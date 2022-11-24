https://uz.sputniknews.ru/20221124/v-otdalennyx-rayonax-ustanovyat-stantsii-4g-i-5g-30190780.html

В отдаленных районах установят станции 4G и 5G

В отдаленных районах установят станции 4G и 5G

Компания "Узтелеком" с начала года получила более 5 тыс. обращений, из которых 91% касался подключения к интернету.

2022-11-24T09:06+0500

2022-11-24T09:06+0500

2022-11-24T09:06+0500

общество

доступ к интернету

узбекистан

4g

5g

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ТАШКЕНТ, 24 ноя – Sputnik. Для обеспечения отдаленных районов сетью интернет по всей стране установят 2 255 новых базовых станций стандарта 3G/4G и 388 станций стандарта 5G.Об этом на брифинге в АИМК сообщил руководитель информационной службы АО "Узбектелеком" Темур Мамажонов,.С начала года компания "Узбектелеком" получила в общей сложности 5 403 обращений, из которых 2% касались оплаты телекоммуникационных услуг и биллинговых вопросов, 7% – качества услуг, 91% – подключения к телекоммуникационным сетям.Для решения этих вопросов компания договорилась по крупным инвестиционным проектам с компаниями Huawei, ZTE. Реализация проектов позволит установить 2 255 новых базовых станций стандарта 3G/4G и 388 станций стандарта 5G.Для дальнейшего развития телекоммуникационной инфраструктуры и обеспечения доступа к интернету отдаленных районов компания планирует переоснастить 3 216 базовых станций 3G/4G республики, чтобы увеличить их зону покрытия.На 2-м этапе данного проекта планируется установить 795 базовых станций стандарта 3G/4G и 325 новых базовых станций стандарта 5G, а также модернизировать 1495 базовых станций 3G/4G.Читайте также: Узбекистан решает проблему с перебоями в поставке электричества

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