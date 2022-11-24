https://uz.sputniknews.ru/20221124/v-regionax-uzbekistana-moderniziruyut-sistemu-vodootvedeniya-i-ochistki-30233312.html

В регионах Узбекистана модернизируют систему водоотведения и очистки

В регионах Узбекистана модернизируют систему водоотведения и очистки

В ближайшее время в стране построят 45 очистных сооружений, более 300 насосных станций и 3,8 тыс. км канализационных сетей.

2022-11-24T20:13+0500

2022-11-24T20:13+0500

2022-11-24T20:13+0500

общество

водоснабжение

модернизация

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ТАШКЕНТ, 24 ноя – Sputnik. Руководство и сотрудники АО "Узсувтаминот" на пресс-конференции в АОКА рассказали о развитии системы канализации и водоочистки в республике.На сегодняшний день в Узбекистане насчитывается 125 очистных сооружений, из них 58 крупные и 67 – локальные сооружения.В рамках всех программ в республике в настоящее время идет строительство 45 очистных сооружений общей суточной производительностью 1,3 млн куб. м, 329 насосных станций и 3,8 тыс. км канализационных сетей.В соответствии со стратегией развития нового Узбекистана в 32 крупных городах и 155 районных центрах идет модернизация систем водоотведения. В результате модернизации власти планируют возвести 283 объекта водоотведения, построить и реконструировать 6,5 тыс. км канализационных сетей.В настоящее время предприятия по переработке сточных вод действуют в Самаркандской, Бухарской, Ташкентской областях.На реализацию проекта по обеспечению населения страны полноценной питьевой водой потребуется $4,5 млрд.Читайте также: Космические стартапы и спутники: Мирзиёев утвердил план по развитию космической сферы

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