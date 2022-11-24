https://uz.sputniknews.ru/20221124/respublika-komi-planiruet-sotrudnichat-s-uzbekistanom-30208719.html

Республика Коми планирует сотрудничать с Узбекистаном

Республика Коми планирует сотрудничать с Узбекистаном

Бизнес-делегация республики Коми прибыла в Узбекистан с визитом.

2022-11-24T12:14+0500

2022-11-24T12:14+0500

2022-11-24T12:14+0500

экономика

узбекистан

сотрудничество

визит

бизнес

бизнес-миссия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0b/17/30208547_50:0:1197:645_1920x0_80_0_0_fb887c924eef928071479c9b11090d55.jpg

ТАШКЕНТ, 24 ноя — Sputnik. Во вторник заместитель Торгового представителя России в Узбекистане Игорь Камынин провел рабочую встречу с бизнес-делегацией республики Коми. Об этом сообщает пресс-служба Торгпредства России в республике.Известно, что участие в мероприятии приняли два предприятия-производителя продукции лесопромышленного комплекса и строительных материалов ООО "Печора Север Лес" и ИП Игнатов, а также один из лидеров России по производству геотекстиля, георешёток, стеклосетки, бентонитовых и дренажных матов ООО "КОМИТЕКС ГЕО".Так, в рамках встречи стороны обсудили перспективы выхода и работы на рынке республики. Представители региона, в свою очередь, поделились планами по открытию в Ташкенте шоу-рума региональных производителей.Сообщается, что визит делегации Коми в Ташкент продлится до 25 ноября.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

республика коми планирует сотрудничать с узбекистаном бизнес делегация республики коми прибыла в узбекистан с визитом торгпредство россии в узбекистане встреча игорь камынин провел рабочую встречу с бизнес делегацией республики коми