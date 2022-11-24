https://uz.sputniknews.ru/20221124/respublika-komi-planiruet-sotrudnichat-s-uzbekistanom-30208719.html
Республика Коми планирует сотрудничать с Узбекистаном
Республика Коми планирует сотрудничать с Узбекистаном
Бизнес-делегация республики Коми прибыла в Узбекистан с визитом.
2022-11-24T12:14+0500
2022-11-24T12:14+0500
2022-11-24T12:14+0500
экономика
узбекистан
сотрудничество
визит
бизнес
бизнес-миссия
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ТАШКЕНТ, 24 ноя — Sputnik. Во вторник заместитель Торгового представителя России в Узбекистане Игорь Камынин провел рабочую встречу с бизнес-делегацией республики Коми. Об этом сообщает пресс-служба Торгпредства России в республике.Известно, что участие в мероприятии приняли два предприятия-производителя продукции лесопромышленного комплекса и строительных материалов ООО "Печора Север Лес" и ИП Игнатов, а также один из лидеров России по производству геотекстиля, георешёток, стеклосетки, бентонитовых и дренажных матов ООО "КОМИТЕКС ГЕО".Так, в рамках встречи стороны обсудили перспективы выхода и работы на рынке республики. Представители региона, в свою очередь, поделились планами по открытию в Ташкенте шоу-рума региональных производителей.Сообщается, что визит делегации Коми в Ташкент продлится до 25 ноября.
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республика коми планирует сотрудничать с узбекистаном бизнес делегация республики коми прибыла в узбекистан с визитом торгпредство россии в узбекистане встреча игорь камынин провел рабочую встречу с бизнес делегацией республики коми
республика коми планирует сотрудничать с узбекистаном бизнес делегация республики коми прибыла в узбекистан с визитом торгпредство россии в узбекистане встреча игорь камынин провел рабочую встречу с бизнес делегацией республики коми
Республика Коми планирует сотрудничать с Узбекистаном
Бизнес-делегация республики Коми прибыла в Узбекистан с визитом.
ТАШКЕНТ, 24 ноя — Sputnik.
Во вторник заместитель Торгового представителя России в Узбекистане Игорь Камынин провел рабочую встречу с бизнес-делегацией республики Коми. Об этом сообщает пресс-служба
Торгпредства России в республике.
Известно, что участие в мероприятии приняли два предприятия-производителя продукции лесопромышленного комплекса и строительных материалов ООО "Печора Север Лес" и ИП Игнатов, а также один из лидеров России по производству геотекстиля, георешёток, стеклосетки, бентонитовых и дренажных матов ООО "КОМИТЕКС ГЕО".
Так, в рамках встречи стороны обсудили перспективы выхода и работы на рынке республики. Представители региона, в свою очередь, поделились планами по открытию в Ташкенте шоу-рума региональных производителей.
Сообщается, что визит делегации Коми в Ташкент продлится до 25 ноября.