест" (23,54%) и Daimler AG (15%).Читайте также: Россия отменила лимит на оргнабор работников
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узбекистан министерство занятости трудовых отношений награда пао камаз лучшие социальные условия для работников
узбекистан министерство занятости трудовых отношений награда пао камаз лучшие социальные условия для работников

В Узбекистане "КамАЗ" назвали лучшим работодателем

12:31 23.11.2022
© Sputnik/Рамиз БахтияровМинистерство занятости и трудовых отношений Узбекистана наградило ПАО "КамАЗ"
Министерство занятости и трудовых отношений Узбекистана наградило ПАО КамАЗ - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.11.2022
© Sputnik/Рамиз Бахтияров
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Министерство занятости и трудовых отношений наградила компанию за лучшие социальные условия для работников.
ТАШКЕНТ, 23 ноя – Sputnik. В Ташкенте прошел Международный форум по трудовой миграции, сообщает корреспондент Sputnik.
В рамках форума Министерство занятости и трудовых отношений республики наградило российское ПАО "КамАЗ" в номинации "Работодатель, создавший лучшие социальные условия для граждан Республики Узбекистан".
На сегодняшний день на предприятиях компании трудятся более 700 узбекистанцев.
Напомним, "КамАЗ" начал привлекать иностранных граждан к работе на своих предприятиях в 2021 году. В числе первых иностранных рабочих было 450 узбекистанцев. Позже руководство автоконцерна заявляло, что намерено привлечь еще больше работников из Узбекистана.
"КамАЗ" - крупнейший производитель грузовых автомобилей в России. Имеет сборочные предприятия во Вьетнаме, Казахстане, Пакистане и Индии. Основные акционеры автоконцерна - госкорпорация "Ростех" (47,1%), "Автоинвест" (23,54%) и Daimler AG (15%).
Читайте также: Россия отменила лимит на оргнабор работников
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