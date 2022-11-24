https://uz.sputniknews.ru/20221124/kosmicheskie-startapy-i-sputniki-mirziyoev-utverdil-plan-po-razvitiyu-kosmicheskoy-sfery-30232239.html
Космические стартапы и спутники: Мирзиёев утвердил план по развитию космической сферы
Космические стартапы и спутники: Мирзиёев утвердил план по развитию космической сферы
Агентству "Узбеккосмос" поручили эффективно использовать космические технологии в социально-экономической сфере, в областях науки, обороны и безопасности.
2022-11-24T18:44+0500
2022-11-24T18:44+0500
2022-11-24T18:44+0500
новый узбекистан: эпоха реформ
космос
шавкат мирзиёев
постановление
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ТАШКЕНТ, 24 ноя – Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев утвердил дополнительные меры по развитию космической деятельности в республике, сообщает пресс-служба главы государства.По поручению президента власти страны разработали пятилетнюю концепцию и "дорожную карту" развития космической отрасли. Концепция определяет цели по дистанционному зондированию Земли, созданию национальной группировки телекоммуникационных спутников, созданию научно-производственного центра, подготовке кадров, поддержке аэрокосмических стартапов.Кроме того, перед агентством "Узбеккосмос" Шавкат Мирзиёев поставил дополнительные задачи.Так, Постановлениепрезидента от 23 ноября ставит перед агентством задачи по космическому мониторингу и обеспечению госорганов космическими снимками. В результате необходимо расширить применение космических технологий в социально-экономической сфере, в областях науки, обороны и безопасности.Для расширения международного сотрудничества в области космических исследований и технологий агентство должно:установить связи с операторами глобальных спутниковых навигационных систем (GNSS);вступить в членство в Международную астронавтическую федерацию (IAF);привлекать иностранные инвестиции и передовые технологий в космическую отрасль;заключить соглашения и контракты с зарубежными операторами спутниковой связи в целях оперативного получения данных дистанционного зондирования Земли через спутниковые аппараты в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.Агентство "Узбеккосмос" также должно выявлять правонарушения в отраслях экономики путем обработки и анализа космических снимков.Агентство "Узбеккосмос", созданное в 2019 году, является специально уполномоченным органом государственного управления по регулированию космической деятельности. Оно определяет стратегические направления в сфере космических исследований и технологий, а также проводит космический мониторинг.Читайте также: Молодым узбекистанцам покрыли расходы на операции на сумму более 2,6 млрд сумов
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узбекистан космос развитие космической сферы спутники стартапы мониторинг агентство узбеккосмос реформы развитие
узбекистан космос развитие космической сферы спутники стартапы мониторинг агентство узбеккосмос реформы развитие
Космические стартапы и спутники: Мирзиёев утвердил план по развитию космической сферы
Агентству "Узбеккосмос" поручили эффективно использовать космические технологии в социально-экономической сфере, в областях науки, обороны и безопасности.
ТАШКЕНТ, 24 ноя – Sputnik.
Президент Шавкат Мирзиёев утвердил дополнительные меры по развитию космической деятельности в республике, сообщает
пресс-служба главы государства.
По поручению президента власти страны разработали пятилетнюю концепцию и "дорожную карту" развития космической отрасли. Концепция определяет цели по дистанционному зондированию Земли, созданию национальной группировки телекоммуникационных спутников, созданию научно-производственного центра, подготовке кадров, поддержке аэрокосмических стартапов.
"Развитие отрасли поможет широкому ряду сфер, включая сельское и водное хозяйство, земельные отношения, экология, геология. Так, уровень точности анализа видов и площади посевов, самовольного занятия земель, несанкционированной организации свалок достигнет 95 процентов. Также усилится охрана гидросооружений, недр и полезных ископаемых", - говорится в сообщении пресс-службы.
Кроме того, перед агентством "Узбеккосмос" Шавкат Мирзиёев поставил дополнительные задачи.
Так, Постановление
президента от 23 ноября ставит перед агентством задачи по космическому мониторингу и обеспечению госорганов космическими снимками. В результате необходимо расширить применение космических технологий в социально-экономической сфере, в областях науки, обороны и безопасности.
Для расширения международного сотрудничества в области космических исследований и технологий агентство должно:
установить связи с операторами глобальных спутниковых навигационных систем (GNSS);
вступить в членство в Международную астронавтическую федерацию (IAF);
привлекать иностранные инвестиции и передовые технологий в космическую отрасль;
заключить соглашения и контракты с зарубежными операторами спутниковой связи в целях оперативного получения данных дистанционного зондирования Земли через спутниковые аппараты в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.
Агентство "Узбеккосмос" также должно выявлять правонарушения в отраслях экономики путем обработки и анализа космических снимков.
Агентство "Узбеккосмос", созданное в 2019 году, является специально уполномоченным органом государственного управления по регулированию космической деятельности. Оно определяет стратегические направления в сфере космических исследований и технологий, а также проводит космический мониторинг.