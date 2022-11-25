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Государство будет компенсировать проценты по кредитам на покупку электромобилей
Государство будет компенсировать проценты по кредитам на покупку электромобилей
Президент Шавкат Мирзиёев на совещании обсудил меры по развитию электромобильной отрасли.
2022-11-25T14:09+0500
2022-11-25T14:09+0500
общество
шавкат мирзиёев
совещание
автомобили
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ТАШКЕНТ, 25 ноя – Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев провел совещание по развитию электромобильной отрасли в республике, сообщает пресс-служба главы государства.Участники совещания обсудили меры по государственной поддержке отрасли. В частности, произведенные в республике электромобили могут освободить от утилизационного сбора, а импортируемые детали и оборудование к ним – от таможенной пошлины.Инвесторы также смогут ввозить определенное количество электромобилей на льготных условиях, пока в стране полностью не наладят производство.Для популяризации электромобилей среди населения государство будет компенсировать определенную часть процентов по кредиту на покупку электромобилей местного производства.Власти также помогут с приобретением таких автомобилей для органов государственного управления, хокимиятов и предприятий с государственной долей более 50%.Важным сырьем для производства электромобилей является медь, поэтому на базе медных кластеров в республике запустят производство компонентов для автомобилей и зарядных станций.На совещании ответственные лица отметили, что в результате этих мер в республике можно поэтапно наладить выпуск 15-25 тысяч электромобилей в год.Читайте также: Биржевой механизм поможет предотвратить рост цен
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узбекистан президент шавкат мирзиёев электромобили производство медные кластеры льготы государственная поддержка компенсация процентов по кредитам на покупку
узбекистан президент шавкат мирзиёев электромобили производство медные кластеры льготы государственная поддержка компенсация процентов по кредитам на покупку

Государство будет компенсировать проценты по кредитам на покупку электромобилей

14:09 25.11.2022
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев
Шавкат Мирзиёев - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.11.2022
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Президент Шавкат Мирзиёев на совещании обсудил меры по развитию электромобильной отрасли.
ТАШКЕНТ, 25 ноя – Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев провел совещание по развитию электромобильной отрасли в республике, сообщает пресс-служба главы государства.
Участники совещания обсудили меры по государственной поддержке отрасли. В частности, произведенные в республике электромобили могут освободить от утилизационного сбора, а импортируемые детали и оборудование к ним – от таможенной пошлины.
Инвесторы также смогут ввозить определенное количество электромобилей на льготных условиях, пока в стране полностью не наладят производство.
Для популяризации электромобилей среди населения государство будет компенсировать определенную часть процентов по кредиту на покупку электромобилей местного производства.
Власти также помогут с приобретением таких автомобилей для органов государственного управления, хокимиятов и предприятий с государственной долей более 50%.
Важным сырьем для производства электромобилей является медь, поэтому на базе медных кластеров в республике запустят производство компонентов для автомобилей и зарядных станций.
На совещании ответственные лица отметили, что в результате этих мер в республике можно поэтапно наладить выпуск 15-25 тысяч электромобилей в год.
Читайте также: Биржевой механизм поможет предотвратить рост цен
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