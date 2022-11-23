Виртуальная реальность и цифровые технологии: в Ташкенте обсуждают инновации в обучении
15:09 23.11.2022 (обновлено: 15:16 23.11.2022)
© SputnikВ Ташкенте проходит российско-узбекский образовательный форум по проблемам общего образования
© Sputnik
Участие в российско-узбекском образовательном форуме принимают более 150 руководителей и экспертов образовательных организаций из шести стран.
ТАШКЕНТ, 23 ноя – Sputnik. В Ташкенте проходит Российско-узбекский образовательный форум "Методика преподавания в современной школе: проблемы и инновационные решения".
Участие в форуме принимают более 150 руководителей и экспертов образовательных организаций из России, Узбекистана, Таджикистана, Монголии, Сербии и Турции, сообщает корреспондент Sputnik.
Эксперты поделились опытом внедрения инновационных технологий и методик в преподавание семи основных дисциплин: химии, физики, географии, информатики, биологии и русского языка.
"Сегодня мы переходим от информатизации к цифровизации. Происходит внедрение сквозных цифровых технологий в образование. Поэтому каждый педагог сегодня должен осознать, что ему необходимы цифровые компетенции", - отметила в своей речи профессор, заведующий кафедрой цифрового образования РГПУ им. А. И. Герцена Татьяна Носкова.
Форум проходит в рамках реализации совместного российско-узбекского гуманитарного проекта "Класс! (Зўр!)".
"Более 150 специалистов работают по проекту, а также ведётся подготовка телевизионных дидактических материалов для школьников Узбекистана. Тем самым в 2022 году реализация проекта "Класс! (Зур!)" приобрела ещё большие масштабы… Уверен, что программа форума позволит участникам обменяться опытом работы и связать традиционные успешные практики преподавания с современными разработками в системе школьного образования", - сказал ректор РГПУ имени А. И. Герцена Сергей Тарасов.
Особое внимание участники форума уделили методической подготовки учителей и цифровизации образования и работы современного учителя.
"Например, сегодня мы заговорили об иммерсивных технологиях. Это технологии виртуальной реальности, которую планируют использовать в процессе обучения. 3D очки позволяют погрузиться в любую дидактическую среду. Допустим, если в географии есть тема по изучению морских ландшафтов, то ученик, надевая эти очки, может проплыть по морю, остановиться на острове. Изучая биологию, он может пройтись про кровеносным сосудам. Это технология будущего, которая сегодня обозначена. Подобные перспективы нас объединят с узбекистанскими коллегами", - рассказала корреспонденту Sputnik Юлия Комарова, член-корреспондент Российской академии образования профессор РГПУ им. А. И. Герцена.
Во второй день форума участники обсудят воспитательный потенциал школьного учебного предмета, приёмы и методы личностного развития младших школьников и методический потенциал медиатекстов в преподавании русского языка как иностранного.