https://uz.sputniknews.ru/20221123/virtualnaya-realnost-i-tsifrovye-texnologii-v-tashkente-obsujdayut-innovatsii-v-obuchenii-30188645.html

Виртуальная реальность и цифровые технологии: в Ташкенте обсуждают инновации в обучении

Виртуальная реальность и цифровые технологии: в Ташкенте обсуждают инновации в обучении

Участие в российско-узбекском образовательном форуме принимают более 150 руководителей и экспертов образовательных организаций из шести стран.

2022-11-23T15:09+0500

2022-11-23T15:09+0500

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ТАШКЕНТ, 23 ноя – Sputnik. В Ташкенте проходит Российско-узбекский образовательный форум "Методика преподавания в современной школе: проблемы и инновационные решения".Участие в форуме принимают более 150 руководителей и экспертов образовательных организаций из России, Узбекистана, Таджикистана, Монголии, Сербии и Турции, сообщает корреспондент Sputnik.Эксперты поделились опытом внедрения инновационных технологий и методик в преподавание семи основных дисциплин: химии, физики, географии, информатики, биологии и русского языка.Форум проходит в рамках реализации совместного российско-узбекского гуманитарного проекта "Класс! (Зўр!)".Особое внимание участники форума уделили методической подготовки учителей и цифровизации образования и работы современного учителя.Во второй день форума участники обсудят воспитательный потенциал школьного учебного предмета, приёмы и методы личностного развития младших школьников и методический потенциал медиатекстов в преподавании русского языка как иностранного.Читайте также: Филиал МГИМО в Ташкенте провел международную конференцию по русскому языку

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