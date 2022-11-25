https://uz.sputniknews.ru/20221125/birjevoy-mexanizm-pomojet-predotvratit-rost-tsen-30242326.html
Биржевой механизм поможет предотвратить рост цен
Биржевой механизм поможет предотвратить рост цен
Теперь при госрегистрации предприниматели получают и аккредитацию в биржевой системе.
2022-11-25T13:04+0500
2022-11-25T13:04+0500
2022-11-25T13:04+0500
общество
узбекистан
узбекская республиканская товарно-сырьевая биржа
торговля
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ТАШКЕНТ, 25 ноя – Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев подписал постановление"О расширении применения биржевых механизмов в отраслях экономики и совершенствовании системы регулирования биржевой торговли".Что меняется в биржевой системеПри государственной регистрации и постановке на учет субъектов предпринимательства они одновременно получают аккредитацию в биржевой системе.В то же время документ отменяет требование обязательного получения электронной цифровой подписи зарубежными поставщиками для участия в системе госзакупок.В системе появится секция перспективной продукции, не относящейся к высоколиквидным и монопольным товарам. По ним можно использовать гарантированное расчетное обслуживание по прямым договорам, заключаемым вне биржи.Кроме того, теперь порядок реализации продукции по "форвардным" контрактам будет распространяться также на экспортно-импортные договора, заключаемые посредством биржевых торгов.Какие товары продаются только через биржуВ период с 1 декабря 2022 года по 1 января 2024 года на внутреннем рынке исключительно посредством биржевых торгов будут продавать:шары стальные, листовой прокат металла, оксид жидкого углерода, технический кислород, сода каустическая, кокс нефтяной, синтетическая нафта, барда (производятся монополистами);листовой прокат металла и цемент - в размере не менее 50% объема производства;семена хлопчатника, хлопковое масло (в том числе экстракционное хлопковое масло), переработанные отходы семян (шрот, шелуха) и потребительский этиловый спирт - в размере 100% объема производства.При этом хозяйствующие субъекты выставляют на биржевые торги часть указанных в настоящем пункте товаров, превышающую объем, используемый ими для собственных нужд.Меры по предотвращению резкого повышения ценАнтимонопольный орган контролирует графики выставления на биржевые торги высоколиквидной и монопольной продукции.В случае продажи такой продукции через прямой договор, проводится перерасчет налога на добавленную стоимость и налога на прибыль.Власти будут выявлять факты согласованных действий и сговора, а также манипуляций и иных нарушений законодательства благодаря интеграции информационных систем Антимонопольного комитета и Государственного налогового комитета.Читайте также: Космические стартапы и спутники: Мирзиёев утвердил план по развитию космической сферы
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узбекистан биржа постановление президента торги регулирование цен
узбекистан биржа постановление президента торги регулирование цен
Биржевой механизм поможет предотвратить рост цен
Теперь при госрегистрации предприниматели получают и аккредитацию в биржевой системе.
ТАШКЕНТ, 25 ноя – Sputnik.
Президент Шавкат Мирзиёев подписал постановление
"О расширении применения биржевых механизмов в отраслях экономики и совершенствовании системы регулирования биржевой торговли".
Что меняется в биржевой системе
При государственной регистрации и постановке на учет субъектов предпринимательства они одновременно получают аккредитацию в биржевой системе.
В то же время документ отменяет требование обязательного получения электронной цифровой подписи зарубежными поставщиками для участия в системе госзакупок.
В системе появится секция перспективной продукции, не относящейся к высоколиквидным и монопольным товарам. По ним можно использовать гарантированное расчетное обслуживание по прямым договорам, заключаемым вне биржи.
Кроме того, теперь порядок реализации продукции по "форвардным" контрактам будет распространяться также на экспортно-импортные договора, заключаемые посредством биржевых торгов.
Какие товары продаются только через биржу
В период с 1 декабря 2022 года по 1 января 2024 года на внутреннем рынке исключительно посредством биржевых торгов будут продавать:
шары стальные, листовой прокат металла, оксид жидкого углерода, технический кислород, сода каустическая, кокс нефтяной, синтетическая нафта, барда (производятся монополистами);
листовой прокат металла и цемент - в размере не менее 50% объема производства;
семена хлопчатника, хлопковое масло (в том числе экстракционное хлопковое масло), переработанные отходы семян (шрот, шелуха) и потребительский этиловый спирт - в размере 100% объема производства.
При этом хозяйствующие субъекты выставляют на биржевые торги часть указанных в настоящем пункте товаров, превышающую объем, используемый ими для собственных нужд.
Меры по предотвращению резкого повышения цен
Антимонопольный орган контролирует графики выставления на биржевые торги высоколиквидной и монопольной продукции.
В случае продажи такой продукции через прямой договор, проводится перерасчет налога на добавленную стоимость и налога на прибыль.
Власти будут выявлять факты согласованных действий и сговора, а также манипуляций и иных нарушений законодательства благодаря интеграции информационных систем Антимонопольного комитета и Государственного налогового комитета.