Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Монумент Независимости в Парке Новый Узбекистан - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.07.2022
Новый Узбекистан: эпоха реформ
В последние годы в Узбекистане проводятся реформы по пяти основным приоритетным направлениям развития. Страна добилась больших результатов практически во всех сферах.
https://uz.sputniknews.ru/20221124/kosmicheskie-startapy-i-sputniki-mirziyoev-utverdil-plan-po-razvitiyu-kosmicheskoy-sfery-30232239.html
Космические стартапы и спутники: Мирзиёев утвердил план по развитию космической сферы
Космические стартапы и спутники: Мирзиёев утвердил план по развитию космической сферы
Агентству "Узбеккосмос" поручили эффективно использовать космические технологии в социально-экономической сфере, в областях науки, обороны и безопасности.
2022-11-24T18:44+0500
2022-11-24T18:44+0500
новый узбекистан: эпоха реформ
космос
шавкат мирзиёев
постановление
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0b/18/30220067_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_03ea9b1fe6a43f8bba19b3c8e15ec093.jpg
ТАШКЕНТ, 24 ноя – Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев утвердил дополнительные меры по развитию космической деятельности в республике, сообщает пресс-служба главы государства.По поручению президента власти страны разработали пятилетнюю концепцию и "дорожную карту" развития космической отрасли. Концепция определяет цели по дистанционному зондированию Земли, созданию национальной группировки телекоммуникационных спутников, созданию научно-производственного центра, подготовке кадров, поддержке аэрокосмических стартапов.Кроме того, перед агентством "Узбеккосмос" Шавкат Мирзиёев поставил дополнительные задачи.Так, Постановлениепрезидента от 23 ноября ставит перед агентством задачи по космическому мониторингу и обеспечению госорганов космическими снимками. В результате необходимо расширить применение космических технологий в социально-экономической сфере, в областях науки, обороны и безопасности.Для расширения международного сотрудничества в области космических исследований и технологий агентство должно:установить связи с операторами глобальных спутниковых навигационных систем (GNSS);вступить в членство в Международную астронавтическую федерацию (IAF);привлекать иностранные инвестиции и передовые технологий в космическую отрасль;заключить соглашения и контракты с зарубежными операторами спутниковой связи в целях оперативного получения данных дистанционного зондирования Земли через спутниковые аппараты в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.Агентство "Узбеккосмос" также должно выявлять правонарушения в отраслях экономики путем обработки и анализа космических снимков.Агентство "Узбеккосмос", созданное в 2019 году, является специально уполномоченным органом государственного управления по регулированию космической деятельности. Оно определяет стратегические направления в сфере космических исследований и технологий, а также проводит космический мониторинг.Читайте также: Молодым узбекистанцам покрыли расходы на операции на сумму более 2,6 млрд сумов
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0b/18/30220067_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_91248cadfc549e75a37cae18f2598f90.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистан космос развитие космической сферы спутники стартапы мониторинг агентство узбеккосмос реформы развитие
узбекистан космос развитие космической сферы спутники стартапы мониторинг агентство узбеккосмос реформы развитие

Космические стартапы и спутники: Мирзиёев утвердил план по развитию космической сферы

18:44 24.11.2022
© unsplash.com/NASAВид на Землю из космоса.
Вид на Землю из космоса. - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.11.2022
© unsplash.com/NASA
Подписаться на
НовостиTelegram
Агентству "Узбеккосмос" поручили эффективно использовать космические технологии в социально-экономической сфере, в областях науки, обороны и безопасности.
ТАШКЕНТ, 24 ноя – Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев утвердил дополнительные меры по развитию космической деятельности в республике, сообщает пресс-служба главы государства.
По поручению президента власти страны разработали пятилетнюю концепцию и "дорожную карту" развития космической отрасли. Концепция определяет цели по дистанционному зондированию Земли, созданию национальной группировки телекоммуникационных спутников, созданию научно-производственного центра, подготовке кадров, поддержке аэрокосмических стартапов.
"Развитие отрасли поможет широкому ряду сфер, включая сельское и водное хозяйство, земельные отношения, экология, геология. Так, уровень точности анализа видов и площади посевов, самовольного занятия земель, несанкционированной организации свалок достигнет 95 процентов. Также усилится охрана гидросооружений, недр и полезных ископаемых", - говорится в сообщении пресс-службы.
Кроме того, перед агентством "Узбеккосмос" Шавкат Мирзиёев поставил дополнительные задачи.
Так, Постановлениепрезидента от 23 ноября ставит перед агентством задачи по космическому мониторингу и обеспечению госорганов космическими снимками. В результате необходимо расширить применение космических технологий в социально-экономической сфере, в областях науки, обороны и безопасности.
Для расширения международного сотрудничества в области космических исследований и технологий агентство должно:
установить связи с операторами глобальных спутниковых навигационных систем (GNSS);
вступить в членство в Международную астронавтическую федерацию (IAF);
привлекать иностранные инвестиции и передовые технологий в космическую отрасль;
заключить соглашения и контракты с зарубежными операторами спутниковой связи в целях оперативного получения данных дистанционного зондирования Земли через спутниковые аппараты в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.
Агентство "Узбеккосмос" также должно выявлять правонарушения в отраслях экономики путем обработки и анализа космических снимков.
Агентство "Узбеккосмос", созданное в 2019 году, является специально уполномоченным органом государственного управления по регулированию космической деятельности. Оно определяет стратегические направления в сфере космических исследований и технологий, а также проводит космический мониторинг.
Читайте также: Молодым узбекистанцам покрыли расходы на операции на сумму более 2,6 млрд сумов
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0